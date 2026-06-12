Mafiánske praktiky v Hlohovci: Taxikára mali vylákať a brutálne ho napadli. Jedného z útočníkov hľadajú

Policajné zábery z útoku na taxikára

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
Najprv ho privolali, potom napadli a okradli.

Trnavskí kriminalisti vyšetrujú závažný prípad, ku ktorému došlo v Hlohovci. Obeťou sa stal vodič taxislužby, ktorého mali dvaja muži pod zámienkou privolať na vopred určené miesto, kde ho následne napadli a obrali o peniaze.

Na prípad upozornila Polícia SR – Trnavský kraj na sociálnej sieti. Vyšetrovatelia hovoria o vopred naplánovanom útoku a v súvislosti s ním už zadržali jedného podozrivého. Po druhom naďalej intenzívne pátrajú.

Do taxíka mali úmyselne naraziť

Incident sa odohral v stredu dopoludnia v jednej z mestských častí Hlohovca. Podľa doterajších zistení mal taxikár prísť na miesto po tom, ako ho tam páchatelia vylákali. „Dvaja páchatelia taxikára najskôr pod zámienkou vylákali na určené miesto. Tam do jeho vozidla úmyselne narazili iným autom, vzápätí ho fyzicky napadli v aute aj mimo neho a okradli o finančnú hotovosť,“ uviedla polícia. Pri útoku utrpelo škody aj samotné vozidlo taxislužby. Prípad vyšetrujú kriminalisti ako zločin vydierania.

Policajtom sa krátko po incidente podarilo zadržať jedného z mužov, ktorých spájajú s útokom. „Kriminalistom sa podarilo jedného z páchateľov vypátrať a 36-ročný muž skončil v cele policajného zaistenia,“ informovala polícia. Vyšetrovanie však pokračuje a kriminalisti sa snažia zistiť totožnosť druhého podozrivého.

Polícia zverejnila zábery

Muža zachytili kamerové záznamy a polícia sa preto obracia aj na verejnosť. „Policajti však naďalej intenzívne pátrajú po druhom podozrivom mužovi, ktorého zachytili kamerové záznamy,“ uviedla polícia.

Ak ho niekto spozná alebo má informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jeho vypátraní, môže kontaktovať políciu na čísle 158, obrátiť sa na ktorékoľvek policajné oddelenie alebo poslať správu facebookovému profilu Polícia SR – Trnavský kraj.

Pátranie prebieha aj po zlodejovi

Polícia pátra po zlodejovi, ktorý sa vlámal do pivnice na Michalskej ulici v Bratislave a odcudzil odtiaľ alkohol a hotovosť. K skutku došlo 18. marca okolo 18.30 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.

Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, o jej súčasnom pohybe alebo pobyte, ich môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

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