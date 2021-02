Ako si pripraviť kávu čo najzdravšie? Výsledky výskumu vás možno prekvapia

Niekto má najradšej klasického turka s dvoma lyžičkami cukru a mliekom. Iní preferujú instantnú kávu, ktorá v sebe už cukor obsahuje. Ako si však pripraviť kávu tak, aby nielen chutila, ale aby bola zároveň aj čo najzdravšia? Takto znie rada odborníkov.

Aká káva je tá najzdravšia?

Hádam už ani nie je možné porátať, koľkými spôsobmi si môžete kávu pripraviť. Každoročne sa vo svete vypijú milióny šálok espressa či kapučína. Ak vám však záleží nielen na chuti kávy, ale aj na tom, aké má účinky na vaše telo, mali by ste zbystriť pozornosť. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Preventive Cardiology sledovala po dobu 20 rokov „kávové“ návyky viac ako pol milióna obyvateľov Nórska (mužov aj žien) vo veku od 20 do 79 rokov. Niektorí nepili kávu vôbec, iní zas preferovali filtrovanú či nefiltrovanú kávu.

Pre portál Inverse sa vyjadril jeden z autorov štúdie, Dag Thelle, ktorý hovorí, že pri správnej príprave má káva množstvo benefitov. Obsahuje množstvo antioxidantov, môže znížiť riziko vzniku srdcového infarktu a predĺžiť život. Čo teda hovoria výsledky štúdie? Ako informuje portál iDnes.cz, jednoznačne najzdravšia je filtrovaná alebo prekvapkávaná káva.

Pitie filtrovanej kávy môže podľa vedcov znížiť riziko predčasného úmrtia až o 15 %. V porovnaní s ľuďmi, ktorí kávu nepijú vôbec, hrozí mužom, ktorí pijú filtrovanú kávu až o 12 % nižšie riziko úmrtia kvôli kardiovaskulárnym chorobám. U žien je toto riziko nižšie až o 20 %. V tomto prípade podľa vedcov nezohráva úlohu ani vek či životný štýl. Jednoducho, benefity pitia kávy sú nepopierateľné.

Vyhnite sa nefiltrovanej káve

Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že všetko s mierou, varujú vedci. To, že má filtrovaná káva pozitívne účinky neznamená, že by ste okrem nej nemali piť po celý deň nič iné. Na druhej strane, výskum ukazuje, že najnebezpečnejšie je piť nefiltrovanú kávu. Aj keď ste teda na to možno zvyknutí, kávovú usadeninu by ste nemali nechať dlhodobo stáť v horúcej vode. Toto zistenie mnohých možno sklame. Za nefiltrovanú kávu sa totiž považuje napríklad aj espresso, silná turecká káva či káva vyrobená za pomoci french pressu.

Nefiltrovaná káva totiž obsahuje látky, ktoré v tele zvyšujú hladinu nezdravého cholesterolu. Použitie filtra množstvo týchto látok výrazne znižuje. Najnižšie riziko predčasného úmrtia hrozilo tým ľuďom, ktorí si denne dopriali jednu až štyri šálky filtrovanej kávy. Samozrejme, potrebné sú ďalšie výskumy vykonané napríklad na rôznych vekových skupinách a na obyvateľoch iných krajín, ako je Nórsko.