Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, toto ste o ňom nevedeli

Podobné seriálové námety by už v dnešnej dobe skôr nemali šancu uspieť, keďže zo žánrového aspektu divákov bavia najmä kriminálky. Svojho času ale išlo o projekt, ktorý si v televízii zapínala viac ako miliarda divákov po celom svete. Niekde sa to dokonca nedalo. Prečo je Baywatch považovaný za jeden z najvplyvnejších seriálov histórie a prečo ho už žiadny iný neprekoná?

Deväťdesiate roky dali svetu televíznej zábavy viaceré seriálové klenoty. Zavše sa oplatí spomenúť Beverly Hills 90210, lekársku drámu Pohotovosť (ER), sitkomy Priatelia (Friends) či Krok za krokom (Step by Step). Zoznam toho, čo definovalo deväťdesiatkovú éru televízneho vysielania je naozaj siahodlhý. Len jeden z nich sa však môže pýšiť titulmi najúspešnejší a najsledovanejší seriál svojej doby. A to ho pôvodne po odvysielaní jeho prvej série zrušili.

Mnohým pri pomyslení na seriál Pobrežná hliadka (Baywatch) ako prvé napadnú krásne telá skupiny plavčíčiek a plavčíkov, slnečné kalifornské pláže, ikonická úvodná zvučka a David Hasselhoff. Nepochybne ide o jeden z najväčších televíznych hitov, jeho zrod ale nebol jednoduchý. Prvotný nápad na seriál, ktorý sa napokon dožil 11 sérií a 241 epizód, ale nemal jednoduchý zrod. Pôvodný nápad totiž vznikol ešte v 70. rokoch 20. storočia.

Podľa skutočných udalostí

Bolo leto v roku 1970, kedy si vtedy 17-ročný Gregory J. Bonann privyrábal ako plavčík na pláži v L.A. County. Spolu s kolegom – Michaelom Newmanom – viedli debatu o tom, aké by bolo skvelé, keby o ich práci niekto nakrútil televízny seriál. Bonnan už vtedy mal v hlave prepracovaný námet, ako by to celé mohlo vyzerať. Reálnejšie kontúry ale jeho nápad začal naberať až potom, ako sa mu podarilo na pláži zachrániť syna Stua Erwina, pracovníka televíznej produkčnej spoločnosti MTM Enterprises, ktorú vtedy viedol Grant Tinker, budúci riaditeľ televíznej stanice NBC.

Získať peniaze sa Bonannovi ale podarilo až v roku 1988. Jednému z prezidentov NBC, Brandonovi Tartikoffovi, sa nápad zapáčil a poskytol peniaze na nakrútenie televízneho filmu, ktorý slúžil zároveň ako pilotný diel k seriálu.

Resuscitový rekordný seriál

Ak ste si ale mysleli, že Baywatch sa stal hitom už od prvej odvysielanej epizódy, ste na omyle. Jeho pôvodná domovská stanica, ktorá seriál vyrábala a vysielala, s ním nebola spokojná. Baywatch totiž narazil na nepriazeň kritikov a dokonca aj divákov, aj keď sledovanosť nebola úplne zlá. Najväčším problémom však bolo, že štúdio GTG, ktoré za ním stálo, medzičasom skrachovalo. Stanica NBC sa tak podujala k nepopulárnemu kroku a seriál ponúkla na syndikáciu. To znamená, že seriál sa mohol vysielať aj v dvoch televíznych staniciach naraz a naprieč celým svetom. No a tento krok Baywatch viac než zachránil.

Od druhej série totiž k obrazovkám, keď „bežal“ Baywatch (resp. sporo odetí plavčíci a plavčíčky), sadali miliardy divákov po celom svete. A aj vďaka tomu si seriál v roku 1996 pripísal zápis v Guinessovej knihe rekordov. Za jeden týždeň videlo jednu epizódu viac ako 1,1 miliardy divákov v 142 krajinách sveta. Odvtedy ho vysielali na každom jednom kontinente vrátane Antarktídy a uvedený bol v 148 krajinách sveta. Preložený bol do 44 rôznych jazykov.

