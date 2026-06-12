Budapeštianske kúpele sa zaradili medzi najhoršie turistické atrakcie na svete: Vraj z nich budete sklamaní

Každoročne sa objavuje mnoho zoznamov tých najlepších turistických atrakcií, ktoré sa jednoznačne oplatí vidieť. Objavil sa ale aj zoznam desiatich atrakcií po celom svete, z ktorých budete najviac sklamaní. Jednu z priečok, žiaľ, obsadili aj budapeštianske kúpele.
Ľudia odchádzajú s negatívnymi dojmami
Spoločnosť Radical Storage vykonala výskum, do ktorého bolo zapojených takmer 100 000 cestovateľov. Cieľom bolo vyhodnotiť ich recenzie a zistiť, ktoré miesta v nich vyvolali najväčšie sklamanie. Ľudia sa sťažovali na obrovské davy, na to, že za svoje peniaze nedostali to, čo očakávali, ale aj na to, že atrakcia jednoducho nesplnila ich predstavy.
Celkovo bolo hodnotených až 5 832 atrakcií v 50 najviac navštevovaných krajinách, z ktorých sa následne vybralo 10 s najhoršími hodnoteniami. Zaujímavosťou je, že Kanada a Británia sa stali krajinami, kde turisti nachádzali najviac atrakcií, s ktorými boli nespokojní. Čo sa konkrétnych miest týka, najhoršie je na tom Seattle, Budapešť, Londýn a Bangkok.
Najhoršia atrakcia
Atrakciou, ktorá v ľuďoch vyvoláva najväčšie sklamanie, je zábavný park Alton Towers vo Veľkej Británii. Viac ako tretina návštevníkov sa sťažuje na to, že miesto je príliš preplnené a za svoje peniaze nedostanete to, čo očakávate. Ľudí tiež hnevá zlý zákaznícky servis. Navyše, dostupné informácie pre návštevníkov sú neraz nesprávne a jedlo a nápoje považujú za predražené.
Na druhej priečke sa umiestnilo akvárium Georgia Aquarium v americkej Atlante. Amerika obsadila aj tretie miesto, a to s Horseshoe kasínom v Louisiane. Žiaľ, na štvrtej priečke sa ocitli budapeštianske kúpele Széchenyi a TOP 5 atrakcií, ktoré vás sklamú najviac, uzatvára Ripley’s Aquarium v kanadskom Toronte.
Čo sa týka budapeštianskych kúpeľov, hoci ich mnohí majú na zozname miest, ktoré túžia navštíviť, nie všetci odchádzajú nadšení. Najviac návštevníkom prekáža, že toto miesto neraz praská vo švíkoch a najlepšia podľa nich nie je ani dostupnosť.
Kúpele sme navštívili aj my
Pred časom sme kúpele navštívili aj my. Ako sme vás informovali, hoci v tomto rebríčku si získali nelichotivé miesto, v iných sa hovorí, že patria medzi jedny z najväčších a najlepších termálnych kúpeľov v Európe. Ich výhodou je, že najmä obyvatelia južného Slovenska ich majú takpovediac na skok.
História kúpeľov siaha až do roku 1913 a kúpeľná tradícia k Budapešti jednoducho patrí. Széchenyiho termálne kúpele si aj po viac než 100 rokoch od svojho vzniku zachovávajú tohto ducha. Oplatí sa sem zájsť? Niet pochýb o tom, že sa kúpele líšia od množstva moderných miest, kam sa môžete ísť ohriať v termálnej vode.
Nájdete tu dva bazény s termálnou vodou, v jednom z nich sa nachádza napríklad divoká rieka, a uprostred nich zas plavecký bazén. Ďalšie bazény so studenou, ale aj s termálnou vodou nájdete aj vo vnútorných priestoroch. V cene lístka sú dokonca aj sauny.
Čo ale sklamalo aj nás, boli toalety a sprchy. Viaceré sú nefunkčné a na podlahe sa musíte vyhýbať mlákam s rozmočeným toaletným papierom. V sprchách vám zas do očí udrie hrdza a vodný kameň. Na niektorých miestach by sa kúpeľom zišla istá rekonštrukcia, v konečnom dôsledku sme však z nich odchádzali veľmi spokojní.
Z webu kúpeľov sa dozvedáme, že za lístok s ranným vstupom zaplatíte približne 30 eur. Cez víkendy je to ale drahšie, zaplatíte viac ako 33 eur.
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