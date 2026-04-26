Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?

Najhorší domáci teroristický útok v USA
19. apríla si Američania pripomínajú jeden z najčiernejších dní ich novodobej histórie. V roku 1995 sa v Oklahoma City udial do tej doby najväčší teroristický útok, ktorý si vyžiadal desiatky obetí. Približne tretina vládnej budovy bola totálne zničená a medzi obeťami bolo aj niekoľko detí.
19. apríl 1995 sa začal v oklahomskej budove Alfreda P. Murraha úplne bežne. Budova pokrývala činnosť niekoľkých vládnych inštitúcií, vrátane DEA (protidrogový úrad), Správy sociálneho zabezpečenia či samotnej tajnej služby a zamestnávať mala okolo 550 ľudí. Mnoho z nich však netušilo, že do práce idú posledný raz. Krátko po 9. hodine ráno vybuchla v prenajatom kamióne spoločnosti Ryder obrovská bomba.
Očití svedkovia opísali, že oblasť sa podobala vojnovej zóne. Ako uvádza Oklahoma Historical Society, explózia zabila 168 ľudí, medzi ktorými boli aj deti. Dôvodom mal byť fakt, že vo vládnej budove bola prevádzkovaná škôlka pre deti zamestnancov. Výbuch tiež zničil desiatky áut a poškodil viac ako 300 ďalších budov. Približne tretina vládnej budovy bola totálne zničená, no následky boli oveľa ďalekosiahlejšie, ako sa na prvý pohľad zdalo.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Horský vodca: Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Hory ponúkajú krásu a slobodu, no zároveň neodpúšťajú ani najmenšiu chybu. Rozprávali sme sa so skúseným horským vodcom, ktorý nám odhalil zákulisie svojho povolania a zároveň prezradil, čo turisti v horách často podceňujú. Ponúkol nám návod, ako sa pripraviť do hôr, ako si naplánovať túru a čo si zbaliť, aby ste sa z turistiky vrátili domov s úsmevom a nepotrebovali pomoc záchranárov. Zároveň odhalil, koľko stojí výstup na ikonické tatranské štíty.
Skúsený horský vodca Michal Gerčák, ktorého môžete nájsť aj na sociálnych sieťach, pracoval 11 rokov ako horský záchranár. V súčasnosti sprevádza ľudí v horách na Slovensku aj v zahraničí a zároveň stojí na čele technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov.
V našom rozhovore nám prezradil, aké chyby robia ľudia v horách najčastejšie, čo robiť, keď sa náhle zmení počasie, stratíme sa alebo stretneme divú zver, ako správne privolať pomoc, ale aj to, koľko stojí výstup na Gerlachovský či Lomnický štít.
Ako ste sa dostali k práci horského vodcu a čo všetko takáto práca zahŕňa?
Moja vášeň pre hory začala v čase dospievania, odvtedy som hľadal možnosti, ako byť v horách čo najčastejšie. Zároveň ma môj mentor priviedol k myšlienke stať sa horským vodcom.
V prvom rade je to o dlhodobých skúsenostiach v horách, o zvládaní všetkých disciplín alpinizmu, ako horolezectvo v lete aj v zime, lezenie ľadopádov, skialpinizmus a freeride.
Keď žiadateľ o oprávnenie vykonávať povolanie horského vodcu dosiahne určitú úroveň a má splnené požiadavky na zoznam horských aktivít (výstupy, zjazdy a podobne), musí zvládnuť vstupné testy do kurzu horských vodcov. Nasleduje 4-ročné vzdelávanie, ktoré je ukončené záverečnou skúškou. Vtedy sa stane medzinárodným horským vodcom UIAGM.
