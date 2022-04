Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. sa vydala za bratranca

Je najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva a okrem toho aj najstaršou žijúcou aktívnou panovníčkou. Alžbeta II. pýšiaca sa týmito prívlastkami strávila dnešný výnimočný deň v anglickom grófstve Norfolk spoločne s rodinnými príslušníkmi a priateľmi, informovala TASR. Pripomeňme si jej život niekoľkými zaujímavosťami, ktoré ste o kráľovnej Alžbete II. (možno) netušili.

Celým menom Elizabeth Alexandra Mary Windsor sa narodila 21. apríla 1926. Keď sa 6. februára 1952 dozvedela, že zomrel jej otec – Juraj VI. – automaticky zasadla na kráľovský trón. Korunová ako Alžbeta II. však bola až 2. júna 1953.

So svojím manželom Philipom sa zoznámila keď mala iba 8 rokov. V tom čase by pravdepodobne ani zďaleka nepredpokladala, že s týmto mužom strávi 73 spoločných rokov, ktoré ukončila minulý rok až jeho smutná smrť.

V článku sa dozviete aj: Čo robila v armáde počas druhej svetovej vojny?

Ako sa dostala na kráľovský trón?

V akom príbuzenskom vzťahu boli s Philipom, kým sa vzali?

Prečo oslavuje narodeniny dvakrát do roka?

Ako sa cudzí muž vlámal do jej spálne, kým spala?

Na tróne nemala sedieť ona

Hneď prvou zaujímavosťou, ktorú by ste o Alžbete II. mali vedieť je, že chýbalo málo a nemusela sa stať nástupkyňou trónu. Dá sa povedať, že kráľovnou sa stala vďaka náhode. Zasiahol osud alebo, ak chcete, láska, za ktorou sa rozhodol ísť Eduard III., brat jej otca. Oženil sa s rozvedenou Američankou, čím vyvolal kontroverziu a trón prenechal svojmu bratovi Jurajovi VI. Tým pádom sa Elizabeth stala jeho prvým nástupcom na tróne.

Slúžila v 2. svetovej vojne

Málo známym faktom o kráľovnej je, že počas obdobia druhej svetovej vojny sa stala členkou Pomocných teritoriálnych služieb. Pracovala ako mechanička a vodička nákladného auta. Vďaka tomu sa dnes môže pochváliť tým, že je jedinou žijúcou hlavou štátu, ktorá slúžila v 2. svetovej vojne a zároveň jediným členom kráľovskej rodiny, ktorý vstúpil do armády, uviedol RD.

Jej manžel bol zároveň jej bratrancom

Presne tak, Philip a Elizabeth boli v príbuzenskom vzťahu ešte predtým, než sa vzali. Konkrétne ich spájala kráľovná Viktória, ktorej boli obaja prapravnukmi. To znamená, že Philip bol Elizabeth bratrancom z tretieho kolena, píše portál DW. Takže aj keď išlo o príbuzenstvo, tak bolo vzdialené.

Nikdy nechodila do školy

Nemusíte sa však obávať, vzdelanie dostala. Ako uvádza portál The List, Elizabeth získala vzdelanie tak, ako tradícia kráľovským deťom kázala. A teda priamo doma. Napriek tomu, že mala súkromných učiteľov, viackrát zopakovala, že jej chýba formálne vzdelanie. Dnes je to už však inak a deti z kráľovskej rodiny navštevujú školu. V tomto prípade ale môžeme povedať, že kráľovná nemá vysokoškolské vzdelanie.

Narodeniny oslavuje dvakrát do roka

Dnešný deň nie je jediným dňom v roku, počas ktorého si Alžbeta II. pripomína svoje narodenie. Jedným je, samozrejme, oficiálny deň jej narodenia a druhým druhá júnová sobota. Dôvod je jednoduchý. S touto tradíciou začal ešte v roku 1748 kráľ Juraj II., ktorý sa narodil v novembri. A keďže je v tejto polovici roka zima, rozhodol sa slávnosť svojich narodenín presunúť a osláviť ich v lete, kedy je príjemnejšie počasie, píše DW.

Môže šoférovať aj bez vodičského

Ako uvádza National Geographic KiDS, kráľovná Alžbeta II. je jedinou osobou v Spojenom kráľovstve, ktorá môže šoférovať aj bez vodičského preukazu. Podobne je to aj s pasom, ktorý nevlastní, napriek tomu je mimoriadne scestovanou osobou. Dokonca The Canadian Encyklopedia tvrdí, že sa považuje za najscestovanejšiu panovníčku histórie. „Trikom“ je, že používa britský pas vydaný na meno „Her Majesty“, teda „Jej Veličenstvo“, vďaka čomu nemusí mať doklad s vlastným menom a môže sa pohybovať naprieč hranicami.

Vlastnila viac ako 30 psov tej istej rasy

Kráľovskí corgi majú s kráľovnou Alžbetou II. veľkú históriu. Prvý pes tohto plemena sa dostal do jej vlastníctva keď mala 18 rokov, teda v roku 1944. Túto „tradíciu“ ukončila v roku 2018, kedy zahynul jej posledný corgi. Aktuálne sa má starať o dve „dorgy“, teda krížencov corgi s jazvečíkom.

Nie je najbohatšou v Británii

V rebríčku 1000 najbohatších ľudí v Británii sa Alžbeta II. umiestnila až na 372. mieste, informuje DW. Podľa magazínu Forbes má jej majetok hodnotu 403 miliónov eur, čo je napriek tomu nepochybne slušná čiastka.

Do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil jeden z najväčších bezpečnostných škandálov

Michaelovi Faganovi sa podarilo to, čo nikomu inému. 9. júla 1982 po prehýrenej noci preliezol plot Buckinghamského paláca a po odkvape vyliezol až na strechu. Vyzul si topánky aj ponožky a cez otvorené okno sa dostal dnu. Najprv chvíľu blúdil jeho chodbami a pri putovaní obytným sídlom vstúpil do izby kráľovnej, píše portál The Sun, ktorému Fagan vyrozprával svoj príbeh. Keď odhrnul závesy, naskytol sa mu pohľad, v ktorý ani vo sne nedúfal. Našiel tam spať samotnú kráľovnú Alžbetu II., priamo vo svojej posteli. Oblečenú mala nočnú košeľu, ktorá jej siahala po kolená. Prebudila sa a zalarmovala stráže, ktoré ho odviedli. Za tento skutok nebol nikdy potrestaný, aj keď sa pri policajnom výsluchu pochválil, že v tento deň sa nevlámal do paláca prvýkrát.

Objavila sa vo viac ako 200 filmoch a seriáloch

Hovoríme o dokumentárnych snímkach aj hraných filmoch, kde Alžbetu II. malo možnosť stvárniť viacero herečiek. Ak by ste si teda chceli pozrieť všetky filmy a seriály, v ktorých sa objaví ikona Alžbeta II., máte čo robiť. Podľa IMDb je ich počet vyšší ako 225. Aktuálne najobľúbenejším seriálom z kráľovského prostredia je The Crown, kde sa úlohy kráľovnej zhostila herečka Imelda Staunton.