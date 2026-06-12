Facebook, Messenger a Instagram nefungujú. Výpadok zaznamenali Slováci aj používatelia po celom svete

Aplikácie Instagram, Facebook a Twitter, X

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
Čo presne sa deje, zatiaľ známe nie je.

Ak ste v týchto chvíľach zaznamenali problémy s Facebookom, Messengerom alebo Instagramom, nie ste jediní. Obľúbené sociálne sieti momentálne mnohým používateľom nefungujú. 

Stránky sa nenačítajú a správy nie je možné odoslať. Niektorých dokonca odhlásilo a zaznamenali problémy s prihlásením. Downdetector ukazoval hlásené problémy s Instagramom aj Messengerom, no po chvíli padol a prestal fungovať tiež.

Problémy hlásia na Slovensku aj v zahraničí

Na Reddite sa objavila diskusia, podľa ktorej problémy neevidujeme iba my na Slovensku, ale sú globálne. Niektorí používatelia avizovali, že sa najprv vydesili, že im niekto hackol účet. No vyzerá to tak, že ide o väčší výpadok, ktorý sa týka spoločnosti Meta naprieč celým svetom. Zaujímavosťou je, že Meta hneď žiadne výpadky neohlásila.

Is Facebook down? What’s happened to Facebook today? Did Facebook got hacked or server down?
by
u/Dependent_Youth_7239 in
facebook

O výpadku začali postupne informovať slovenské aj zahraničné médiá. The Independent uviedol, že niektorým používateľom sa na obrazovkách objavilo upozornenie, ktoré hlásalo, že sa objavila neočakávaná chyba. Facebook môže vyhadzovať upozornenie o tom, že sa niečo pokazilo a na oprave sa pracuje. Takéto hlásenia sme zaznamenali aj my v redakcii.

Výpadok Facebook
Foto: Screen Facebook

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