Odpovedať na to, čo všetko takáto práca zahŕňa, je náročné. No v krátkosti – vodíme našich klientov v letných a zimných horách, pri klasických, hrebeňových, horolezeckých, skialpinistických a freeride túrach na Slovensku a v zahraničí. Je to teda o plánovaní, vodení, zvládaní menej alebo viac náročných situácií v domácich, ale aj v nepoznaných horách.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva a okrem toho aj najstaršou žijúcou aktívnou panovníčkou. Alžbeta II., pýšiaca sa týmito prívlastkami, bola ikonou. Pri príležitosti jej nedožitých 100 rokov si pripomeňme jej život niekoľkými zaujímavosťami, ktoré ste o kráľovnej Alžbete II. (možno) netušili.
Celým menom Elizabeth Alexandra Mary Windsor sa narodila 21. apríla 1926 a zomrela 8. septembra 2022. Keď sa 6. februára 1952 dozvedela, že zomrel jej otec – Juraj VI. -, automaticky zasadla na kráľovský trón. Korunová ako Alžbeta II. však bola až 2. júna 1953.
So svojím manželom Philipom sa zoznámila, keď mala iba 8 rokov. V tom čase by pravdepodobne ani zďaleka nepredpokladala, že s týmto mužom strávi 73 spoločných rokov, ktoré ukončila až jeho smrť v roku 2021.
Hneď prvou zaujímavosťou, ktorú by ste o Alžbete II. mali vedieť, je, že chýbalo málo a nemusela sa stať nástupkyňou trónu. Dá sa povedať, že kráľovnou sa stala vďaka náhode. Zasiahol osud, alebo ak chcete láska, za ktorou sa rozhodol ísť Eduard III., brat jej otca. Oženil sa s rozvedenou Američankou, čím vyvolal kontroverziu a trón prenechal svojmu bratovi Jurajovi VI. Tak sa Elizabeth stala jeho prvým nástupcom na tróne.
Viac sa dozviete v článku: Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Čo ste nevedeli o seriáli Baywatch
Podobné seriálové námety by už v dnešnej dobe skôr nemali šancu uspieť, keďže zo žánrového aspektu divákov bavia najmä kriminálky. Svojho času ale išlo o projekt, ktorý si v televízii zapínala viac ako miliarda divákov po celom svete. Niekde sa to dokonca nedalo. Prečo je Baywatch považovaný za jeden z najvplyvnejších seriálov histórie a prečo ho už žiadny iný neprekoná?
Deväťdesiate roky dali svetu televíznej zábavy viaceré seriálové klenoty. Zavše sa oplatí spomenúť Beverly Hills 90210, lekársku drámu Pohotovosť (ER), sitkomy Priatelia (Friends) či Krok za krokom (Step by Step). Zoznam toho, čo definovalo deväťdesiatkovú éru televízneho vysielania, je naozaj siahodlhý. Len jeden z nich sa však môže pýšiť titulmi najúspešnejší a najsledovanejší seriál svojej doby.
A to ho pôvodne po odvysielaní jeho prvej série zrušili. Mnohým pri pomyslení na seriál Pobrežná hliadka (Baywatch) ako prvé napadnú krásne telá skupiny plavčíčok a plavčíkov, slnečné kalifornské pláže, ikonická úvodná zvučka a David Hasselhoff. Nepochybne ide o jeden z najväčších televíznych hitov, jeho zrod ale nebol jednoduchý. Prvotný nápad na seriál, ktorý sa napokon dožil 11 sérií a 241 epizód, ale nemal jednoduchý zrod. Pôvodný nápad totiž vznikol ešte v 70. rokoch 20. storočia.
Viac o seriáli si môžete prečítať tu: Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní
Sexualita je obrovskou tabu témou, ktorá ostáva za zatvorenými dverami. Pritom zaujíma takmer každého. Od toho, ako o sexe hovoriť s partnerom, cez otázky, ako často by mal byť súčasťou nášho života, až po to, či sme skutočne monogamné tvory alebo ide len o výsledok evolúcie. Mýty, očakávania a tlak na dokonalý sexuálny život tak neraz nahrádzajú realitu. Sexuologička nám priblížila, ako to vyzerá za dverami spálne a prečo by sme o sexe mali rozprávať otvorene.
