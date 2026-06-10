Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur

Zuzana Jankajová s manželom Jurajom odišli do zahraničia už pred 8 rokmi, vyskúšali si žiť na viacerých miestach po svete a nemali to vždy jednoduché. Nápad to bol spontánny, kúpili si jednosmerné letenky a pri sebe mali len 800 eur v hotovosti. Prekonali aj náročné chvíle a dnes si vo dvojici užívajú slobodný život v tomto africkom raji. Dokonca sa tu vzali.
“Svadbu sme mali len pre nás dvoch, svedkov nám robil hotelový rezort a po obrade si s nami prišiel pripiť aj jeden hotelový hosť. Chceli sme, aby súčasťou nášho výnimočného dňa bola aj naša rodina, a tak som pripravila svadobné pozvánky spolu s pozvánkou na Zoom, aby sa mohli aspoň takto zúčastniť aj zo Slovenska. Bolo to veľmi dojemné a krásne, aj mamka plakala,” opísala Zuzana.
Prezradila nám, čo všetko predchádzalo ich rozprávkovej svadbe na pláži, ale aj ako sa manželom žije na Mauríciu a aké sú ich bežné finančné výdavky. Zároveň vysvetlila, prečo je dôležité zvážiť odchod do zahraničia aj realisticky, keďže sama vie, akým problémom môže človek čeliť, keď sa ocitne ďaleko od domova.
Už dva roky žijete na Mauríciu. Keď sme sa spolu rozprávali v máji 2024, spomínali ste mi, že cítite, že by sa mohol stať vaším domovom natrvalo. Zmenilo sa niečo?
To je téma, ku ktorej sa opakovane vraciame, no jasnú odpoveď nemáme. Aktuálne je nám tu dobre, je to krajina, kde teraz chceme byť a žiť. No nechávame to otvorené, pretože ešte sa nám žiada cestovať. Neskôr príde porovnanie viacerých krajín a časom sa budeme vedieť naozaj rozhodnúť. Máme víza na 10 rokov, a to nám dáva aj isté zázemie – kým cítime, že na Mauríciu chceme byť, máme tu dvere otvorené.
Maurícius často dostáva prívlastok raja. Je to z vášho pohľadu tak?
Pre nás je Maurícius veľmi pekným miestom na život, hlavne vzhľadom na životný štýl, ktorý nám ponúka – nádherné more, slnko, pieskové pláže, pre nás je to raj. Páči sa nám na ňom pokojnejší životný štýl, pocit bezpečia a možnosť tráviť veľa času vonku pri mori a v prírode. Máme radi aj to, že si vieme počas bežného života dopriať atmosféru hotelov a pláží, kde má človek pocit, že je na dovolenke.
Život na Mauríciu má však aj svoje mínusy a oblasti, kde to bol náročnejší proces. Niektoré služby a gastronómia nedosahujú úroveň, na akú sme boli zvyknutí, hlavne ak ide o 5* hotely. Trvalo nám tiež dlhší čas nájsť si miesta, obchody a reštaurácie, ktoré nám vyhovujú kvalitou. No dnes už vieme, kam ísť nakupovať, kde robia dobré drinky, až po to, v ktorých reštauráciách nám naozaj chutí. Služby sú tu celkovo slabšie – keď potrebujete niečo opraviť alebo spraviť v apartmáne, robotníci niekedy ani neprídu alebo si nedonesú nástroje, a len sa prídu pozrieť, ako to vyzerá, takže človek potrebuje istú dávku trpezlivosti.
No jediné, čo nám naozaj dalo viac zabrať, bolo vybavovanie víz. Prvýkrát sme prechádzali takým komplexným a náročnejším procesom, ktorý trval pár mesiacov a niekedy sme sa dozvedeli až za pochodu, aký dokument ešte potrebujeme, čo tento proces ešte predĺžilo.
Aké sú vaše mesačné finančné náklady na život? S akým rozpočtom by mali počítať ľudia, ak by sem chceli prísť bývať? Dá sa tu žiť aj nízkonákladovo?
Naše mesačné náklady na život na Mauríciu sa aktuálne pohybujú na sume približne 2200 až 2400 eur mesačne vrátane bývania. Samozrejme, záleží to aj od životného štýlu a toho, čo si doprajete navyše. Náš nájom je 1100 eur mesačne a náklady na jedlo sú približne od 1000 do 1200 eur mesačne. A keď si doprajeme hotel, drink, wellness, SPA či kvalitnejšie reštaurácie, vedia sa vyšplhať výrazne vyššie.
Najväčšou finančnou položkou býva väčšinou bývanie, hlavne ak človek hľadá kvalitnejšiu lokalitu, rezidenciu s bazénom, bezpečie a vyšší komfort života. Najdrahšie sú za nás hlavne kvalitnejšie importované potraviny, vína, alkohol, elektronika či beauty služby a kaderníctva. Naopak, lacnejšie sú niektoré miestne potraviny, ovocie, zelenina či určité služby. Veľa záleží aj od toho, či človek žije viac ako domáci, alebo preferuje vyšší štandard a európsky komfort.
Pre komfortnejší život na Mauríciu by sme odporúčali počítať približne od 2 600 eur mesačne pre pár, no záleží to od viacerých faktorov. Dá sa tu žiť aj nízkonákladovo, ale treba počítať s určitými kompromismi.
Mali ste problém nájsť si na Mauríciu bývanie? Od čoho sa odvíja cena nájmov?
Na začiatku sme si prvý apartmán našli online cez Airbnb a celkovo je výber bývania pre nás vždy dlhším procesom. Dávame si na tom záležať, takže sme dlhšie pozerali rôzne možnosti, lokality a detaily, a vo väčšine máme šťastie.
Náš aktuálny apartmán sme našli trochu netradične cez Facebook skupinu s prenájmami, keďže sme už hľadali niečo dlhodobejšie. Postupne sme prehodnotili naše priority – síce sme ďalej od pláže, no stále ju máme približne 15 minút pešo. Na druhej strane tu máme ticho, súkromie, uzavretú rezidenciu s bazénom, a práve tu si už naplno vychutnávame pokojnejší životný štýl.
Ceny nájmov sa pohybujú rôzne podľa lokality, vzdialenosti od mora, úrovne rezidencie a celkového štandardu bývania. Pri dlhodobejšom bývaní treba rátať približne od 1200 do 2000 eur mesačne, no, samozrejme, záleží od konkrétnej lokality, veľkosti apartmánu a celkového komfortu.
Ako vás prijali domáci? Nadviazali ste s nimi nejaké bližšie vzťahy?
Domáci nás prijali veľmi príjemne a počas života na Mauríciu sme sa stretli najmä s milými a ochotnými ľuďmi. Sú pokojnejší, usmiati a človek tu cíti rešpekt medzi rôznymi kultúrami a komunitami. Zatiaľ sme si tu nevytvorili nejaké bližšie vzťahy, no máme ľudí, ktorých tu stretávame a s ktorými sa radi porozprávame.
So svojím partnerom ste mali v júni 2024 na Mauríciu svadbu. Ako prebiehala? Čo všetko jej predchádzalo, čo ste museli vybaviť?
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- čo všetko museli vybaviť pred svadbou;
- ako postupovať pri jej organizácii v zahraničí;
- čomu sa Zuzana pracovne venuje;
- ako sa na odchod do zahraničia pripraviť;
- čo jej toto rozhodnutie dalo do života.
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