Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny

Slovensko žije konsolidáciou a vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Zmena sa dotkne začiatku mesiaca zaľúbených – prvého a ôsmeho mája.
Slováci boli pritom dlhé roky zvyknutí, že na tieto dva sviatky, Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom, boli obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si museli vybaviť v iný deň. Teraz je však už všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do predajní.
Zákaz predaja sa po novom týka len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní, a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra. Vypadáva napríklad 6. január, 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.
Zamestnávatelia a školy v pomykove
Konsolidačné opatrenia, ktoré sa týkajú sviatkov, teraz navyše znamenajú aj zmeny pre firmy. Ministerstvo práce pred časom vydalo usmernenia, školy tie svoje ešte len dostanú. To, ako sa bude pracovať alebo aj nepracovať počas 8. mája, je teraz na zamestnávateľoch.
Do úvahy pripadá niekoľko možností. Ak máte v práci napríklad „sick day“, ide o jednoduché riešenie, pri ktorom by mohli byť spokojné obe strany. To, ako by bol tento deň platený, je však na dohode. Ďalej môže zamestnávateľ napríklad udeliť prekážky v práci, kde zamestnanec do práce nepôjde, no dostane 60 % z platu. Tiež môže nariadiť čerpanie náhradného voľna. Keďže sa ale Zákonník práce nenovelizoval, zamestnanci by mali normálne nastúpiť do práce a ešte dostanú aj 100 % príplatok, keďže pracujú na sviatok.
Niektoré firmy už avizovali voľno pre svojich zamestnancov, doma budú aj niektorí úradníci. Otázne je to pri školách, riaditeľ môže udeliť riaditeľské voľno. V praxi to však naráža na limity. Riaditeľ školy môže podľa zákona udeliť voľno najviac na päť dní počas školského roka a len zo závažných dôvodov. Ak by malo byť voľna viac, muselo by zasiahnuť ministerstvo, a to len v prípade mimoriadnej situácie. Diskutuje sa o tom, že sa po výbere voľna na 8. mája skráti celý školský rok.
Jednotlivé reťazce a ich otváracie hodiny
Prvého a ôsmeho mája pritom budú obchody otvorené, no niektoré budú mať upravené otváracie hodiny. „Predajne Kaufland na Slovensku budú 8. mája otvorené štandardne ako počas pracovného dňa,“ potvrdila pre interez hovorkyňa Kauflandu Paulína Krajíčková. Prvého mája však už bude reťazec otvorený inak, od 8.00 do 20.00.
„Uvedené otváracie hodiny platia pre všetky naše predajne s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách, v ktorých sa otváracie hodiny riadia otváracími hodinami nákupného centra,“ doplnila Krajíčková.
Mierne odlišne sa k situácii postavilo Tesco. „Počas sviatkov 1. a 8. mája 2026 budú Tesco predajne aj čerpacie stanice otvorené pre našich zákazníkov podľa bežných otváracích hodín,“ potvrdila pre náš portál hovorkyňa Mária Zerzanová. Tento reťazec teda žiadne zmeny nechystá.
Veľmi podobne je na tom aj Lidl. „8. mája 2026 budú predajne Lidl otvorené v štandardných časoch,“ potvrdila hovorkyňa reťazca Adriana Maštalircová s tým, že aj 1. mája budú mať predajne otvorené podľa bežných otváracích hodín.
Prakticky rovnakú informáciu nám potvrdilo aj Metro. PR manažérka Viktória Hudáková pre interez potvrdila, že tento veľkoobchod bude 8. mája otvorený od 5.00 do 20.00, teda podľa bežných otváracích hodín.
Interez oslovil aj reťazce Biedronka, Coop Jednota a Billa. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.
Proti zmenám sa protestovalo
Posledný väčší protest proti vládnym zmenám v kalendári sa konal 17. novembra 2025, keď boli nielenže otvorené obchody, ale jeden z najvýznamnejších sviatkov v histórii Slovenska vláda zmenila na bežný pracovný deň. Aj napriek tomu voľno 17. novembra ohlásilo viac ako tristo firiem, škôl a organizácií.
Tvorcovia portálu podporujemnovember.sk sa vtedy rozhodli zverejniť zoznam firiem, organizácií a škôl, ktoré napriek zmenám, ktoré vymyslela Ficova vláda, udeľujú zamestnancom a študentom voľno. Iba prednedávnom boli pritom počas dní, ako je 17. november či Veľkonočný pondelok, otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov.
