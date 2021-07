V Texase pri krupobití našli najväčšiu krúpu. Namiesto zapísania rekordu ju použili ako ľad do drinku

28. apríla zažil americký štát Texas obrovskú búrku. V meste Hondo padali obrovské, niekoľkocentimetrové krúpy. Pri pohľade na obrovské kusy ľadu v niektorých ľuďoch skrsla zaujímavá myšlienka, ako si vylepšiť svoj koktejl.

Nálezca veľkej krúpy ju odfotil a zavesil na sociálnu sieť, ako uvádza portál IFL Science. Pre porovnanie veľkosti, ku krúpe umiestni štvrťdolárovú mincu. Čo však potom robiť s tým ľadom? Odpoveďou bola margarita.

Do you see the quarter?! About the biggest hail can get! In Hondo, Texas from Lino Ramirez pic.twitter.com/oiurCgvFWW

— Brad Sowder (@TheBradSowder) April 29, 2021