MUDr. Kamila Žižková je gynekologička, pôrodníčka a sexuologička, ktorá pôsobí v Českej republike. Na sociálnych sieťach ju nájdete pod prezývkou moje_gynpor, kde vzdeláva ľudí v oblasti gynekológie s humorom. Zároveň má spolu so svojou kamarátkou Bc. Klárou Sedmerovou, ktorá je pôrodnou asistentkou, podcast s názvom Pindy z Gyndy, kde odkrývajú témy z oblasti gynekológie, pôrodníctva, sexuality a materstva.
S Kamilou Žižkovou sme sa už rozprávali, a to ako s gynekologičkou. V našom rozhovore sme vtedy rozobrali, prečo je pravidelná gynekologická prehliadka absolútnou nutnosťou v živote každej ženy, bez ohľadu na vek či sexuálne skúsenosti. No neriešili sme len odborné otázky, ale aj najčastejšie obavy, tabu a dokonca aj bizarnosti z gynekologickej ambulancie. Prezradila nám napríklad, že raz si jedna pacientka do pošvy vložila kuchynskú hubku namiesto tampónu.
Tentoraz sme sa však zamerali na oblasť sexuológie. Zaujímalo nás, či sme my ľudia monogamní, ako udržať a budovať intimitu v dlhoročnom vzťahu, ale aj to, či existuje nejaká normálna frekvencia sexu.
Je monogamia pre ľudí prirodzená?
Výskumy ukazujú, že človek nie je striktne monogamný ani polygamný druh, ale skôr flexibilný.
Máme biologické aj sociálne predpoklady pre dlhodobé párové vzťahy, ale zároveň aj schopnosť nadväzovať viac vzťahov. To, aký typ vzťahu človek preferuje, je ovplyvnené nielen biológiou, ale aj kultúrou, výchovou a osobnými hodnotami.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Mafiánsky bos, ktorý naháňal strach aj Mussolinimu
Svet poznal množstvo vplyvných gangstrov, ktorých povesť sa s nimi tiahne aj desaťročia po ich smrti. Pri predstave slova gangster príde na um napríklad Al Capone, no aj on sa musel remeslo od niekoho naučiť. Nielen jeho mentorom, ale doslovným otcom taliansko-americkej mafiánskej scény 20. storočia bol práve Johnny Torrio, ktorého označujú za najväčšieho gangstra všetkých čias.
Griselda Blanco, Frank Lucas či samotný Al Capone boli zločinci, o ktorých dnes vie celý svet. „Preslávili“ ich násilné činy, prefíkané obchodné triky či schopnosť naverbovať k sebe stovky oddaných ľudí. Nie menej akčný bol aj život na hrane, ktorý žil Johnny Torrio, prezývaný aj ako „The Fox“ (Lišiak).
„Z pohľadu kriminálneho talentu a vykonanej práce bol najchytrejším a najlepším chuligánom všetkým čias. Mal obrovský talent na organizáciu, vzbudzoval veľký rešpekt aj u konkurencie a dá sa povedať, že bol tým najnebezpečnejším, čo táto krajina mohla kedy v rámci mafie stvoriť,“ znelo z úst ministra financií USA Elmera Ireya a kriminálneho žurnalistu Herberta Asburyho.
Narodený s menom Donato Torrio v južnej časti Talianska, vychovaný ako migrant v uliciach New Yorku až po pozíciu uznávaného bosa, na ktorého majetok si nikto nedovolil siahnuť. Torrio sa do Spojených štátov amerických dostal už ako dvojročný po tom, čo jeho otec zomrel pri pracovnom úraze na železnici, uvádza Mafia History.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívte jedno z najkrajších miest v Maďarsku
Nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny núkajú mnoho zákutí vyrážajúcich dych. Ak máte chuť cestovať a objavovať, jedným z miest, kam by ste mali zamieriť, je jednoznačne Pécs v Maďarsku. Prezradíme vám, ako sa tam dostanete, čo sa tam oplatí vidieť a za aké ceny sa ubytujete.
