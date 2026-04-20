Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali

Keď cestujete sólo a chcete spoznať ľudí z celého sveta, ideálnou možnosťou pre vás môže byť ubytovať sa v hosteloch. Stretávajú sa v nich prevažne mladí ľudia, s ktorými môžete nájsť spoločnú reč, naplánovať si aktivity a užiť si zábavu. Okolo hostelov však koluje aj množstvo predsudkov a strachu. Počas výletu na filipínsky ostrov Siargao som sa rozhodla otestovať takýto typ ubytovania a vyvrátiť ich.
Na Happiness Hostel Siargao som narazila na TikToku, kde ho mnohí odporúčajú a hovoria o ňom v superlatívoch. Túto voľbu mi potvrdili aj recenzie na googli, kde mu svieti vysoké hodnotenie 4,6 hviezdičky z 5 a na Bookingu, kde má rating 8,3/10. Keď som zistila, že ide o populárnu sieť niekoľkých zariadení, ktoré sa okrem tohto nachádzajú aj na ostrovoch Boracay a El Nido, a všade sa tešia dobrej povesti, nebolo o čom premýšľať.
Ubytovaní cestovatelia vo svojich recenziách spomínajú priateľský personál, esteticky zariadený interiér, čistotu, vynikajúcu polohu a dobré párty. „Asi najlepší hostel, v akom som kedy bol,“ stojí v jednej z nich a podobných by som našla oveľa viac.
V marci hostelu pribudlo aj jedno mimoriadne kritické hodnotenie, ktorého autorka uvádza, že počas všetkých štyroch dní svojho pobytu v hosteli netiekla voda, zamestnanci boli neochotní a ochrankár vo večerných hodinách hrubý. V rovnakom čase som tu bola ubytovaná aj ja, no môj zážitok sa líšil.
Ubytovanie na päť nocí za 78 eur
V hosteli som bola ubytovaná od 14. do 19. marca a za päť nocí som zaplatila 78 eur, čo vychádza na 15,60 eura na noc. Za túto sumu som mala rezervované lôžko v 8-lôžkovej zmiešanej spoločnej izbe s balkónom. Kúpeľne s WC a so sprchami sa v tomto zariadení nachádzajú na každej strane chodby, čo znamená dve dámske a dve pánske na jedno poschodie. V popise rezervácie som si všimla, že je to „izba pre fajčiarov“ a okrem nej môžem využívať kuchynku s mikrovlnkou, rýchlovarnou kanvicou či jedálenským priestorom.
Najviac som sa obávala spoločných večierkov, ktoré hostel pravidelne usporadúva a mnohí návštevníci ich vychvaľujú do nebies, a taktiež toho, s akými ľuďmi sa ocitnem na izbe a či sa budem môcť v noci nerušene vyspať. Napokon som bola prekvapená, že moje predstavy o tom, aké je spať v hosteli, boli úplne mimo reality.
Skromne zariadená miestnosť pre 8 ľudí
