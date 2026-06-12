Obľúbená pláž na Sardínii nahnevala turistov. Zaviedla zákaz slnečníkov pre ľudí od 10 do 65 rokov

Pláž Punta Molentis na Sardínii

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Nové nariadenie má vysvetlenie. Zvalila sa však naň vlna kritiky.

Európska letná dovolenková sezóna znamená, že turisti zaplavia pobrežné letoviská a obľúbené pláže budú praskať vo švíkoch. Niektoré destinácie sa snažia zavádzať opatrenia proti nadmernému turizmu a s cieľom ochrany životného prostredia. K takémuto kroku pristúpila aj jedna z pláží na Sardínii, no nestretla sa s pochopením. Práve naopak. 

Sardínia je ostrovný klenot Stredozemného mora a ideálna destinácia pre milovníkov nádherných azúrových pláží. To znamená, že sa v letných mesiacoch teší medzi turistami veľkej obľube. Ak ste si naplánovali dovolenku na Sardínii a vo svojom itinerári máte ikonickú pláž Punta Molentis, možno zostanete nepríjemne prekvapení.

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“Mám si prenajať dieťa?”

Pláž nachádzajúca sa na juhovýchodnom pobreží Sardínie prišla s novým zákazom, ktorý medzi ľuďmi vyvolal rozhorčenie. Ako informuje The Guardian, zakázala využívanie slnečníkov pre osoby staršie ako 10 rokov a mladšie ako 65 rokov. To v praxi znamená, že majú byť určené pre deti a starších ľudí, zatiaľ čo ostatní dovolenkári zostanú napospas ostrému slnku.

Vstup na túto pláž je spoplatnený 10 eurami, a ak si na dovolenku nezoberiete so sebou malé dieťa alebo staršiu osobu, k slnečníku sa nedostanete. Na sociálnych sieťach tento zákaz vyvolal medzi ľuďmi pobúrenie. Niekto sa dokonca ironicky opýtal, či si má prenajať dieťa, aby mohol ležať pod slnečníkom.

Pláž Punta Molentis na Sardínii
Foto: Profimedia

Zavedenie prísnejších pravidiel nie je náhodné

Pláž Punta Molentis si minulý rok prešla ničivým požiarom, ktorý vznikol v dôsledku podpaľačstva, a miestne úrady sa preto rozhodli konať a urobiť viac pre ochranu prírodného bohatstva.

Okrem zákazu používania slnečníkov pre veľkú skupinu návštevníkov zaviedla napríklad aj zákaz stavania altánkov a ďalšie opatrenia tohto druhu. Novinky majú byť v platnosti počas celého leta, a to až do októbra.

Neudržateľný nápor zažívajú počas leta aj letiská

Počas hlavnej sezóny sa s náporom turistov musia popasovať aj letiská. Tie menšie nie sú na takúto situáciu stavané, čo vedie k nespokojnosti cestujúcich. Nový rebríček spoločnosti AirHelp odhalil, že medzi najhoršími letiskami v Európe sa ocitli až dve. A možno na jednom z nich budete čoskoro pristávať aj vy.

Medzinárodné letisko v Grécku, letisko Rodos Diagoras, ktoré nájdete pri dedine Paradisi na ostrove Rodos, pohorelo najmä v dôsledku nedochvíľnosti letov. Spolu s ním tento nelichotivý prívlastok získalo aj Letisko Heraklion, ktoré sa nachádza na Kréte a po letisku v Aténach je druhým najväčším v Grécku. Navyše, na googli mu svieti slabučké hodnotenie 2,6 z 5 hviezdičiek, ktoré vychádza z takmer 30-tisíc recenzií, takže ho už je možné považovať za relevantné.

Grécke letisko Heraklion
Foto: Benoît Prieur, CC0, via Wikimedia Commons

Cestujúci uvádzajú, že toalety na tomto letisku sú absolútna hanba, podelili sa o svoje skúsenosti, ako po spláchnutí z nich striekala voda a kabínky sa nedali zamknúť. Hygienické podmienky na toaletách sú veľmi nízke,” dodal jeden z nich.

V recenziách sa objavuje kritika na dlhé čakacie rady a na to, že ich cestujúci vlastne nemajú kde prečkať. Ľudia opísali, ako museli čakať dve hodiny na schodoch, že správanie personálu bolo hrubé a viacerí zhodnotili, že je najhorším letiskom, na akom kedy boli.

Ak ste už do Grécka cestovali, možno ste sa aj vy ocitli na malom miestnom letisku, ktoré odbavuje cestujúcich ďaleko nad svoje kapacity, a vyzerá to tak, že toto je kameňom úrazu aj pri tomto.

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