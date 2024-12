Martin sa zamiloval do Islandu: Dá sa tam fungovať šetrne, rozpočet však dokáže ostrov zhltnúť aj za dva dni

Ak by ste si mali vybrať jedinú krajinu, kam by ste po zvyšok života mohli cestovať, kam by to bolo? Niektorí si možno nedokážu vybrať, iným by zas vyhovovalo napríklad Chorvátsko. Martinovi učaroval Island, natrvalo sa mu vryl do srdca. Dokonca do takej miery, že o ňom píše aj knižky a nebojí sa byť tam aj v čase, keď vyčíňa sopka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čím si vás získal práve Island?

Aj keď som tam sprvu nemal v pláne ísť, zaujal ma svojou divokou prírodou. Ako fotograf som tam však objavil prírodu, ktorá sa bežne u nás nevyskytuje. Získal si ma najviac v momente, keď som ho začal bližšie spoznávať a čítal si veľa o jeho geológii a sopkách, ktoré tu v minulosti zúrili a celkom určite v budúcnosti aj budú. Aj keď tu momentálne máme veľmi pokojné obdobie. Zistil som, že je to ako keby planéta v jej zárodku a je vytváraná tu a teraz. Čím viac o Islande zisťujem, tým viac je pre mňa fascinujúci.

Koľko času tam trávite? Ako často na Island cestujete? Zvažovali ste niekedy možnosť presťahovať sa tam natrvalo?

Keď mám potrebu vypnúť a opäť si vychutnať ostrov, idem tam. Aj keď len na pár dní. Potrebujem nasať tú prírodu, pokoj a samotu. Ak sa dá, vždy sa tam snažím vrátiť niekoľkokrát do roka. Aj keď to môže vyzerať, že by som sa na Island mohol aj presťahovať, opak je skôr pravdou. Bojím sa, že by mi zovšednel a navyše sú tu veci, vďaka ktorým by som tam nemohol žiť.

Niekto by si možno povedal, že asi narážam na počasie, no nie je to tak. Milujem skôr zimu ako teplo, ale akosi sa neviem nastaviť na letné slnko, kedy je vidno aj uprostred noci a mám veľký problém zaspať. Rád sa bicyklujem v prírode a tomu miestne podmienky príliš neprajú. Aj keď teda dosť často vídam cyklistov aj tam, ale zápasia s vetrom.

Koľko človeka vyjde v priemere dovolenka na Islande? Čo všetko si potrebuje vybaviť/pripraviť? Za koľko tam natankujem či nakúpim nejaké základné potraviny, alebo sa najem v reštaurácii? O Islande som čítala, že vie byť poriadne drahý. Ako to vnímate vy?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného