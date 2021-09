Vedci po prvýkrát zostúpili do tajomnej jamy v Jemene. Valil sa z nej nechutný smrad, toto tam našli

Prírodný závrt v Jemene, ktorý je známy ako studňa pekla, je známy po celom svete a je prameňom mnohých povier či legiend. Hovorí sa, že vo vnútri sú uväznení džinovia, ktorí sú opisovaní v miestnom folklóre. Teraz tím vedcov preskúmal tento závrt a síce v ňom nenašli žiadneho džina, našli jaskynné perly, rôzne mŕtve zvieratá a tiež viacero živých hadov.

Zostup do jamy vykonal tím nazvaný Oman Cave Exploration Team, uvádza portál IFL Science. Tím zostúpil do hĺbky 112 metrov cez otvor širokého 30 metrov.

Jemenské úrady odhadujú, že sa závrt vytvoril pred miliónmi rokov a pred týmto tímom žiadny človek nedosiahol jeho dno. Predchádzajúce výskumy zostúpili asi iba do polovice hĺbky a hlásili nechutný zápach šíriaci sa zo dna. Najnovší výskum síce nehlásil silný zápach v polovici zostupu, no pripustili, že na dne bolo cítiť smrad z hnijúcich vtákov.

Into the ‘Well of Hell’.

Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen’s mysterious Well of Barhouthttps://t.co/YfOJAgwypc pic.twitter.com/hLfqEjuW9N

— AFP News Agency (@AFP) September 23, 2021