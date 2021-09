Mesto pokladané za biblickú Sodomu bolo zničené silou tisícok hirošimských bômb. Vedci zistili, čo sa vtedy stalo

Keď si obyvatelia blízkovýchodného mesta Tall el-Hammam, ktoré je historikmi často označované za biblické mesto Sodoma, asi pred 3 600 rokmi žili svojím bežným životom, netušili, že sa na nich rýchlosťou 61 000 km/h blíži skaza z nebies.

Ľadové teleso vybuchlo v atmosfére a explodovalo do ohnivej gule asi 4 kilometre nad povrchom. Výbuch bol 1000-krát silnejší ako atómová bomba zhodená na japonské mesto Hirošima, uvádzajú vedci v článku publikovanom na portáli The Conversation.

Zahynuli v okamihu

Šokovaní obyvatelia mesta boli okamžite oslepení. Teploty vzduchu rýchlo narástli nad 2 600 stupňov Celzia. To prakticky znamená, že ľudia začali horieť, drevo okamžite vzplanulo, meče, kopije či keramika sa začali topiť. Celé mesto bolo v plameňoch.

O niekoľko sekúnd dorazila tlaková vlna. Pohybovala sa rýchlosťou asi 1 200 km/h a ničila všetko, čo jej stálo v ceste. Vietor strhával múry a rúcal všetky budovy. Odtrhol tiež horných 12 metrov štvorposchodového paláca. Pochopiteľne, nikto z 8-tisíc obyvateľov a ani ich zvierat neprežil, ich telá boli roztrhané na kúsky a rozmetané po okolí.

O minútu neskôr, 22 kilometrov západne od Tall el-Hammamu, vetry zasiahli biblické mesto Jericho, jeho múry spadli a mesto zhorelo do tla.

Všetko to znie ako hollywoodsky katastrofický film, no sú to skutočné udalosti, ktoré sa na Blízkom východe udiali pred tisícročiami.

Dlhoročný výskum

Objasnenie tejto záhady si vyžiadalo 15 rokov usilovných vykopávok a práce stoviek ľudí. Skupina 21 spoluautorov publikovala svoje zistenia v časopise Scientific Reports.

Všetko to začalo, keď pred 15 rokmi archeológovia objavili vykopávky zničeného mesta. Našli tmavú, asi 1 a pol metra hrubú vrstvu dreveného uhlia, popola, roztopených tehál a roztavenej keramiky. Bolo zrejmé, že toto mesto bolo niečím zničené pred tisícorami rokov. Tmavý pás naznačoval, že sa tu udiala katastrofa spojená s vysokou teplotou.

Nikto si však nebol istý, čo sa vlastne udialo. Problém však bol, že ani výbuch sopky, zemetrasenie a následný požiar či vojnové vypálenie mesta, nedokáže dosiahnuť také teploty, aby sa takto roztavila napríklad keramika.

Aby zistili, čo sa udialo, urobili viacero výpočtov, experimentov a odhadov, a to aj na základe modelov známych detonácií či jadrových výbuchov.

Odpoveďou bol asteroid

Všetko nasvedčuje tomu, že vinníkom v Tall el-Hammam bol malý asteroid podobný tomu, ktorý v roku 1908 explodoval na Sibíri a je známy ako Tunguská udalosť. Aby však svoj dohad potvrdili, potrebovali nájsť dôkazy.

Na mieste vedci našli rozlámané zrnká piesku nazývané šokovaný kremeň. Ten sa tvorí pri extrémnom tlaku. Ďalej vo vzorkách pôdy našli drobné diamonoidy, ktoré, ako už názov naznačuje, sú tvorené diamantom. Sú však mikroskopické, v skutočnosti je jeden diamonoid menší ako jedna častica vírusu chrípky. Vyzerá to tak, že drevo a rastliny boli vysokým tlakom a teplotou z ohnivej gule okamžite v momente premieňané na tento materiál.

V uhoľnej vrstve našli aj malé guľôčky roztaveného materiálu, menšie ako prachové častice vo vzduchu. Nazývajú sa sferoidy a vznikajú pri odparovaní železa a piesku pri teplote 1 590 stupňov Celzia.

Povrchy keramiky boli zdobené kovovými časticami, dokonca aj irídiom, ktoré má bod topenia pri teplote až 2 466 stupňov Celzia.

Všetky tieto dôkazy spoločne ukazujú, že teploty v meste stúpali vyššie ako je teplota, ktorá sa dá dosiahnuť požiarom alebo výbuchom sopky. Jediným možným vysvetlením je pád asteroidu. Rovnaké dôkazy je pritom možné nájsť aj na mieste Tunguskej udalosti či krátera Chicxulub, kde dopadol asteroid, ktorý ukončil život dinosaurov.

Apokalypsa zaznamenaná v Biblii

Záhadou ostáva, prečo bolo toto územie niekoľko storočí po tejto udalosti opustené. Je možné, že pôda tu bola kontaminovaná. Výbuch totiž mohol v údolí vypariť časť vody z Mŕtveho mora, čo mohlo následne spôsobiť slanosť pôdy, čím sa znemožnilo pestovanie plodín.

Je tiež možné, že popis udalosti sa dochoval aj ústnym podaním a bol základom pre príbeh biblickej Sodomy. Biblia opisuje devastáciu mestského centra popisom, že z neba padali kamene a oheň, a že viac ako jedno mesto bolo zničené a obyvatelia zabití.

Tu sa však naskytá otázka, či mohol existovať niekto, kto tragédiu prežil. To sa už nedozvieme, no ak je to tak, mohli sa preživší vyskytovať v niektorej z blízkych dedín. Avšak, čo je mimoriadne významné, je to, že v Biblii je dochovaný prvý písomný záznam o takejto katastrofe.