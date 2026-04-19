Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

Zaujímavé články, rozhovory a reportáže, ktoré určite stoja za prečítanie. V rámci PREMIUM obsahu nájdete za tento týždeň na našom webe napríklad aj tip na lacnú dovolenku v Chorvátsku i rozhovor s herečkou Janou Majeskou o jej účinkovaní v seriáli Dunaj, k vašim službám, no to nie je všetko. Pozrite, čo si pre vás pripravili naši redaktori.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Americký prezident Abraham Lincoln bol zabitý pred 161 rokmi
Píše sa 14. apríl a prezident Spojených štátov amerických Abraham Lincoln si vo večerných hodinách, len pár dní pred oficiálnym ukončením občianskej vojny, vychutnáva nové divadelné predstavenie vo Fordovom divadle vo Washingtone. Približne o 22.15 h vchádza do jeho lóže John Wilkes Booth, ktorého výstrel trafil priamo mozog jedného z najvplyvnejších prezidentov v histórii USA.
V 237-ročnej histórii prezidentov Spojených štátov amerických sa v pozícii hlavy štátu vystriedalo už 47 predstaviteľov. Pozícia, ktorej sa často pripisuje veľmi silný nielen štátny, ale aj globálny politický a kultúrny vplyv, predstavuje tiež značné riziko, s ktorým sa stretli až 4 prezidenti. Tým je atentát, ktorý pred 161 rokmi vzal život aj mužovi, ktorému sa pripisuje úspech slobody a ukončenia otroctva v americkej občianskej vojne.
Abraham Lincoln bol v poradí 16. prezident Spojených štátov amerických, ktorý sa azda najvýraznejšie zaslúžil o zrušenie otroctva. Občianska vojna v USA trvala vyše 4 roky, pričom na jednej strane stál priemyselný Sever, ktorý bojoval proti otrokárskemu Juhu. Lincoln zasadol do Bieleho domu ešte pred vypuknutím vojny, no cieľ zrušiť otroctvo staval dlhodobo na vrchol svojich záujmov.
Práve jeho aktivity za slobodu a zrušenie otrokárskej práce mu zariadili početnú skupinu kritikov, ktorí podporovali Juh a nemali záujem o ukončenie otrokárskeho biznisu. Medzi oddaných podporovateľov južných štátov, teda Konfederácie, patril v roku 1865 aj John Wilkes Booth, kariérny slávny herec, ktorého uznával aj samotný Lincoln.
Naplánovali sme týždennú dovolenku pri Jadrane za čo najmenej peňazí
Letná dovolenková sezóna je za rohom a mnohí Slováci si to opäť namieria k moru do obľúbeného Chorvátska. Kým niektorí už majú svoj výlet naplánovaný, ďalší si to nechávajú na poslednú chvíľu. Zhrnuli sme pre vás praktické tipy, ako na plánovanie dovolenky pri Jadrane, aby ste ušetrili čo najviac.
„Slovenské more“ je lákadlom predovšetkým svojou polohou a je ľahko dostupné autom. Napríklad z Bratislavy ste v Rijeke za približne 6 hodín, do letoviska Pula trvá cesta menej ako 7 hodín čistej jazdy alebo na ostrov Krk pod 6 a pol hodiny. Treba však rátať so zdržaním na cestách, no aj tak je tento čas porovnateľný s jazdou zo západu na východ Slovenska a opačne.
Zoberme si ilustračnú situáciu: ak by ste cestovali autom značky Škoda Octavia Combi, do ktorého sa tankuje diesel a jeho spotreba je 5,7 litra na 100 kilometrov, za cestu do Rijeky zaplatíte 57 eur (581 kilometrov), čo vychádza spiatočne na 114 eur, do Puly zaplatíte približne 64 eur (650 kilometrov), spiatočne 128 eur, alebo na Krk asi 59 eur (603 kilometrov), teda tam aj späť 118 eur. Netreba však zabúdať aj na ďalšie poplatky.
Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Loď, o ktorej za ostatných vyše 110 rokov počul vďaka filmom či mýtom azda každý jeden človek. Titanic mal byť zaoceánsky parník, ktorý pútal pozornosť veľkosťou aj luxusom, pričom jeho tragický osud len v podstate po štyroch dňoch v prevádzke je dodnes považovaný za jednu z najväčších námorných katastrof vo svetovej histórii.
Spoločnosť White Star Line začala v roku 1909 s výstavbou gigantického zaoceánskeho parníka, ktorý mohol prevážať vyše 3 500 ľudí vrátane pasažierov aj posádky. Na svoju panenskú plavbu sa Titanic vydal 10. apríla 1912, pričom smer cesty bol z anglického Southamptonu do amerického New Yorku, píše Britannica.
