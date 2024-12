Na noc vám tu stačí 30 eur: Tento európsky klenot je top na decembrovú dovolenku, užijete si ju tu dokonca aj lacno

Rok 2024 sa blíži ku koncu, no ak si chcete ešte vylepšiť svoje cestovateľské skóre, máme pre vás tip na destináciu, kam vyraziť a neminúť pritom veľké množstvo peňazí.

Možno ste na sociálnych sieťach narazili na vtipné videá, v ktorých ľudia dávajú najavo, že tento rok sa ocitli viackrát v lietadle, než na rande. Ak je to aj váš prípad, alebo jednoducho milujete cestovanie a niekam vás to ťahá, nemusíte čakať na január. Aj v tomto predvianočnom zhone si stihnete naplánovať krátky výlet.

Portál Price of Travel pripravil zoznam najlepších európskych destinácií, ktoré počas tohto decembra môžete navštíviť. Vychádzal z údajov, ktoré zhrnul Europe Backpacker Index a najlacnejšou spomedzi nich označil Istanbul.

Šup do Istanbulu aj na vianočné trhy

Vysvetlil, že priemerné teploty v Istanbule počas decembra sa pohybujú na úrovni 11 °C, čo je o niečo viac, než aktuálne u nás. Ak by ste si mysleli, že tento turecký klenot nežije Vianocami, nie je to tak. Potvrdzuje to napríklad Slovenska Michaela Miklušáková, ktorá priniesla napríklad veľký zoznam vianočných trhov v Istanbule. Takže ak sa sem vyberiete, môžete sa inšpirovať aj jej tipmi.

Dá sa táto destinácia zažiť lacno?

Zistili sme pre vás, aké možnosti leteckej dopravy či ubytovania máte, ak by ste v decembri Istanbul skutočne zvažovali. Začnime letenkami.

Jednosmerne za let z Budapešti zaplatíte v tomto mesiaci od 41 eur. Čo je zaujímavé, táto najnižšia cenovka platí na Silvestra. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a v Istanbule ste krátko pred pol 11 večer, čo znamená, že do Nového roka budete môcť vykročiť spontánne a netradične.

Spiatočné letenky počas decembra sme našli napríklad s odchodom 27. (v Istanbule budete pár minút po polnoci) a návratom 30. za príjemných 150 eur. Let trvá niečo cez dve hodiny a pred Silvestrom sa stihnete vrátiť domov, takže ho môžete stráviť s blízkymi, ak je, naopak, toto vaša túžba.

Čo sa týka ponúk ubytovania v tomto termíne, zadali sme si ho to známeho vyhľadávača, najlacnejšie začínajú na sume 60 eur pre dve osoby, čo vychádza na 30 eur na jedného. Do 50 eur na osobu máte stále bohaté možnosti a je z čoho vyberať.

Pred nejakým časom sme Istanbul navštívili aj my a zhrnuli pre vás niekoľko tipov a odporúčaní, o ktorých by ste mali vedieť ešte predtým, než sa sem vyberiete.

Toto sú najlepšie európske destinácie kam vyraziť v decembri 2024, zoradené od najlacnejších: Istanbul, Turecko Atény, Grécko Lisabon, Portugalsko Madrid, Španielsko Florencia, Taliansko Barcelona, Španielsko Amsterdam, Holandsko Paríž, Francúzsko Rím, Taliansko Benátky, Taliansko Londýn, Anglicko

Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho publikovania a môžu sa meniť.