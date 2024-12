S týmto mala na natáčaní Priateľov problém: Lisa Kudrow po dlhých rokoch priznala, čo bolo pre ňu najnáročnejšie

Seriál Priatelia sa mnohým z nás navždy vryl do srdca. Pre herecké osadenstvo bolo náhle úmrtie Matthewa Perryho mimoriadne ťažkou ranou. Lisa Kudrow prehovorila o tom, ako si ho pripomína, a prečo bolo natáčanie sitkomu spočiatku náročné.

Musela sa naučiť otvorene komunikovať

Ako informuje Mail Online, 61-ročná Lisa Kudrow bola nedávno hostkou v podcaste Armchair Expert, kde priznala, že natáčanie seriálu Priatelia bolo spočiatku náročné. Stvárnila v ňom obľúbenú Phoebe Buffay. Vysvetlila, že skutočnými priateľmi sa kolegovia stali nielen v sitkome, ale aj v skutočnosti. Vyžadovalo si to ale veľa úsilia a práce.

Stálo to ale zato, pretože ich priateľstvo sa napokon prenieslo aj do sitkomu a pozitívnu chémiu medzi hercami iste cítili aj diváci. Kudrow dodáva, že ak sa medzi hercami niečo odohralo, museli sa o tom otvorene porozprávať. Konfliktom jednoducho nedali čas prerásť do veľkej hádky, skrátka si spolu sadli a veci si vydiskutovali.

Pripomína si, ako ju Perry dokázal rozosmiať

Herečka priznala, že spočiatku sa jej konverzácie otvárali ťažko a zvyčajne to bol niekto iný, kto za ňou prišiel. S úprimnou diskusiou od srdca mala tak trochu problém. Musela sa naučiť prísť za kolegom a opýtať sa ho, či sa s ním môže o niečom porozprávať. Vzájomne sa učili rešpektu a hraniciam.

Kudrow pred niekoľkými mesiacmi v rozhovore pre The Hollywood Reporter priznala, že začala pozerať Priateľov. Chce si tak pripomenúť Matthewa Perryho. Spočiatku seriál nedokázala pozerať, pretože jej pripadalo trápne dívať sa na seba. Teraz si ho však púšťa kvôli Perrymu, chce si ho totiž navždy pamätať ako vtipného blízkeho priateľa, akým pre ňu bol. Kudrow priznala, že neraz ju rozosmial tak veľmi, až jej tiekli slzy.