Keďže išlo o gigantický a ťažký stroj, jeho pohyb v priestoroch prístavu bol veľmi obmedzený. V týchto prípadoch je aj v dnešnej dobe bežné, že o navádzanie a korigovanie sa starajú tzv. remorkéry. Titanic sa tak ocitol v blízkosti ďalšieho parníka s názvom New York, ktorému sa v dôsledku vodného prúdu roztrhli kotviace laná a lode sa k sebe začali nebezpečne približovať. K žiadnemu kontaktu však nedošlo.
Bez 90 centimetrov 270-metrová loď niesla počas svojej prvej plavby vyše 2 200 pasažierov a takmer 900 členov posádky. Dlhoočakávaný štart nastal 10. apríla o 12.14 h, no len málokto vie, že už o pár minút nato bol Titanic blízko prvej kolízie.
Jana Majeská prehovorila o seriálovej Helge aj o potenciálnom vzťahu s Dávidom
Jana Majeská v Dunaji, k vašim službám stvárňuje postavu Helgy Klausovej od prvej série. Diváci spolu s ňou spoznali jej manžela, otca a tiež sestru, pričom tak ako oni, aj jej postava si prešla počas štrnástich sérií obrovským prerodom. Niekedy je preto menej obľúbená, inokedy viac, a nás zaujímalo, ako ju vníma samotná herečka, ktorá ju hrá.
Helga patrí k najkomplexnejším postavám seriálu. Ak by ste sa ju snažili zaškatuľkovať ako kladnú či zápornú postavu, šlo by to ťažšie. Nie vždy sa totiž obetuje za iných ako jej sestra Lena, ale na druhej strane nepácha zverstvá ako jej manžel. Od začiatku seriálu sa navyše veľmi zmenila a dnes sa na svet díva o čosi inak, čo diváci nemôžu prehliadnuť.
„Helga je jednoducho človek. So svojimi dobrými stránkami, aj s chybami. Svet nie je čiernobiely, ani ľudia v ňom, a ona nie je výnimka. Je silno ovplyvnená propagandou, svojím manželom, ale vo svojich očiach sa snaží konať najlepšie, ako vie,“ povedala herečka pre interez.
Okrem toho nám porozprávala o dynamike, ktorá vládne v dome Klausovcov, ale vyjadrila sa tiež k novej teórii fanúšikov. Tí totiž začali premýšľať, či by nemohla Helga skončiť s Dávidom, keďže ich spája malý Janko.
Ako vyzeral masaker v katynskom lese?
Katyň je obec, či lepšie povedané dedina nachádzajúca sa 18 kilometrov od Smolenska v Rusku, blízko hraníc s Bieloruskom. Toto miesto je prekliatím pre Poliakov, a to dokonca dvakrát. 10. apríla 2010 tu havarovalo lietadlo nesúce poľského prezidenta Lecha Kaczynského a jeho manželku, a tiež desiatky vysokopostavených poľských vládnych a vojenských predstaviteľov. Išli si sem uctiť pamiatku obetí katynskej masakry. Paradoxne, ak by sa masakra neudiala, Poliaci by neprišli pri tragédii o svojho prezidenta.
Udalosť spred 19 rokov sa pripisuje nečakanej náhode a hre osudu. Avšak udalosť spred takmer 90 rokov sa pripisuje obludnému stalinistickému režimu, ktorý aj týmto činom dokázal, že človek bol preň iba číslo.
Aj keď je fráza „Jedna smrť je tragédia, milión je štatistika“ mylne pripisovaná Stalinovi, na udalosti v katynskom lese a vykreslenie jeho režimu sa náramne hodí. Možno až na ten začiatok, keďže stalinistický režim netrápila smrť ani jedného bežného človeka.
1. september 1939 je dňom, keď nacistické Nemecko zaútočilo na Poľsko a oficiálne sa týmto dátumom začala 2. svetová vojna. V podstate týždeň pred začiatkom vojny bola podpísaná v Moskve tajná dohoda o neútočení, známa tiež ako pakt Molotov-Ribbentrop či pakt Hitler-Stalin. Stalinovi mala na základe tohto paktu patriť východná polovica Poľska.
