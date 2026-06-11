Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať

Možno ste sa s tým stretli už aj vy. Kupujete alebo predávate tovar cez sociálne siete, no tovaru ani peňazí sa nikdy nedočkáte. Človeka to dokáže poriadne nahnevať a znechutiť, bez ohľadu na to, o akú čiastku ide. Muž nám prezradil, aký bič na podvodníkov objavil. Banky ale dvíhajú varovný prst a radia, ako správne postupovať v prípade, ak ste sa stali obeťou podvodu.
Obeťou podvodu sa môže stať každý
Nedávno sme vám priniesli príbeh Slováka, ktorý prišiel o 700 eur. Podvodníkovi predával notebook. Ten sa tváril, že platí prostredníctvom QR kódu v aplikácii George, zrejme však vytvoril falošné rozhranie na oklamanie predávajúceho. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že ide o podvod.
Podvodník respondentovi dokonca ukázal aj potvrdenie o odoslaní platby. Žiadna ale neprichádzala. „Keďže to bolo večer a išlo o prevod medzi rôznymi bankami, myslel som si, že platba nabehne, len neskôr,“ vysvetlil nám. Podozrenie, že ide naozaj o podvod, nadobudol, keď peniaze neprišli ani na ďalší deň. Záujemca napokon po nejakom čase potvrdenie o platbe z konverzácie odstránil.
Respondent, s ktorým sme sa rozprávali, napokon svoje peniaze nikdy nedostal a prišiel aj o notebook. So zlodejom ešte chvíľu komunikoval. Ten sa tváril, že netuší, čo sa stalo a prečo peniaze ešte nie sú na účte respondenta. Sľúbil dokonca aj vrátenie notebooku, no to sa nikdy nestalo. So záležitosťou sa napokon respondent obrátil aj na políciu. Pochopiteľne, podobná situácia by pokazila deň hádam každému.
Bič na podvodníkov
Nájdu sa ale ľudia, ktorí sa nechcú uspokojiť s tým, že podvod nahlásili na polícii a chcú podvodníkom znepríjemniť život. „Okradol vás niekto a prestal komunikovať? Pošlite na ten účet 10 x 0,01 eura s popisom, že na tento účet pravdepodobne prichádzajú prostriedky z trestnej činnosti,“ znel príspevok respondenta uverejnený na sociálnej sieti.
Zaujal nás a hoci bol príspevok medzičasom z facebookovej skupiny vymazaný, respondenta, ktorý vystupuje pod menom Snip, sme sa rozhodli osloviť. Vo svojom príspevku uvádzal, že účet bude zablokovaný a jeho majiteľ bude musieť svoje konanie prísť vysvetliť osobne, a to priamo do banky. Podľa Snipa ide o spôsob, ako eliminovať podvodníkov a zatočiť s nimi.
Vysvetlil ale, že je to len pre prípady, keď vás niekto skutočne obral o peniaze a odmieta ich vrátiť, inak to môže mať nepríjemné následky. S respondentom sme sa zhovárali telefonicky a pýtali sme sa ho, ako sa mu na niečo takéto podarilo prísť a ako postupuje. Priznal, že podvodníka vždy najprv upozorní, no ak nedôjde k želanému výsledku a peniaze na účet nedôjdu, potom prejde k snahe o zablokovanie účtu.
Dôležité je udržiavať písomnú komunikáciu
Dodal, že to nie je stopercentné riešenie. Čo sa legálnosti takéhoto konania týka, respondent sa vyjadril, že obavy nemá, pretože ho podvodníci isto žalovať nebudú. Zdôrazňuje, že je dôležité s podvodníkom netelefonovať, ale udržiavať s ním vždy písomnú komunikáciu, ktorá môže slúžiť ako dôkaz.
Redakcia videla aj zábery, ktoré respondent vyhotovil po tom, ako na účet podvodníka opakovane posielal 1-centové platby s vyššie popísanou poznámkou. Snip nám prezradil, že jeden z podvodníkov obišiel zle a skončil vraj so slzami v očiach po tom, ako bol zablokovaný účet, ktorý bol napísaný nie na samotného podvodníka, ale na jeho sestru.
Oslovili sme slovenské banky
Obrátili sme sa aj viaceré slovenské banky a požiadali sme ich o vyjadrenie. Zaujímalo nás, či niečo takéto skutočne funguje, či je naozaj možné takto klepnúť zlodejom po prstoch a ako by mali ľudia postupovať, ak sa stanú obeťou podvodníka.
„Ak v banke identifikujeme účet využívaný na podvodnú/trestnú činnosť, máme právo, resp. povinnosť konať,“ uviedla pre interez Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.
Reakciu nám poslal aj PR manažér VÚB banky Dominik Miša: „Nepoznáme úplne okolnosti situácie, ale vo všeobecnosti by klient mal určite radšej zvoliť postup nahlásenia potenciálneho podvodníka banke a polícii.“
Každá banka má vlastné pravidlá a interné procesy
„Opísanú konkrétnu situáciu nevieme potvrdiť ani vyvrátiť, naši experti na kyberbezpečnosť sa s podobným postupom zatiaľ nestretli. Každá banka však má vlastné interné procesy, pravidlá a podmienky na vyhodnocovanie rizikových transakcií a podozrivých aktivít na účtoch,“ dozvedáme sa zas od Tomáša Miku, experta na kybernetickú bezpečnosť z mBank.
„Vo všeobecnosti platí, že banky majú v odôvodnených prípadoch možnosť pristúpiť k obmedzeniu alebo zablokovaniu účtu, pričom v niektorých situáciách im takéto kroky ukladajú aj legislatívne povinnosti v oblasti prevencie finančnej kriminality a boja proti praniu špinavých peňazí. Každé podozrenie na podvodné správanie sa posudzuje individuálne v kontexte ďalších dostupných informácií a okolností,“ vysvetlil expert.
Je dôležité zamerať sa na prevenciu
Lepšie a bezpečnejšie ako púšťať sa na vlastnú päsť do blokovania bankových účtov podvodníkov, je zamerať sa na prevenciu. Ako sme vás informovali v predošlom článku, Slovenská sporiteľňa pre interez popísala niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, ak chcete, aby vaše financie ostali pred podvodníkmi v bezpečí.
Hovorkyňa Slovenskej sporiteľne upozorňuje na základné bezpečnostné pravidlá, ktoré by mal klient dodržiavať:
- odovzdať tovar až po reálnom prijatí peňazí na účet,
- nespoliehať sa iba na screenshoty, QR kódy alebo potvrdenia predložené kupujúcim,
- kontrolovať stav účtu výhradne cez vlastnú oficiálnu bankovú aplikáciu,
- byť obozretný pri nátlaku na rýchle odovzdanie tovaru.
Podvodníkov, ktorí skúšajú na ľudí rôzne taktiky, vo všeobecnosti pribúda čím ďalej tým viac. Hoci si ľudia radi myslia, že im sa to stať nemôže, opak je pravdou. Ohrozenou skupinou už nie sú len seniori, obeťou prefíkaného podvodu sa môže stať vskutku každý.
„Ak má klient podozrenie na podvod, mal by situáciu riešiť okamžite. Čím skôr je prípad nahlásený, tým väčšia je šanca na preverenie okolností a prípadné minimalizovanie škôd,“ vysvetlila nám v predchádzajúcom článku Marta Cesnaková.
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