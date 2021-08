Nie je to len večer a po tme. Vedci zistili, kedy sú muži aj ženy najviac sexuálne aktívni

Podľa odborníkov však môže platiť aj pravý opak. Vplyvom slnečného žiarenia akosi viac túžime po romantike a sme otvorenejší aj čo sa týka sexu. Kedy sú teda ľudia nadržaní najviac a prečo je to tak?

Viac sexu a romantiky

Vedcom z univerzity v Tel Avive sa podarilo zistiť, že ak je človek vystavený ultrafialovému žiareniu, viac túži po romantike a po vášni. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Cell Reports, vedci UV žiarenie typu B (UVB) testovali v laboratórnych podmienkach na mužoch aj na ženách. Zistenia sú jednoznačné, vplyvom UVB žiarenia sú vášnivejšie obe pohlavia. Prečo je to tak?

Ako píše portál Medical Xpress, slnečné žiarenie ovplyvňuje našu hormonálnu sústavu a vplýva aj na hormóny, ktoré sú zodpovedné za to, ako sa správame v romantických či sexuálnych vzťahoch. Už nejaký ten čas vedci vedeli, že UVB žiarenie zvyšuje hladinu testosterónu v mužskom tele. Vedelo sa aj to, že slnečné žiarenie ovplyvňuje správanie, vrátane toho sexuálneho. Až doteraz však nebolo celkom jasné, čo to zapríčiňuje a ako tento mechanizmus funguje.

Vedci v prvej fáze výskumu experimentovali so zvieratami. Výsledky ich poriadne šokovali, hladiny hormónov sa výrazne zvýšili nielen u samcov, ale aj u samičiek. Zväčšili sa im vaječníky a predĺžilo sa obdobie, počas ktorého boli ochotné páriť sa. Príťažlivosť medzi samcami a samičkami bola badateľne silnejšia.

Vplyvom slnka sa menia hladiny hormónov v tele

V rámci druhej časti výskumu vedci zvieratám odstránili z pokožky proteín p53, ktorý je zodpovedný za aktiváciu pigmentu, keď sme vystavení slnku. Akonáhle bol proteín odstránený, vplyv slnečného žiarenia na sexuálne správanie zvierat sa vytratil. To je podľa odborníkov jasný dôkaz, že slnečné žiarenie, ktoré dopadá na pokožku, naozaj sexuálne správanie ovplyvňuje.

Súčasťou tretej časti výskumu bolo 32 mužov a žien, ktorých úlohou bolo pred samotným začatím experimentu vyplniť dotazník hodnotiaci sexuálne správanie, ale aj agresivitu. Následne boli vystavení UVB žiareniu, potom mali dotazník vyplniť znova. Ukázalo sa, že po vystavení žiareniu obe pohlavia viac túžili po romantike a po sexe, muži však boli zároveň o niečo agresívnejší.

Vedcov zaujímalo, čo sa stane, ak ľudí požiadajú, aby sa 2 dni slnku vyhýbali. Následne sa mali po dobu 25 minút opaľovať. Výsledky opäť hovorili jasne. Po tom, čo boli ľudia vystavení slnku, sa hladiny ich hormónov výrazne zmenili, boli vyššie ako v dni, kedy sa slnku vyhýbali. Samozrejme, to neznamená, že by sme mali tráviť hodiny denne na slnku bez akejkoľvek ochrany, stále totiž platí, že vysoké dávky UV žiarenia môžu vážne ohroziť naše zdravie.

Na druhej strane, vedci dúfajú, že v budúcnosti môžu nové poznatky využiť napríklad pri liečbe pacientov s hormonálnymi poruchami. K tomu však bude potrebné vykonať ešte množstvo ďalších výskumov.