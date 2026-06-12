Ošetrovné sa už čoskoro zmení. Nové pravidlá OČR začnú platiť od júla, týka sa to dvoch oblastí

Ošetrovné

Foto: Pexels / SITA/Milan Illík

Dana Kleinová
Nová právna úprava prináša modernizáciu procesov prostredníctvom digitalizácie a zároveň rozširuje zoznam príbuzných.

Zmeny v ošetrovnom sa blížia. Od leta 2026 vojdú do platnosti viaceré zmeny, či už napríklad zmena výšky nepostihnuteľnej hodnoty, ktorá sa odvíja od sumy životného minima, alebo zmena súm peňažných príspevkov, ktoré dostávajú ZŤP na kompenzáciu svojho hendikepu. Vráťme sa však k spomínanému ošetrovnému.

Ako informovala Sociálna poisťovňa ešte v marci, nárok na dávku ošetrovné, nazývanú aj OČR, bude mať po novom väčší okruh ľudí. Novela zákona o sociálnom poistení rozšírila okruh osôb s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku/manžela rodiča alebo osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov a ich príbuzných. Nové pravidlá pritom budú platiť od 1. júla.

Ošetrovanie osoby
Foto: Image by freepik

Nová právna úprava prináša modernizáciu procesov prostredníctvom digitalizácie a zároveň rozširuje zoznam príbuzných, o ktorých sa môžete postarať s nárokom na túto dávku.

Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré sa poskytuje po dobu 90 dní, dochádza k výraznému zjednodušeniu postupu v situáciách, kedy sa členovia rodiny pri chorom striedajú. Doteraz to fungovalo tak, že ak sa chceli poistenci pri chorom príbuznom vystriedať (čo je možné spravidla najskôr po uplynutí 30 dní), museli povinne navštíviť ošetrujúceho lekára. Ten musel najskôr ukončiť ošetrovanie prvej osobe a následne vystaviť potvrdenie pre ďalšieho člena rodiny.

Čo sa od júla mení

Ak lekár potvrdí potrebu dlhodobej starostlivosti moderne – teda vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana – návšteva ambulancie už pri striedaní nebude potrebná.

  • Súhlas cez internet: Poistenec, ktorý aktuálne starostlivosť končí, udelí súhlas s ukončením ošetrovania cez nový elektronický formulár.
  • Prevzatie starostlivosti: Nový poistenec následne elektronicky prevezme ošetrovanie bez toho, aby musel žiadať lekára o papierové potvrdenia.

Dôležité je tiež vedieť, že ak ošetrujúci lekár po 30. júni 2026 nepotvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti elektronicky v zdravotnej knižke, ale vystaví ju na doterajších papierových tlačivách Sociálnej poisťovne, prechodné obdobie sa riadi starými pravidlami. V takejto situácii sa moderný postup cez e-formuláre neuplatňuje a proces striedania poistencov v starostlivosti o chorého člena rodiny musí aj naďalej fyzicky potvrdzovať príslušný lekár.

Budova Sociálnej poisťovne
Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Nové možnosti pre nevlastných rodičov

Nová legislatíva spresňuje a rozširuje okruh osôb, pri ošetrovaní ktorých vzniká poistencovi nárok na finančnú dávku. Po splnení zákonných podmienok bude možné po novom poberať ošetrovné aj pri osobnej a celodennej starostlivosti o:

  • chorého osvojiteľa (nevlastného rodiča),
  • chorého osvojiteľa manžela alebo manželky (nevlastného rodiča vášho partnera/partnerky),
  • chorého manžela alebo manželku rodiča/osvojiteľa (otčima alebo macochu).

Z hľadiska osvojených detí a ich osvojiteľov (rodičov) sa v reálnom živote zásadne nič nemení. Osvojiteľ má totiž pred zákonom rovnaké postavenie ako biologický rodič, je zapísaný v rodnom liste a Sociálna poisťovňa tieto väzby už dnes automaticky overuje cez verejné registre.

Hlavnou praktickou novinkou je tak možnosť čerpať ošetrovné pri chorobe otčima alebo macochy (teda manžela/manželky vášho biologického alebo osvojujúceho rodiča). Doteraz mali osvojené deti nárok na ošetrovné len pri starostlivosti o svojho rodiča či rodiča svojho manžela/manželky.

Čo je ošetrovné

Ošetrovné sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Pred spomínanou legislatívnou zmenou okruhu poberateľov bolo možné túto dávku poberať len na:

  • chorého príbuzného v priamom rade (rodič – dieťa, starý rodič – vnúča, prastarý rodič – pravnúča),
  • choré dieťa, ktoré nie je vaším príbuzným v priamom rade (napr. dieťa osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, prípadne vlastné alebo osvojené dieťa manžela/manželky),
  • chorého súrodenca,
  • chorého manžela (manželku) alebo
  • chorého rodiča manžela (manželky).
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