Nájdete tu dokonca aj najvyššiu budovu v Maďarsku, pričom sa v nej môžete aj dobre najesť. Čakajú vás aj krásne výhľady a lahodné víno.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Ubytujete sa od 32 eur na noc: Navštívte jedno z najkrajších miest v Maďarsku
Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Ľudia sú vynaliezaví v mnohých sférach, a to sa týka aj oblasti týkajúcej sa smrti. Veľkú časť histórie bolo usmrtenie previnilca častým rozsudkom, najmä keď niekto spáchal hrdelný zločin. Jedným z najdômyselnejších popravných nástrojov bola gilotína.
Hneď na začiatku článku je dobré napísať, že zariadenie na stínanie hláv nevynašiel lekár a politik Joseph-Ignace Guillotin. Prvé návrhy pochádzajú z 13. storočia a gilotína sa používala vo viacerých častiach Európy. Už spomínaný Joseph-Ignace Guillotin žil v 18. a 19. storočí a bol odporcom trestu smrti, píše Britannica. Neznášal kruté spôsoby zabíjania, ako napríklad smrť drvením kolesom, obesenie či iné ukrutné spôsoby.
V období, keď sa počas Veľkej francúzskej revolúcie šírilo medzi verejnosťou heslo „sloboda – rovnosť – bratstvo“, predstúpil Guillotin pred Národné zhromaždenie, aby taktiež loboval za rovnosť. Tá sa však mala týkať smrti. Tento parížsky poslanec a profesor anatómie totiž tvrdil, že je nespravodlivé, aby sa bežní zločinci vo Francúzsku popravovali mučivými metódami, ako už spomínané obesenie, upálenie na hranici či lámanie na kolese, zatiaľ čo aristokratickí kriminálnici mali výsadu byť zabití sťatím hlavy.
Guillotin preto v októbri 1789 požiadal zákonodarcov, aby sa riadili rovnostárskymi zásadami a prijali miernejší systém trestu smrti, podľa ktorého by všetci previnilci boli sťatí bez ohľadu na to, z akej sociálnej vrstvy pochádzajú. Napokon sa zaslúžil o prijatie zákona, podľa ktorého sa všetky rozsudky smrti museli vykonávať prostredníctvom stroja, ktorý by efektne oddelil telo od hlavy. Guillotin veril, že humánnejšia metóda výkonu trestu nakoniec povedie až k tomu, že rozsudok smrti bude zrušený.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok: Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Diego sa prisťahoval na Slovensko
Niet pochýb o tom, že Slovensko nie je dokonalé. A hoci neraz veríme, že tráva je zelenšia inde, pravdou je, že najzelenšia je tam, kde ju človek zalieva a stará sa o ňu. Diego sa nedávno prisťahoval na Slovensko a prezradil nám, ako vníma miestnu kultúru, byrokraciu, ale aj finančnú situáciu. Prečo si myslí, že Slovensko je neraz podceňované a aké sú najväčšie výhody života u nás?
Prezradil nám aj, aké jedlo mu zatiaľ chutilo najviac a čo si myslí o bryndzových haluškách. A čo by odporúčal ľuďom, ktorí zvažujú sťahovanie na Slovensko?
Viac sa dozviete v našom rozhovore tu: Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Havária, ktorá sa udiala presne pred 40 rokmi v ukrajinskej jadrovej elektrárni Černobyľ, patrí do dnešného dňa k najtragickejším v dejinách výroby energie z jadra. Katastrofa nezasiahla iba Ukrajinu, ale vietor roznášal rádioaktívne častice po širokom okolí a tie zasiahli väčšinu Európy.
