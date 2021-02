Záhada vytvárania obrovských kráterov na Sibíri je vyriešená. Potvrdila sa hypotéza vedcov

Veľké krátery sa začali pred pár rokmi objavovať na polostrove Jamal a Gydskom polostrove v arktických oblastiach na Sibíri. Už v roku 2013 ich spozorovali niekoľko a existoval celý rad hypotéz, čo ich spôsobovalo.

Správne sa predpovedalo, že súvisia so zmenami klímy a s otepľovaním. Takisto sa hovorilo o metáne ako o pravdepodobnom vinníkovi. Keď sa totiž pod pôdou nahromadí metán, zem akoby napuchne, keďže plyn ju tlačí hore. Akonáhle je už tlak neúnosný dôjde k výbuchu a uvoľneniu plynu, informuje portál Lad Bible.

Mapovanie pomocou drona

Vedci z Výskumného ústavu pre ropu a plyn Ruskej akadémie vied pomocou drona skúmali až 30-metrový kráter, pričom viackrát si mysleli, že ho v hlbokej diery v zemi stratili. Našťastie sa tak nestalo a dokázali dronom kráter zmapovať a vytvoriť jeho 3D model.

Potvrdili prítomnosť metánu

Ich skúmanie potvrdilo metánovú hypotézu a to, že nahromadenie plynu spôsobí výbuch v dutine a zanechá kráter. Prečo sa ale metán takto hromadí je potrebné presne dokázať, no všetko nasvedčuje, že to budú práve klimatické zmeny.

Permafrost je obrovskou zásobárňou metánu. Keď sa ľad topí, plyn sa pod zemou uvoľňuje a hromadí a keď dosiahne kritických hodnôt tak sa uvoľní. Týmto sa ale vytvára začarovaný kruh, keďže metán je významný skleníkový plyn. Čím viac metánu sa uvoľní, tým klimatické zmeny budú rýchlejšie.