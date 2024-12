Tajný tip vám ušetrí peniaze, nemusíte do servisu: Automechanik radí, ako si v zime nezničiť auto, na toto veľký pozor!

Porozprával nám o procese vysokých otáčok a chladného motora, rozhovoril sa o zimnej kvapaline, pričom priniesol tip, ako si ušetriť cestu do servisu. Nakoniec má pre Slovákov dôležitú radu, ako sa nenechať pokutovať za vec, ktorú môžeme odstrániť za pol sekundy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vysoké otáčky a studený motor?

My všetci, ktorí šoférujeme a vlastníme auto, určite veľmi dobre vieme, že vo všeobecnosti nie je dobrý nápad tlačiť motor do vysokých otáčok, kým sa nezohreje. Dôvod však mnohým možno nie je jasný. Mechanik má krátke, jednoduché vysvetlenie.

„V motore máme strašne veľa súčiastok z gumy, z kovu a z iných materiálov, ktoré nemajú rady chlad. Rozbiehať sa je ideálne, až keď sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu. Tú udáva výrobca a líši sa auto od auta, väčšinou je to však okolo 90 stupňov. Pokiaľ náhodou neviete, je to tá ručička na budíku, hneď vedľa tachometra.“

Mechanik nám k tomu poslal svoje obľúbené virálne video, na ktorom kolega z brandže ukazuje, čo presne sa deje, pokiaľ štartujeme a chceme „tlačiť do studeného motora“.

Večná otázka, na ktorú nie je jasná odpoveď: Stačí zimnú kvapalinu doliať?

Mechanika z Košíc sme sa ďalej spýtali na zimnú kvapalinu do ostrekovačov. Pokiaľ v zime nepoužijeme zimnú kvapalinu do ostrekovačov, hrozí, že letná kvapalina zmrzne a poškodí naše auto. Niektorí ľudia však nemyslia na odstránenie letnej kvapaliny z nádobky – namiesto toho ju len v nádobke zmiešajú so zimnou v dobrej viere, že to bude stačiť.

Mechanik upozorňuje na to, že otázka zimnej a letnej kvapaliny nie je úplne jednoznačná.

Pri zmene teploty by sme podľa neho mali brať ohľad na vek auta, množstvo zvyšnej letnej kvapaliny v nádobke, rovnako tiež na to, ako často šoférujeme.

„Pokiaľ kvapalina cirkuluje veľa (ak jazdíte a používate ju často), nemusíte na to brať až taký veľký ohľad,“ vysvetlil. „Pokiaľ sklo umývate dennodenne, stačí doliať. Pokiaľ ste však víkendový šofér, už to môže byť malér.“

Modelová situácia, kedy je zvyšok letnej kvapaliny v nádobke nebezpečný je, pokiaľ zimnú kvapalinu do auta dolejeme, kým je vo vnútri nádobky vysoký koncentrát tej letnej. „Vy nešoférujete – cez víkend vyrazíte do Tatier, tam bude -15 stupňov, no a koncentrát zimnej tomu autu už nemusí stačiť.“

Rozhodujúci je aj vek auta a cena zimnej kvapaliny

O tejto otázke rozhoduje aj vek auta. „Je to také, že buď alebo. Hadičky, ktoré sú gumené, by síce vydržať mali, ale keď máte staršie auto, pokojne sa vám môže stať, že guma praskne. Stará guma tvrdne, praská. No a potom budete ‘vyhaluzení’ z toho, prečo vám niečo tečie z auta.“

Automechanik je tiež zvyknutý na to, že väčšina ľudí pri výbere kvapaliny volí tú najlacnejšiu. „Najlacnejšia bude do mínus dvadsať. To ti bežne stačí – dokiaľ ju, samozrejme, ešte k tomu nezmiešaš s letnou.“

Ak ste teda uznali, že riziko je podľa týchto informácií príliš vysoké, zájsť do servisu kvôli odsávaniu síce môžete, ale podľa mechanika je toto riešenie najvýhodnejšie práve pre servis – pekne na vás zarobí.

„Pokiaľ nechcete platiť za zbytočnú prácu, jednoducho sadnite do auta a opakovane stláčajte páčku na ostrekovanie, kým neprestane striekať.“

Nakoniec automechanik ľudí upozorňuje, nech hlavne nejazdia so zasneženou TEČ-kou. „Zo svetiel sneh kvôli teplu rýchlo zíde. Za skrytú TEČ-ku je to už úplne zbytočná pokuta.“