Atómovú elektráreň V. I. Lenina v Černobyli uviedli do prevádzky 27. septembra 1977. Nachádzali sa v nej štyri jadrové bloky, pričom štvrtý bol dokončený ako posledný z nich a ďalšie dva boli rozostavané. Všetky štyri reaktory boli typu RBMK-1000. (rusky: reaktor boľšoj moščnosti kipjaščij, čiže kanálový varný reaktor s uránovo-grafitovým moderátorom).
Aj keď štvrtý blok už bol v prevádzke, neboli vykonané všetky bezpečnostné skúšky. V sobotu 26. apríla teda mala byť vykonaná skúška na otestovanie schopnosti reaktora vyrábať dostatočné množstvo elektriny na napájanie bezpečnostných systémov reaktora, v prípade súčasného výpadku energie z reaktora a vonkajších zdrojov elektrickej energie, uvádza správa Medzinárodnej atómovej agentúry.
Predpisy stanovovali, že test sa musí uskutočniť pri výkone reaktora aspoň 700 MW, prevádzkový inžinier Anatolij Ďatlov však trval na znížení výkonu na hladinu 200 MW. Výkon poklesol natoľko, že reaktor prestal pracovať a časť personálu navrhovala jeho odstavenie. Ďatlov však trval na pokračovaní testu.
Viac o tragédii si prečítate v článku: Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska
Luxusom neraz nie je drahý hotel, kde sa vyspíte v obliečkach z egyptskej bavlny, či plážový bar, kde sa nalievajú drinky od výmyslu sveta za cifry, z ktorých sa krúti hlava. Luxusom môže byť aj kúsok miesta v srdci prírody, kde si môžete užiť nádherné výhľady a úžasný liečivý pokoj.
Vybrali sme sa na jedno z najkrajších miest – do čerešňového raja v Brdárke. Je to skutočný slovenský unikát, aký inde len tak nenájdete.
Ak chcete vedieť viac o tom, čo ľudí láka do Brdárky, prečítajte si našu reportáž tu: Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Zrušené sviatky mali šetriť milióny, namiesto toho priniesli chaos, spory aj vyššie náklady.
To, čo malo byť relatívne jednoduchým konsolidačným opatrením, sa postupne zmenilo na jeden z najzamotanejších legislatívnych problémov posledných mesiacov. Vláda chcela zrušením niektorých dní pracovného pokoja zvýšiť výkon ekonomiky a zároveň ušetriť desiatky miliónov eur, ktoré mali pomôcť stabilizovať verejné financie.
Namiesto jasného a zrozumiteľného riešenia však vznikla situácia, v ktorej sa prelínajú nejasné pravidlá, rozdielne výklady zákonov a praktické problémy v každodennom fungovaní. Výsledkom je paradox, ktorý pocítia zamestnanci aj zamestnávatelia.
Ľudia majú počas sviatkov pracovať, no zároveň im podľa platnej legislatívy patrí vyššia mzda, čo vytvára tlak na rozpočty firiem aj štátu. Opatrenie, ktoré malo priniesť úspory a vyšší výkon ekonomiky, sa tak mení na krok, ktorý môže v konečnom dôsledku stáť verejné financie aj podnikateľské prostredie ďalšie milióny eur a zároveň prehlbovať neistotu v tom, ako majú nové pravidlá v praxi fungovať.
Viac o tom, aké možnosti majú 8. mája zamestnávatelia a aké zamestnanci, si môžete prečítať tu: Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Riaditeľa Černobyľskej jadrovej elektrárne odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Tragédia Černobyľskej elektrárne Vladimíra Iljiča Lenina je aj po rokoch stále aktuálna. Pred pár rokmi merania v Nemecku ukázali, že rôzne izotopy pochádzajúce z katastrofy sa nachádzajú až v 95 % húb v krajine. Chyba operátorov a hlavne ignorovanie bezpečnostných protokolov spôsobili najväčšiu jadrovú katastrofu v dejinách, ktorá tu s nami bude ešte veľmi dlho. Významný človek v súvislosti s elektrárňou bol aj bývalý riaditeľ Viktor Briuchanov.
