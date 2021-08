Cvičíte, no stále priberáte? Vedci vysvetľujú, prečo by ste sa nemali vzdávať a vešať hlavu

Vraciate sa tam niekoľkokrát do týždňa, potíte sa ako kôň, poriadne dávate zabrať svojmu telu, no vytúžené výsledky sa akosi nechcú dostaviť. Ba práve naopak, ručička na váhe sa stále posúva vyššie. Prečo je to tak? Odborníci pre vás majú odpovede.

Prečo namiesto chudnutia priberáme?

Každý má iné dôvody, pre ktoré začal cvičiť. Neraz však začneme cvičiť kvôli túžbe zhodiť pár kíl. Neraz však napriek ten najväčšej snahe človek ani po cvičení neschudne, ba práve naopak, priberá a nastupujú pocity sklamania a demotivácie. Podľa odborníkov by ste sa však nemali vzdávať. Za priberanie po cvičení môže veľké množstvo faktorov, píše portál Live Science.

Okrem toho, cvičenie je pre telo jednoznačne prospešné, aj keď po ňom hneď neschudnete. Na druhej strane, ľudia často zabúdajú, že dôležitý je nielen pohyb, ale aj vyvážená strava. Ak človek priberá napriek tomu, že cvičí, je najvyšší čas zvážiť, aké množstvo jedla konzumuje a aká je jeho kvalita.

Ľudia majú neraz mylnú predstavu, že ak cvičia, môžu si dovoliť jesť napríklad viac sladkostí. Takto to však nefunguje. Aj keď dopriať si z času na čas odmenu vo forme čokolády vôbec nie je zlé, človek by sa mal vyvarovať napríklad rýchlemu občerstveniu či iným nezdravým jedlám. Priberanie však môžu zapríčiniť aj iné faktory, nielen strava.

Prispieva k tomu množstvo faktorov

Napríklad, ak telo nebolo zvyknuté na záťaž a zrazu mu dáte poriadne zabrať, môže to uškodiť vašim svalom. Na svalových vláknach sa môžu objaviť mikroskopické trhliny. Ako však informuje University Hospitals, nie je to život ohrozujúci stav. Telo jednoducho pošle živiny na miesto poškodenia, aby sa čo svaly najskôr zdravili. Aj preto vás môžu svaly na ďalší deň bolieť, časom však prídete na to, čo vašim svalom prospieva a pomáha im rásť.

Avšak mali by ste sa mať na pozore, mikroskopické trhliny môžu v tele spustiť zápalový proces. Ten zapríčiní opuch, následkom ktorého sa v tele hromadí viac tekutiny, informuje Cleveland Clinic. Aj to môže zapríčiniť, že po cvičení je váha o niečo vyššia. Dôležité je aj to, akému cvičeniu sa venujete. Napríklad, ak človek dvíha závažia, je prirodzené, že svalová hmota rastie. To však nie je zmena, ktorá by sa udiala v priebehu niekoľkých týždňov, budovanie svalstva je dlhodobý proces.

Dôležité je nevzdávať sa

Podľa odborníkov môže telesnú váhu ovplyvniť aj to, koľko krvi sa nachádza vo vašom tele. Napríklad, ak sa venujete aeróbnemu cvičeniu, zvyšuje sa aeróbna kapacita tela, a teda aj objem krvi. Ani jedna zo spomínaných zmien sama o sebe neprispieva k výraznému posunu ručičky na váhe, ak však tieto faktory skombinujete, situácia sa mení.

Dôležité je nevzdávať sa a cvičiť aj naďalej, a to napriek tomu, že chudnutie neprichádza v želanom tempe. Ak prekonáte náročné obdobie, časom sa pozitívne zmeny, napríklad vo forme množstva spálených kalórií, dostavia.