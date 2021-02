Vedci dokážu predpovedať rozchod 3 mesiace pred tým, ako sa udeje. Stačia im na to príspevky na internete

Len veľmi ťažko by ste našli dospelého človeka, ktorý sa počas svojho života aspoň raz nerozišiel so svojím partnerom. Ak by ste podrobne sledovali jeho komunikáciu na sociálnej sieti, možno by ste štvrť roka pred rozchodom našli v jeho textoch znaky, ktoré teraz odhalili vedci.

Vedci z Texaskej univerzity z hlavného mesta tohto štátu – z Austinu, analyzovali až 1 027 541 príspevkov od 6 803 užívateľov Redditu, informuje portál IFL Science. Ľudí si vybrali na základe toho, že zverejnili príspevok v skupine Break-Ups, ktorá sa zameriava práve na užívateľov, ktorí sa rozišli.

Zmena jazyka

Na základe príspevku užívateľa vedci zistili, že prišlo k rozchodu. Potom si vyhľadali všetky príspevky užívateľa na Reddite a pustili sa do analýzy, či nenájdu v textoch nejaký kľúč, ktorý by napovedal, že sa užívateľ v blízkej budúcnosti rozíde.

V štúdii uverejnenej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vedci skúmali príspevky pred, počas a po rozchode a to v horizonte až dvoch rokov. Objavili, že približne tri mesiace pred rozchodom, začali užívatelia používať vo svojich vyjadreniach konkrétne jazykové značky. Do normálneho vyjadrovania sa napokon vrátili po približne šiestich mesiacoch od rozchodu.

Zmena nielen v príspevkoch o vzťahu

“Medzi príznaky rozchodu patril nárast slov “ja” alebo slov “my”. Ďalej sa prejavoval nárast kognitívneho spracovania slov,” píše tím v štúdii.

Vedci uviedli aj príklad príspevku, v ktorom vyznačili znaky kognitívneho myslenia, ale aj slov zameraných na samotnú osobu: “Som nerozhodný, či mám zdieľať svoj príbeh. Potrebujem nejakú pomoc, pretože sa cítim stratený, no môj príbeh je dlhý a nie je isté, či je hodný zdieľania.”

Tieto zmeny v textoch objavili vedci nie len v príspevkoch venovaných ich vzťahom, ale aj pri úplne iných témach.

“Zdá sa, že ešte predtým, ako si ľudia uvedomia, že dôjde k rozchodu, začne to ovplyvňovať ich životy,” uviedla pre Science Daily doktorandka psychológie a hlavná autorka Sarah Serajová. Dodáva, že ľudia si nevšimnú, koľkokrát používajú predložky, členy či zámená, ale tieto slová môžu veľa povedať o emočnom a psychologickom stave.

U niektorých aj rok

Zmeny jazyka vrcholili v týždni počas rozchodu a zvyčajne sa vrátili do normálu až po polroku od ukončenia vzťahu. Tým, ktorí sa ale vracali k svojmu rozchodu v skupine Break-Ups, trval návrat do normálu dlhšie a to až jeden rok.

Štúdia nie je až tak dobre aplikovateľná na Slovensko, keďže prebiehala na vyjadrovaní v anglickom jazyku a tiež bola obmedzená iba na užívateľov Redditu. Zistenie, že naše vyjadrovanie sa mení už niekoľko mesiacov pred rozchodom je ale mimoriadne zaujímavé a iba ukazuje, koľko toho ešte o psychológii človeka nevieme.