Viktor Briuchanov sa narodil 1. decembra 1935 v metropole Uzbekistanu, v Taškente. Ako jedinému zo štyroch detí sa mu podarilo získať vyššie vzdelanie. Vyštudoval Taškentskú štátnu polytechnickú univerzitu, uvádza ukrajinská stránka Fakty.
Po škole začal pracovať v tepelnej elektrárni na Ukrajine v roku 1966, kde sa vypracoval až na zástupcu hlavného inžiniera. Od počiatku bol členom Komunistickej strany. V roku 1970 mu bola ponúknutá životná príležitosť, a to podieľať sa na výstavbe Černobyľskej jadrovej elektrárne.
Briuchanov mal postaviť štyri reaktory typu RBMK na brehu rieky Pripjať. Tie boli po celom Sovietskom zväze s obľubou stavané, lebo neboli náročné na výstavbu, dokázali pracovať aj s menej kvalitným uránom a boli lacné. Navyše mali aj vojenský potenciál, keďže z jadrového odpadu sa dalo získavať plutónium.
Čo sa dialo potom si prečítate v našom článku: Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Barbora Chlebcová sa k osadenstvu Dunaja, k vašim službám pridala v piatej sérii. Vtedy ešte vystupovala s menom za slobodna a predstavovala sa ako Tereza Lapšanská. Od začiatku si pritom šla tvrdo za svojím a získala nielen pozíciu vedúcej na oddelení módy v Dunaji a predsedníctvo v ženskom spolku, no úspešne sa jej podarilo aj vydať sa za Antona Holubca, ktorého stvárňuje Filip Tůma.
Ako je možné, že sú stále spolu, je otázka, ktorú si položil už hádam každý. My sme sa ju rozhodli položiť samotnej herečke a zistiť, čo si o jej seriálovom vzťahu myslí ona.
„Myslím si, že Tereza, tak ako každá iná žena, túži, aby ju mal niekto rád. Presviedča samu seba, že o ňu stojí aj Anton a že ju v kútiku duše predsa len má rád. Inak si naozaj neviem vysvetliť, prečo s ním ostáva. Už to hraničí až s takým štokholmským syndrómom,“ opísala ich vzťah pre interez herečka, ktorá Terezu stvárňuje.
Okrem toho nám porozprávala viac aj o priateľskej stránke seriálovej Terezy, keďže tá si je blízka vždy s tým, kto sa jej hodí.
Pre jednu vec ju však Chlebcová ľutuje a viac sa o tom dočítate v našom článku: Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Pozadie biznisu s luxusnými nehnuteľnosťami
Cena nehnuteľností v našom hlavnom meste urobila v uplynulých rokoch pomerne stabilný ťah smerom nahor. Akousi špecifickou kategóriou je však takzvaný prémiový segment, ktorý často na bežných realitných portáloch len tak neuvidíte. Viac sme sa o ňom porozprávali s realitnou maklérkou Michaelou Ngo.
V rozhovore nám prezradila, ktoré lokality sú v tomto smere na vzostupe a priblížila tiež detaily, ktoré môžu pri predaji rozhodovať. „Kvalitný predaj je časovo aj finančne náročný a veľa ľudí si to neuvedomuje,“ uviedla na margo svojej práce Ngo. Ako dodala, pri luxusných nehnuteľnostiach rozhodujú iné faktory, ako pri bežnom štandarde. S tým súvisí celý proces prezentácie, ako aj následných obhliadok a predaja.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor: Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily.
Psychiater o reklame na alkohol
Alkohol je v našej spoločnosti stále vnímaný ako veľká súčasť významných udalostí. Ak sa zamyslíte, zrejme len ťažko budete hľadať akciu, na ktorej ste sa ocitli, či už s rodinou, alebo priateľmi, a súčasťou nebol pohár vína, kokteil alebo čapované pivo.
