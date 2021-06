Niečo také lekári ešte nevideli: Žena mala koronavírus 216 dní, kvôli HIV v nej zmutoval najmenej 30-krát

Nehovoriac o ľuďoch, ktorí majú oslabený imunitný systém. Život tejto ženy visel na vlásku. Koronavírusom trpela podľa lekárov až 216 dní. Počas tejto doby vírus v jej tele zmutoval najmenej 30-krát.

Vírus mala v tele 216 dní, zmutoval najmenej 30-krát

Ako informuje portál Insider, 36-ročná žena z Južnej Afriky (jej meno uverejnené nebolo) trpela ochorením HIV v čase, keď sa nakazila koronavírusom. Vírus v jej tele ostal až 216 dní a počas tejto doby zmutoval najmenej 30-krát, píšu odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom portálu medRxiv.

Najmenej 13-krát zmutovala tá časť proteínu v koronavíruse, ktorá mu takpovediac pomáha unikať pred imunitným systémom. Vedci spozorovali najmenej 19 ďalších mutácií, ktoré menia správanie vírusu. Zatiaľ nie je jasné, či mutácie vírusu, ktoré v sebe žena niesla, preniesla počas ochorenia na iných ľudí. Niektoré mutácie robia odborníkom poriadne hlboké vrásky na čele. Obávajú sa najmä mutácií, ktoré dostali pomenovanie E484K a N510Y.

Odborníci si myslia, že ak sa vo svete vyskytne viac podobných prípadov, bude to dôkaz toho, že HIV umožňuje, aby sa v tele vytvorilo viac mutácií. Môže za to fakt, že vírus v tele pacienta ostáva dlhšiu dobu, vyjadril sa pre LA Times odborník na genetiku a spoluautor štúdie Tulio de Oliveira. Pravdepodobne však je vyššie spomínaná žena len výnimkou a nie pravidlom, nie každý pacient trpiaci HIV musí byť prenášačom takého množstva mutácií koronavírusu. Na to, aby ostal vírus v tele tak dlho, ako to bolo v prípade tejto ženy, je nutné, aby bol imunitný systém naozaj výrazne oslabený.

Podobní pacienti môžu byť zdrojom ďalšej nákazy

Nové zistenia sú pre odborníkov extrémne dôležité. Práve títo pacienti totiž umožňujú ďalšiu evolúciu vírusu a stávajú sa zdrojom nových mutácií, a teda aj nákazy. Problém však predstavuje to, že takéto prípady často ostávajú nepovšimnuté. Aj vyššie spomínaná žena trpela len miernymi príznakmi koronavírusu. Množstvo mutácií si odborníci všimli len vďaka tomu, že sa stala súčasťou výskumu, do ktorého bolo zapojených celkovo 300 pacientov trpiacich HIV. Odborníci skúmali, ako ich imunitný systém reaguje na koronavírus.

V rámci štúdie sa podarilo nájsť ešte 4 ďalších pacientov, ktorí v sebe vírus mali viac ako mesiac. Už predtým však boli objavené prípady, kedy koronavírus v tele pacienta prežil viac ako rok. Stalo sa tak napríklad u ľudí po transplantácii obličiek. Čo sa týka pacientov trpiacich HIV, len v Afrike ich bolo v roku 2020 viac ako 26 miliónov.