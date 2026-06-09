Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem

Pre mnohých Slovákov je cestovanie autobusom do práce a z práce každodennou realitou. Vieme sa poriadne rozčúliť, ak autobus mešká, ak stojí v zápche, ak je príliš plný ľudí a prekáža nám milión iných vecí. Zamysleli ste sa však niekedy nad rôznymi situáciami z pohľadu šoféra autobusu?
Filippo je mladý šofér autobusu, ktorý sa o svoje skúsenosti delí na sociálnych sieťach. Možno ho poznáte ako Autobusára z TikToku. Vysvetľuje rôzne situácie a ukazuje ich z uhla pohľadu, nad ktorým sa cestujúci zo svojich sedadiel neraz nezamýšľajú. Predstavte si napríklad, že ste ráno zaspali a naozaj dúfate, že na ten autobus ešte stihnete nejako dobehnúť. Na zastávku však pribiehate v momente, keď už autobus pomaly odchádza. Zabúchate na dvere a dúfate, že šofér ešte otvorí, no ten je už na ceste a náhli sa preč.
V duchu hrešíte, že ešte predsa mohol zastaviť, veď by sa predsa nič také strašné nestalo a vám by to pomohlo. No nepomohlo by to ďalším desiatkam cestujúcich, keď by autobus pre takéto situácie naberal čoraz väčšie meškanie. Filippo nám prezradil, ako sa vyrovnáva s agresívnymi pasažiermi a či môže odmietnuť nechať niekoho nastúpiť.
Ako ste sa dostali k povolaniu vodiča autobusu? Prečo ste sa rozhodli práve pre túto prácu a ako dlho sa jej venujete?
K povolaniu autobusára som sa dostal tak, že ma vždy bavili autobusy, ale aj doprava celkovo. Nechcel som sedieť niekde v kancelárii, chcel som robiť niečo dynamické. Jazdím hlavne v okolí Bratislavy a robím to už nejaký ten čas, a to každý deň od skorého rána. Veľa ľudí si myslí, že je to jednoduchá práca, ale človek musí byť pripravený na veľkú zodpovednosť a mať naozaj pevné nervy.
Podľa mňa je to náročná práca, ktorú ale veľa ľudí podceňuje. Nestačí len sedieť a točiť volantom. Vodič musí neustále sledovať premávku, cestujúcich, čas, technický stav autobusu a ešte zostať pri všetkom, čo sa môže diať, pokojný. Ľudia často vidia len to, že autobus mešká, ale už nevidia, čo všetko je za tým.
Sú podľa vás šoféri autobusov na Slovensku dostatočne ohodnotení? Čo by sa malo v tomto povolaní zlepšiť?
Myslím si, že vodiči autobusov na Slovensku nie sú dostatočne ohodnotení, hlavne vzhľadom na všetku zodpovednosť, ktorú majú a musia zvládať. Denne vezieme desiatky až stovky ľudí a jedna jediná chyba môže mať veľmi vážne následky. Viac by sa však podľa mňa malo hovoriť aj o rešpekte voči vodičom.
V akej najzvláštnejšej situácii, na ktorú možno nikdy nezabudnete, ste sa zatiaľ ocitli?
Asi najhoršie situácie nastávajú, keď nastúpia cestujúci, ktorí sú konfliktní alebo agresívni. Človek nikdy nevie, čo sa niekomu môže odohrávať v hlave. Niekedy stačí obyčajné upozornenie a cestujúci začne kričať alebo robiť problémy. Na také situácie nie je možné sa celkom dobre vopred pripraviť.
@defnotautobus§ 23 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke: „Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla♬ pôvodný zvuk – HentenAutobusar
Ako riešite agresívnych či problémových cestujúcich?
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