Alkohol je však vysoko návyková látka, droga, ktorá rozvracia osobnosť, vzťahy a celé rodiny. Závislosť od alkoholu je choroba, títo ľudia sú však často stigmatizovaní a pomerne často je tento problém aj bagatelizovaný. Ak ste v spoločnosti a nepijete, okamžite si vyslúžite pohľady, prípadne vás začnú hneď presviedčať, nech si dáte aspoň jeden pohárik.
Dobrou správou však je, že čoraz viac mladých ľudí sa alkoholu vyhýba, prestávajú ho konzumovať. Je to však horšia správa pre značky, ktoré alkohol predávajú. Aj preto sa vo verejnom priestore objavujú reklamy, ktoré majú podporiť jeho predaj. Pokiaľ sa influencer uchýli k takejto reklame, je to, samozrejme, jeho vec a jeho rozhodnutie.
Vlnu kritiky však rozpútalo video Dominiky Cibulkovej. Zrejme vedela, že nebude úplne pozitívne vnímané, je vidieť, že komentáre pod videom sú moderované a nenájdete tam žiadny negatívny názor.
V popise videa môžete hneď vidieť označenie „fit drink“, nad ktorým mnohí odborníci na výživu krútia hlavou. Na alkohole nie je nič fit, aj keď vám Dominika Cibulková povie, že vodka je alkohol s najmenším obsahom kalórií. Vo videu propaguje práve tento druh alkoholu, keď si svoj drink „šejkuje“, nazýva to workoutom. Odborníci sa zhodujú, že ide o veľmi nešťastnú reklamu.
Na názor sme sa opýtali aj riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval aj ako odborný asistent na psychiatrickej klinike. Roky vedie Centrum pre liečbu drogových závislostí a je považovaný za jedného z najväčších odborníkov na závislosti na Slovensku.
Viac sa dozviete v našom rozhovore: Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Vláda chce zrušiť voľbu poštou, Slováci zo zahraničia reagujú.
Štvrtá vláda Roberta Fica otvára tému, ktorá môže zásadne ovplyvniť desaťtisíce Slovákov žijúcich v zahraničí. Pripravovaná zmena volebných pravidiel totiž smeruje k obmedzeniu, prípadne k úplnému zrušeniu hlasovania poštou. Mechanizmus, ktorý bol roky považovaný za pomerne praktický a dostupný spôsob účasti na voľbách, sa tak stáva jedným z najspornejších bodov aktuálnej politickej diskusie.
Možnosť voliť zo zahraničia pritom nie je novinkou. Slovensko ju aplikovalo prvýkrát už v roku 2006 a odvtedy ju pravidelne využívajú tisíce občanov, ktorí žijú, pracujú alebo študujú mimo krajiny. Ako vyplýva z informácií ministerstva vnútra, systém bol nastavený tak, aby umožnil účasť na voľbách aj tým, ktorí by sa inak k urnám nedostali.
Aktuálna pripravovaná novela ráta s tým, že hlasovanie zo zahraničia sa presunie výlučne na zastupiteľské úrady. V praxi by to znamenalo koniec voľby poštou, na ktorú sú Slováci v zahraničí dlhodobo odkázaní, a jej nahradenie osobnou účasťou na ambasádach či konzulátoch. To by pre niektorých znamenalo cestovanie aj stovky kilometrov na najbližšiu ambasádu.
Vybrali sme niekoľko príbehov Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Opísali, prečo odišli, ako vnímajú možnosť voliť a či sú pripravení cestovať na Slovensko alebo ambasádu, ak sa pravidlá zmenia.