17. septembra, teda 16 dní po nacistoch, na územie nášho severného suseda vstúpila sovietska armáda, ktorá si prišla zobrať dohodnuté územie. Rovnako ako v prípade napadnutia nacistami, ani v prípade napadnutia Sovietmi sa hrdý poľský ľud nenechal bez boja podmaniť. Odpor, ktorý bol už aj tak oslabený útokom nacistov, však bol zdrvujúcou prevahou sovietskych vojsk potlačený a do zajatia na východe padlo až 250-tisíc ľudí. Tí boli deportovaní do Sovietskeho zväzu, kde dokonca existovali snahy na prevýchovu a ich naklonenie pre sovietsky režim.
Má za sebou viacero škandálov. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
S premiérou novej série seriálu Eufória sa pozornosť opäť upiera na známych hercov. Medzi nimi, samozrejme, nesmie chýbať Sydney Sweeney, ktorú diváci zatiaľ videli v kostýme psa, a tak sa zdá, že jej postava Cassie ostáva rovnako kontroverzná ako v predošlých sériách a nepoučila sa. To isté by sa pritom dalo povedať o samotnej herečke, ktorá ju stvárňuje.
28-ročná Sydney Sweeney je americká herečka, ktorú najviac preslávila práve rola Cassie Howard v seriáli Eufória, kde si zahrala po boku hercov ako Zendaya, Jacob Elordi alebo Eric Dane. Zahrala si však aj v ďalších známych projektoch, ako napríklad Biely lotos či Príbeh služobníčky. Jej talent však zatienili nahota, škandály a kontroverzia.
Hoci Sweeney začala otvorene hovoriť o stigme voči ženám, ktoré sa na plátne vyzliekajú, a priznala, že si zvykla na to, že ju ľudia sexualizujú, nakoniec našla spôsob, ako to využiť vo svoj prospech. V roku 2025 herečka spustila spoluprácu so značkou Dr. Squatch, ktorej výsledkom bolo okrem iného „Sydney’s Bathwater Bliss“ – mydlo vyrobené „s dotykom skutočnej vody z jej kúpeľa“.
Toto však nebol moment, ktorý vyvolal kontroverziu okolo herečky a donútil ľudí dívať sa na ňu inak. Jej prvý škandál sa datuje už do roku 2022 a práve ten jej prvýkrát vyslúžil prezývku „MAGA Barbie“. Nasledovala poburujúca reklama na džínsy, ktorú podporil aj Donald Trump.
Zatiaľ čo však Sweeney začali podporovať politici, celebrity ju vo veľkom kritizovali, a to aj pre rolu v ďalšom veľkom filme.
Katka z Mama, ožeň ma prehovorila o Tomášových kontroverzných názoroch a o tom, že sa podľa ľudí do šou nehodí
Účasť v reality šou Mama, ožeň ma nebola pre Katarínu Hricovú jednoduchou záležitosťou a skúsenosťou – rozhodnúť sa musela prakticky zo dňa na deň a hneď sa ocitla pod drobnohľadom kamier aj verejnosti. Počas nakrúcania bojovala o srdce Tomáša, zvládala nervozitu, stres a intenzívne dni plné natáčania, pričom sa učila zvládať tlak, ktorý prináša reality šou.
V rozhovore otvorene hovorí o prvých dojmoch z Tomáša a z jeho mamy, o reakciách rodiny, o prekvapeniach na natáčaní, ale aj o tom, ako ju skúsenosť posilnila, naučila ju stáť si za svojím názorom a lepšie vnímať vlastnú hodnotu. Katka pritom nezabúda na humor a autenticitu, ktoré ju robia jedinečnou a inšpirujú všetkých, ktorí sledujú jej cestu za láskou.
Kto je Peter Magyar?
Maďarská politická scéna pripomínala dlhé roky nedobytnú pevnosť. Viktor Orbán a jeho strana Fidesz si držali nekompromisnú pozíciu, zatiaľ čo roztrieštená opozícia pôsobila skôr ako komparz, než reálna hrozba. Všetko sa však zmenilo v roku 2024. Do povedomia maďarskej verejnosti vtedy vystúpil muž, ktorý Orbánov systém veľmi dobre pozná a rozhodol sa rozobrať ho zvnútra.
Péter Magyar voľby nielenže vyhral, ale Orbánovmu Fideszu doslova nedal žiadnu šancu. Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).
Situácia v Maďarsku teraz pripomína Slovensko v roku 2020 a bude zaujímavé sledovať, ako Magyar s touto obrovskou zodpovednosťou naloží. Od Matoviča by si však príklad rozhodne brať nemal.
Kto je ale tento víťaz maďarských volieb, a aký je jeho príbeh? Peter Magyar nie je žiadny politický nováčik, ba práve naopak. Narodil sa do vplyvnej právnickej rodiny a vyštudoval právo na Katolíckej univerzite Pétera Pázmánya.
