Vedci vyrobili nový urán. Je zo všetkých najľahší a má pozoruhodné vlastnosti

Ak sa pozriete na periodickú tabuľku prvkov a nájdete prvok s atómovým číslom 92 – urán, možno sa to nebude na prvý pohľad zdať, no ide o najťažšie prirodzene sa vyskytujúci prvok na Zemi. Všetky ostatné prvky za uránom sú prvky, ktoré boli vytvorené umelo, hlavne v jadrových reaktoroch.

Najľahší urán

Vedci z Čínskej akadémie vied uvádzajú vo vestníku publikovanom v Physical Review Letters, že vytvorili najľahší izotop uránu. Urán 214 vznikol bombardovaním atómov volfrámu pomocou lúčov argónu a vápnika, uvádza portál IFL Science. Nová verzia prvku má polčas rozpadu iba 0,52 milisekundy. To je dosť málo pre bežné využívanie, no dosť veľa na to, aby mohol byť skúmaný.

Chemické prvky sú tvorené protónmi a neutrónmi v jadre, ktoré je obklopené elektrónmi. Každý prvok rozlišujeme podľa počtu protónov, ktoré má. Vodík má jeden, hélium dva a spomínaný urán ich má 92. Avšak každý prvok môže mať ešte odlišný počet neutrónov. To nemení chemické vlastnosti prvku, no spôsobuje isté rozdiely a tiež určuje jeho váhu. Tieto verzie prvkov sa nazývajú izotopy.

Každý prvok má izotopy, ktoré sú buď stabilné alebo nestabilné. Pri nestabilných dochádza k rádioaktívnemu rozpadu a menia sa na iný izotop či prvok. Niektoré izotopy sa navyše v prírode voľne vyskytujú, iné je možné vyrobiť iba laboratórne.

Emituje alfa častice

Najbežnejší izotop uránu je urán 238, ktorý je stabilný a predstavuje viac ako 99 % všetkého uránu. Má 92 protónov, ako všetky uránové izotopy a tiež 146 neutrónov. Pri sčítaní protónov a neutrónov dostávame v tomto prípade číslo 238.

Čínskym vedcom sa ale podarilo vyrobiť urán 214 a má teda 92 protónov, no iba 122 neutrónov. Zaujímavosťou tohto izotopu je jeho rozpad. Urán 214 sa rozpadá alfa žiarením. Dôvodom je, že počet neutrónov je blízky číslu 126.

“Jadrá v blízkosti počtu magických neutrónov N=126 poskytujú ideálne podmienky na skúmanie toho, ako zmeny jadrovej štruktúry ovplyvňujú vlastnosti rozkladu alfa častíc,” uviedol vo vyhlásení hlavný autor Zhang Zhiyuan z Ústavu modernej fyziky Čínskej akadémie vied.

Vedecký tím tiež zistil, že tieto atómy uránu sú zvláštne v porovnaní s izotopmi iných prvkov s podobným počtom neutrónov. Vlastnosti spojené s tvorbou alfa častíc sú v izotopoch uránu dvakrát vyššie ako v iných prvkoch.

Štúdia vedcov tiež naznačuje, že tieto vlastnosti by mohli byť ešte výraznejšie pri prvkoch s vyšším počtom protónov, ako je napríklad plutónium, ktoré sa v periodickej tabuľke prvkov nachádza hneď po uráne.