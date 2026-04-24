Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala

Alkohol je v našej spoločnosti stále vnímaný ako veľká súčasť významných udalostí. Ak sa zamyslíte, zrejme len ťažko budete hľadať akciu, na ktorej ste sa ocitli, či už s rodinou, alebo priateľmi, a súčasťou nebol pohár vína, kokteil alebo čapované pivo.
Alkohol je však vysoko návyková látka, droga, ktorá rozvracia osobnosť, vzťahy a celé rodiny. Závislosť od alkoholu je choroba, títo ľudia sú však často stigmatizovaní a pomerne často je tento problém aj bagatelizovaný. Ak ste v spoločnosti a nepijete, okamžite si vyslúžite pohľady, prípadne vás začnú hneď presviedčať, nech si dáte aspoň jeden pohárik.
Nízkokalorický „fit drink“
Dobrou správou však je, že čoraz viac mladých ľudí sa alkoholu vyhýba, prestávajú ho konzumovať. Je to však horšia správa pre značky, ktoré alkohol predávajú. Aj preto sa vo verejnom priestore objavujú reklamy, ktoré majú podporiť jeho predaj. Pokiaľ sa influencer uchýli k takejto reklame, je to, samozrejme, jeho vec a jeho rozhodnutie. Vlnu kritiky však rozpútalo video Dominiky Cibulkovej. Zrejme vedela, že nebude úplne pozitívne vnímané, je vidieť, že komentáre pod videom sú moderované a nenájdete tam žiadny negatívny názor.
V popise videa môžete hneď vidieť označenie „fit drink“, nad ktorým mnohí odborníci na výživu krútia hlavou. Na alkohole nie je nič fit, aj keď vám Dominika Cibulková povie, že vodka je alkohol s najmenším obsahom kalórií. Vo videu propaguje práve tento druh alkoholu, keď si svoj drink „šejkuje“, nazýva to workoutom. Odborníci sa zhodujú, že ide o veľmi nešťastnú reklamu.
„Mám rada balans, pohyb, disciplínu, ale aj chvíle pre seba,“ píše ďalej v popise Dominika Cibulková. A na tom, samozrejme, nie je nič zlé a je to úplne v poriadku, dokonca môžeme povedať, že to všetci aj podporujeme. Tiež píše, že takýto drink občas potrebujeme všetci. Čo však majú povedať napríklad abstinenti alebo liečení alkoholici, ktorí presne vedia, čo dokáže alkohol urobiť so životom?
Objavili sa aj názory, že ľudia z toho robia zbytočne drámu. Cieľom však nie je dráma, ale upozornenie na úskalia tohto problému, ktorý majú mnohí z nás. Možno o tom ani neviete, no môže to byť váš rodinný príslušník, známy alebo kamarát.
Alkohol je prostriedok na osmelenie, niečo, čo nás uvoľní, no problém začína vtedy, ak sa pitie stane bežnou súčasťou nášho života. Téma alkoholu môže byť určite aj kontroverzná a ľudí vie často viac rozdeliť ako spojiť. V prípade videa Dominiky Cibulkovej však prišlo skôr k spojeniu, pretože sa jednoducho asi všetci zhodneme, že alkohol by nemal byť propagovaný ako niečo, čo je súčasťou zdravého životného štýlu a už vôbec to nie je fit drink a jeho príprava nie je cvičenie, akokoľvek to Cibulková myslela ako žart.
Konzumácia alkoholu v posledných rokoch klesá
Na názor sme sa opýtali aj riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval aj ako odborný asistent na psychiatrickej klinike. Roky vedie Centrum pre liečbu drogových závislostí a je považovaný za jedného z najväčších odborníkov na závislosti na Slovensku.
Čo si o takejto reklame myslíte a prečo je prirovnanie alkoholu k „fit drinku“ scestné?
Je to reklama a situácia je taká, že v posledných rokoch klesá konzumácia alkoholu. Alkoholový priemysel preto hľadá cestu, ako osloviť najmä mladých, keďže medzi nimi spotreba klesá, čo je z hľadiska zdravia aj spoločnosti pozitívny trend, no zároveň to znižuje zisky.
Preto si vybrali bývalú športovkyňu a využívajú influencerov, ide o platenú spoluprácu, ktorá cieli práve na mladých ľudí, často športujúcich. Snažia sa ich motivovať k vyššej konzumácii alkoholu, čo so sebou nesie riziká. Môže to viesť k nárastu problémov a k postupnému zhoršovaniu zdravotného stavu u pravidelných konzumentov.
Ako podľa vás takáto propagácia vplýva na ľudí, ktorí si prechádzajú liečbou závislosti od alkoholu? Čo môžu prežívať, keď na nich vyskočí takáto reklama, a prečo to nie je podľa vás vhodné?
Takáto reklama môže u ľudí v liečbe závislosti spochybniť ich abstinenciu a zároveň vyvolať chuť na alkohol. Podobné podnety však vidíme aj v iných médiách, napríklad na bilbordoch, v televízii či v online priestore.
Reklama na alkohol je síce legálna, ale na Slovensku je regulovaná pomerne mierne v porovnaní s niektorými krajinami Európskej únie. Napriek tomu vďaka osvete a zmene životného štýlu v Európe konzumácia alkoholu klesá. Aj preto sa hľadajú nové spôsoby, ako ľudí osloviť, pričom influenceri majú výrazný dosah najmä na mladšie publikum.
Čo by ste odporučili týmto ľuďom spraviť? Aké sú niektoré konkrétne nástroje na zvládnutie situácie?
V takom prípade by som odporučil prestať takéhoto influencera sledovať, pretože tým neguje hodnoty zdravého životného štýlu, ktorý dovtedy prezentoval. Pravidelný pohyb a šport, napríklad tenis, podporujú zdravie, no propagácia alkoholu tento pozitívny obraz narúša. Treba si uvedomiť, že už nejde o vrcholovú športovkyňu, a týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala.
Ako sa píše aj na stránke Centra, závislosť je v medicíne podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie choroba, teda nielen prejav slabého charakteru či vôle, ako sa mnohí niekedy domnievajú. Pacienti sú často stigmatizovaní a je len na spoločnosti, aby sa v prípade podobných káuz nahlas vyjadrovala.
Kedy vyhľadať pomoc?
Určite treba zbystriť, keď:
- Po pití strácame kontrolu nad svojím správaním a robíme veci, ktoré by sme za bežných okolností neurobili.
- Pri pití pravidelne prekračujeme hranice – napríklad sa správame agresívne, obťažujeme ľudí, nechápeme fyzické alebo verbálne hranice.
- Po alkohole máme výčitky svedomia, ľutujeme, ako sme sa správali, alebo sa ospravedlňujeme, prípadne sa také situácie opakujú.
- Alkohol sa čoraz častejšie stáva súčasťou nášho života – rodinné oslavy, stretnutia, návštevy.
- Ak človek pije stále viac, aby zvládol rôzne situácie, stres či sociálne očakávania.
- Ak máme nutkanie siahnuť po alkohole a vyhľadávame príležitosti k pitiu.
Dôležité je uvedomiť si problém, prevziať zodpovednosť a hľadať pomoc skôr, ako sa situácia zhorší a prepukne to v závislosť.
Alkohol môže ohroziť náš život, vzťahy, spoločenské postavenie, kariéru a zdravie. Človeka môže doviesť k závislosti a celý jeho život sa následne obráti naruby. Aj preto je dôležité o téme hovoriť a, samozrejme, aj o nej diskutovať.
