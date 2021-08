Nemáme jeden, ale dva “mozgy”. Druhý je v črevách a vznikol oveľa skôr, ako ten v hlave

Črevný nervový systém nachádzajúci sa, ako jeho názov už napovedá, v črevách, funguje veľmi podobne ako neurónové siete v mozgu či v mieche. A to až natoľko, že je často prezývaný aj druhý mozog. Najnovšia štúdia prináša viac informácií o tom, ako črevný nervový systém vlastne funguje.

Pomocou nedávno vyvinutej techniky kombinujúcej videonahrávky s vysokým rozlíšením a analýzy biologickej elektrickej aktivity boli vedci schopní študovať hrubé črevá myší a najmä spôsob, akým posúvajú svoj obsah.

Tisíce neurónov

Jedným z kľúčových zistení bolo, že tisíce neurónov v črevnom nervovom systéme navzájom komunikujú, čo spôsobuje kontrakcie v gastrointestinálnom trakte a tie tak pomáhajú v tráviacom procese. Doteraz ale nebolo zrejmé, ako to tieto neuróny dokázali spoločne vykonávať.

“Je zaujímavé, že ten istý nervový obvod bol aktivovaný počas propulzívnych aj nepropulzných kontrakcií,” povedal neurofyziológ Nick Spencer z Flindersovej univerzity v Austrálii.

Pokročilé obvody

Tím vedcov našiel veľké zväzky spojovacích neurónov, ktoré, aby poháňali obsah hrubého čreva, vystreľovali pomocou excitačných (vyvolávajúcich) a inhibičných (blokujúcich) motorických neurónov.

Tieto zistenia znamenajú, že črevný nervový systém pozostáva z pokročilej siete obvodov pokrývajúcich širšiu časť čreva a zahŕňajúceho väčšie množstvo rôznych typov neurónov pracujúcich spoločne. To sa predtým nepredpokladalo.

Ďalším významným zistením je, že táto aktivita sa líši od tej, ktorá je pozorovaná v iných svalových orgánoch, ktoré nemajú vstavaný nervový systém, ako sú lymfatické cievy, močovody alebo vrátnica (portálna žila).

Skôr ako náš mozog

“Objavený mechanizmus je zložitejší, než sa očakávalo a je úplne odlišný od pohonu pozdĺž iných dutých orgánov hladkého svalstva,” vysvetľujú vedci v štúdii publikovanej v časopise Nature.

Vedecký tím tvrdí, že podporuje hypotézu o tom, že črevný nervový systém je v skutočnosti prvým “mozgom” než druhým. Naznačujú tak, že sa u živočíchov mohol vyvinúť dávno predtým, než náš súčasný mozog nadobudol svoju súčasnú podobu.

Ak je to tak, bude to veľmi významné a bude potrebný ďalší výskum, aby sa presne zistilo, ako činnosti črevného nervového systému ovplyvňujú fungovanie gastrointestinálneho traktu, a to u rôznych živočíšnych druhov a, samozrejme, aj u človeka.