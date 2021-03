Jeho výsledky vedcov šokovali. Tento Američan je prirodzene imúnny voči koronavírusu

Ameničan John Hollis je jeden zo šťastlivcov, ktorí sú imúnni voči ochoreniu COVID-19. V jeho krvi sa totiž nachádzajú „super protilátky“, ktoré mu zabezpečujú imunitu.

Ako informuje BBC, John Hollis poskytol minulé leto vzorky na analýzu účinnosti protilátok ako jeden z 350 dobrovoľníkov. Analýzu vykonávali vedci z George Mason University vo Virgínii.

Vedci boli v šoku

V tom čase si Hollis ani netušil, že s ochorením už prišiel do styku a bez problémov ho porazil. Nikdy nepocítil nijaký príznak, no jeho telo vyrobilo enormné množstvo protilátok. Vedcov výsledky analýzy šokovali. Zistili, že ak by jeho krv zriedili v pomere s vodou 1:10 000, jeho protilátky by aj napriek tomu boli schopné Johna ochrániť a vírus v jeho tele zabiť.



Vzácny objav

Z 350 vzoriek, ktoré sa Mason Universty skúmali, našli silné protilátky iba v piatich prípadoch. Tieto “super protilátky“ boli dokonca natoľko schopné, že dokázali zablokovať všetky známe kmeňe vírusu. Podľa vedcov je tento objav kľúčový a pomaly nás približuje k cieľu, a teda k víťazstvo nad koronavírusom.

Lance Liotta, riaditeľ Centra aplikovanej proteomiky a molekulárnej medicíny na Univerzite Georgea Masona, uviedol, že vďaka tomuto výskumu budeme postupne vedieť vyvinúť účinnejšie vakcíny vďaka identifikácii vhodných darcov protilátok.

Mal strach, že bude ďalšou obeťou

Hollisov príbeh sa začal v apríli 2020, keď zistil, že sa jeho spolubývajúci nakazil. John mal veľký strach a očakával, že sa nakazí tiež. Ani po týždňoch sa však u Hollisa neprejavili žiadne príznaky. Nerozumel tomu, a tak sa o niekoľko mesiacov neskôr prihlásil ako dobrovoľník do uvedenej univerzitnej štúdie. Keď mu doktor Liotta povedal, že nielenže prekonal vírus, ale má aj extrémne silné protilátky, veľmi ho to prekvapilo.