Ich názory si môžete prečítať tu: Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Pripomíname si 40. výročie havárie, ktorá sa zapísala do dejín a s ktorou bude už navždy spojené meno tohto muža. Keď si chcete urobiť názor na Anatolija Ďatlova, zástupcu hlavného inžiniera Černobyľskej atómovej elektrárne V. I. Lenina a zároveň vedúceho experimentu, pri ktorom došlo v roku 1986 k havárii, narazíte na dve strany príbehu. Jedna ho vykresľuje ako tyrana zodpovedného za prepuknutie najhoršej jadrovej katastrofy histórie a podľa druhej tu figuroval len ako obetný baránok politického systému. Dostupné informácie sa často líšia, dokonca si protirečia.
V sobotu 26. apríla 1986 mala prebehnúť skúška na otestovanie štvrtého bloku reaktora. Predpisy stanovovali, že test sa musí uskutočniť pri výkone aspoň 700 MW, prevádzkový inžinier Anatolij Ďatlov však trval na znížení výkonu na hladinu 200 MW. Výkon však poklesol natoľko, že reaktor prestal pracovať a časť personálu navrhovala jeho odstavenie. Ďatlov však trval na pokračovaní testu.
Krátko po polnoci majster nočnej zmeny, inžinier Alexander Akimov, začal pochybovať o rozhodnutí Ďatlova pokračovať aj po znížení výkonu a pustil sa s ním do konfliktu. Ďatlov sa nenechal odbiť a trval na tom, že výkon reaktora 200 MW je bezpečný. Pár minút nato jeho teplota stúpla a vypuklo peklo.
Aký trest za osudnú noc dostal, a prečo až do konca svojho života trval na tom, že on za tragédiu v Černobyli zodpovedný nebol, sa dozviete tu: Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Zmena sa dotkne aj začiatku mesiaca zaľúbených – prvého a ôsmeho mája. Je v tom však veľký zmätok a prinášame preto prehľad.
Slováci boli pritom dlhé roky zvyknutí, že na tieto dva sviatky, Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom, boli obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si museli vybaviť v iný deň. Teraz je však už všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do predajní.
Obchodných reťazcov sme sa preto pýtali, aké budú mať otváracie hodiny počas týchto dní. Niektoré budú otvorené ako bežne, iné budú mať otváracie hodiny obmedzené a jeden prišiel s veľkou zmenou.
Viac v našom článku: Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc
Keď cestujete sólo a chcete spoznať ľudí z celého sveta, ideálnou možnosťou pre vás môže byť ubytovať sa v hosteloch. Stretávajú sa v nich prevažne mladí ľudia, s ktorými môžete nájsť spoločnú reč, naplánovať si aktivity a užiť si zábavu. Okolo hostelov však koluje aj množstvo predsudkov a strachu. Počas výletu na filipínsky ostrov Siargao som sa rozhodla otestovať takýto typ ubytovania a vyvrátiť ich.
Na Happiness Hostel Siargao som narazila na TikToku, kde ho mnohí odporúčajú a hovoria o ňom v superlatívoch. Túto voľbu potvrdili aj recenzie na googli, kde mu svieti vysoké hodnotenie 4,6 hviezdičky z 5 a na Bookingu, kde má rating 8,3/10. Keď som zistila, že ide o populárnu sieť niekoľkých zariadení, ktoré sa okrem tohto nachádzajú aj na ostrovoch Boracay a El Nido, a všade sa tešia dobrej povesti, nebolo o čom premýšľať.
V marci hostelu pribudlo aj jedno mimoriadne kritické hodnotenie, ktorého autorka uvádza, že počas všetkých štyroch dní svojho pobytu v hosteli netiekla voda, zamestnanci boli neochotní a ochrankár vo večerných hodinách hrubý. V rovnakom čase som tu bola ubytovaná aj ja, no môj zážitok sa líšil.
Ako vyzerá ubytovanie v hosteli, kde sa v noci konajú búrlivé párty a aká nepríjemnosť s vodou nastala počas môjho pobytu, sa dozviete v reportáži: Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
