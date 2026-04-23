Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily

Cena nehnuteľností v našom hlavnom meste urobila v uplynulých rokoch pomerne stabilný ťah smerom nahor. Akousi špecifickou kategóriou je však takzvaný prémiový segment, ktorý často na bežných realitných portáloch len tak neuvidíte. Viac sme sa o ňom porozprávali s realitnou maklérkou Michaelou Ngo z kancelárie Ngo Property.
V rozhovore nám prezradila, ktoré lokality sú v tomto smere na vzostupe a priblížila tiež detaily, ktoré môžu pri predaji rozhodovať. „Kvalitný predaj je časovo aj finančne náročný a veľa ľudí si to neuvedomuje,“ uviedla na margo svojej práce Ngo.
Ako dodala, pri luxusných nehnuteľnostiach rozhodujú iné faktory, ako pri bežnom štandarde. S tým súvisí celý proces prezentácie, ako aj následných obhliadok a predaja.
Na úvod jednoduchá otázka: Ako ste sa k predaju luxusných nehnuteľností dostali a prečo práve tento segment?
K luxusným nehnuteľnostiam som sa dostala prirodzene počas rokov praxe. Začínala som second-hand nehnuteľnosťami, následne som pracovala na developerských projektoch a postupne som sa dostala k prémiovému segmentu. Práve táto cesta mi dala najväčší nadhľad, videla som celý trh od základov až po najvyšší segment.
Uvedomila som si, že rozdiel medzi priemerným a výnimočným predajom nie je v type nehnuteľnosti, ale v tom, ako sa k nej pristupuje. Preto som sa prirodzene začala orientovať na prémiové nehnuteľnosti, kde má stratégia, detail a prezentácia najväčší dosah na výsledok.
Kto dnes reálne kupuje luxusné nehnuteľnosti v Bratislave – sú to skôr Slováci, alebo ide o zahraničný kapitál?
Prevažujú Slováci – podnikatelia a manažéri, ktorí majú kapitál a chcú ho uložiť rozumne. Zahraničný kapitál tu je, ale nie je taký dominantný ako napríklad vo Viedni. Zaujímavé však je, že slovenský klient je dnes oveľa náročnejší než kedysi. Už nekupuje len lokalitu, ale celkový pocit z nehnuteľnosti.
Kupujú klienti drahšie nehnuteľnosti hlavne k vlastnému užívaniu, alebo prevažuje skôr investícia a následný prenájom?
Pri drahších nehnuteľnostiach dnes prevažuje skôr vlastné bývanie, než čisto investičný zámer. Klienti v tomto segmente kupujú najmä kvalitu života, lokalitu, architektúru, súkromie a emóciu z priestoru. Investiční kupujúci sa, samozrejme, objavujú, ale sú selektívnejší a viac počítajú výnos, čo pri prémiových nehnuteľnostiach často nie je hlavný „driver“.
Čo je najzásadnejší rozdiel medzi predajom štandardných nehnuteľností a predajom prémiového segmentu?
V štandarde sa predávajú parametre. V prémiovom segmente sa predáva emócia a dôvera. Klient si nekupuje byt, kupuje si životný štýl. A ak to nehnuteľnosť alebo prezentácia nedokáže vyvolať, nepredá sa ani za dobrú cenu.
Aký bol váš najzaujímavejší predaj?
Pri jednom z najzaujímavejších predajov nešlo o to, že by nehnuteľnosť nemala záujemcov, práve naopak. Problém bol, že nikto sa nevedel rozhodnúť. Identifikovali sme slabé miesto – prvý dojem. Urobili sme úpravy a menšie výmeny (vymaľovanie, výmenu starej dlažby, refresh fasády), profesionálny homestaging a zmenili prezentáciu.
Výsledok: predaj do dvoch týždňov a približne o 50 000 eur vyššia cena, než majiteľ pôvodne očakával.
Ktoré lokality sú vo všeobecnosti najviac vyhľadávané bonitnou klientelou?