Viac ako 20 rokov bol však pevnou súčasťou Fideszu, čo mu mnohí aj dnes vyčítajú. Dalo by sa teda povedať, že sa vydal cestou Petra Pellegriniho a po problémoch v materskej strane sa vybral do druhej, hoci v tomto prípade ju nezaložil on a jeho zámery majú byť taktiež odlišné.
Boli sme v múzeu áut z Na nože
Milovníci áut si ľudovo hovoria autičkári. Toto slovo je možno výstižné, v skutočnosti však odkazuje na zlodejov áut, preto sa mu radšej vyhneme. Do ich sveta však stačí nahliadnuť bližšie a rýchlo zistíte, že nejde o jednoliatu skupinu.
Nájdete tu milovníkov klasiky, fanúšikov superšportov, klubových nadšencov konkrétnych značiek, a aj tých, pre ktorých nie je hodné obdivu nič, čo aspoň vzdialene nepripomína výjavy z filmu Mad Max. Práve na takúto rôznorodosť stavia aj múzeum športových a exotických áut DOUBLE RED CARS MUSEUM. A naozaj dokáže osloviť takmer každého z nich.
Ide o múzeum áut v Brezne, ktoré sľubuje, že z neho žiadny milovník áut neodíde sklamaný. Toto miesto pútalo pozornosť v čase otvorenia, no a dnes ju žne znovu vďaka nedávnej epizóde šou Na nože.
Rozprestiera sa na ploche 9 000 metrov štvorcových, má päť podlaží a ukrýva desiatky ikonických, známych aj unikátnych modelov. Niektoré zaujmú netradičným dizajnom, iné prepojením na slávne filmy či seriály, a pri niektorých stačí vysloviť ich meno.
A my sme vyrazili zistiť, či to stojí za to.
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce
Predstavte si, aké je to byť osobou, ktorá nemá záujem o lepšie platenú prácu, peniaze, drahý byt ani o luxusné auto. Netúžite ani po sexe, romantickom partnerovi ani po plnohodnotnej rodine. Nezaujímajú vás investičné nehnuteľnosti, športové modely áut ani rizikové akcie.
A teraz si predstavte, čo hrozí, ak takto začne žiť celý jeden národ.
Pre Slovákov žijúcich v dnešnej Európe to môže znieť ako scenár zo sci-fi filmu, no pre ľudí na opačnom konci sveta ide o skutočný problém. Objavil sa v tomto storočí, odborníkom kradne spánok a mnohí dvíhajú varovný prst.
Varujú pred hrozbami, akými je populačná kríza, starnúca spoločnosť či stagnujúca ekonomika, ktoré dnes ohrozujú vyhliadky do budúcnosti jednej východnej krajiny. A, čo je najčudnejšie, čoraz častejšie sa spomína, že do tejto stanice môže mieriť každá konzumná spoločnosť vrátane Európy.
Andrea o živote v Egypte
Andrea Švecová odišla do Egypta za zaujímavou pracovnou ponukou a odvtedy sa stal jej domovom. Pracovala aj pre slovenské cestovné kancelárie ako delegátka a sprievodkyňa poznávacích zájazdov, a sprevádzaniu Slovákov a Čechov po Egypte sa venuje aj dnes. Podelila sa s nami o svoj unikátny pohľad na miestnu kultúru, ktorú v našich očiach často sprevádzajú predsudky, ktoré majú od reality ďaleko.
„Vždy, keď príde žena cudzinka niekam ako hosť, tak sedí pri stole s mužmi a ženy a deti jedia osobitne inde. Je to pre ženu celkovo pocta,“ načrtla nám Andrea pohostinnosť miestnych a ich zaujímavú tradíciu. „Aj egyptské ženy sú zvedavé, chcú vedieť, aký je život v Európe, vypytujú sa, snažia sa s vami komunikovať,“ dodala.
„My na Slovensku máme o tejto krajine veľmi málo informácií,“ priblížila.
Žena sa pokúsila otráviť svoje kamarátky
Terézia pôsobí na prvý pohľad v podstate nenápadne. Ak by to bola vaša suseda, možno by vám ani na um nezišlo, že má na rováši niekoľko pokusov o závažný zločin. Aký bol dôvod jej zvráteného konania? Požičala si peniaze, ktoré nechcela vrátiť.
Hoci sa tvárila priateľsky, pod maskou seniorky, ktorú trápia finančné ťažkosti, sa ukrývalo niečo mimoriadne temné. S kamarátkami, ktoré jej požičali peniaze, neraz popíjala kávu. Začiatkom roka 2015 ale dve z nich skončili hospitalizované v nemocnici. Bojovali o holý život.
