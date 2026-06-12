Samoobslužné pokladnice čaká veľká zmena. Známy reťazec nasadzuje umelú inteligenciu

Samoobslužná pokladnica

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Nakupovanie v samoobslužných pokladniciach by sa mohlo stať jednoduchšie. V Českej republike už tomu dopomáha umelá inteligencia.

Samoobslužné pokladnice sa za posledné roky stali bežnou súčasťou väčšiny supermarketov. Hoci dokážu urýchliť nákup a skrátiť čakanie v radoch, mnohých zákazníkov dodnes zdržuje najmä vyhľadávanie ovocia, zeleniny či pečiva v databáze produktov. Práve tento problém by však mohla vyriešiť umelá inteligencia, ktorá sa postupne presadzuje aj pri nakupovaní.

Obchodný reťazec Albert totiž ako prvý v Česku zavádza v samoobslužných pokladniach umelú inteligenciu. Jej úlohou je pomôcť zákazníkom pri platení tým, že automaticky rozpozná vybrané druhy tovaru. Ide najmä o produkty, ktoré nemajú čiarový kód, ako je ovocie, zelenina alebo pečivo.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Populárny obchod prichádza po 26 rokoch s veľkým krokom. Prvú predajňu by mohol otvoriť už čoskoro
2.
Slováci už nakupujú v novej predajni. Tesco sa rozširuje, dobré správy má aj pre východ Slovenska
3.
Billa prichádza pred letom s veľkou zmenou, pocítia ju mnohí zákazníci. Dotkne sa desiatok predajní
Zobraziť všetky články (410)

Reťazec o tejto novinke informoval na svojej webovej stránke. Podľa jeho vyjadrenia umelú inteligenciu už využívajú aj pokladníci v klasických pokladniciach vo všetkých 350 predajniach v Česku. Teraz sa táto technológia presúva aj do samoobslužných pokladníc.

Koniec vyhľadávaniu

Systém má zákazníkom uľahčiť vyhľadávanie položiek a zrýchliť celý proces nákupu. Zároveň má pomáhať znižovať chyby, ktoré vznikajú pri ručnom zadávaní tovaru. Podľa spoločnosti bude mať nasadenie umelej inteligencie v samoobslužných pokladniciach rovnaký prínos ako v klasických pokladniciach.

Hypermarket Albert
Foto: Profimedia

Rozširovanie umelej inteligencie do samoobslužných pokladníc je pokračovaním našich investícií do moderných technológií. Len v tomto roku investujeme do modernizácie našich predajní viac ako 2,5 miliardy korún, aby sme zákazníkom čo najviac spríjemnili a zjednodušili ich každodenné nákupy,“ uviedol riaditeľ komunikácie obchodov Albert Jiří Mareček.

V Alberte veríme v inovácie, ktoré dávajú zmysel, a neustále pracujeme na ich rozvoji tak, aby uľahčili a zjednodušili každodenné pracovné činnosti zamestnancov v predajniach aj v centrále. Umelá inteligencia u nás nachádza uplatnenie v množstve oblastí, vrátane zlepšenia zákazníckeho servisu v pokladniciach prostredníctvom automatického rozpoznávania nebalených produktov. Tieto riešenia prinášajú reálny prínos ako pre našich zákazníkov, tak aj pre našich zamestnancov,“ vyjadril sa Jiří Mareček minulý rok pri zavedení technológie pre zamestnancov v klasických pokladniciach.

Znamená to rýchlejšie odbavenie a jednoduchšie používanie pre zákazníkov. V oficiálnom oznámení sa taktiež uvádza, že Albert je prvým maloobchodným reťazcom na českom trhu, ktorý takúto technológiu zavádza. Už dlhšie ju používajú pokladníci vo všetkých 350 predajniach.

Experimenty skúšajú aj v zahraničí

Podobným smerom sa vydávajú aj niektoré veľké zahraničné reťazce, ktoré testujú využitie umelej inteligencie pri samoobslužných pokladniciach. Napríklad Walmart v USA skúša systém, ktorý dokáže rozpoznať ovocie a zeleninu bez čiarových kódov. Informoval o tom portál The Sun.

Po novom systém pri váženom tovare zákazníka vyzve, aby iba potvrdil, o aký produkt ide, namiesto klasického ručného zadávania. Podľa informácií z vedenia spoločnosti je táto technológia už dostupná približne v 30 percentách predajní Walmartu a v najbližšom období sa má rozšíriť do polovice siete. Cieľom je podľa firmy zrýchliť proces samoobslužného platenia a zjednodušiť prácu pri položkách, ktoré sa bežne zadávajú ručne, ako je napríklad kusové ovocie alebo zelenina.

Inteligentný nákupný košík
Ilustračná foto: Profimedia

Okrem toho Walmart rozširuje aj ďalšie digitálne technológie v predajniach. Ide napríklad o elektronické cenovky na regáloch, ktoré zobrazujú aktuálne ceny a dokážu sa aktualizovať v reálnom čase. Spoločnosť plánuje ich nasadenie do tisícok predajní v nasledujúcom období.

Zmeny v oblasti samoobslužných pokladníc sa však netýkajú len technológií. Walmart v poslednom období experimentoval aj s rôznymi úpravami fungovania týchto zón, napríklad s obmedzením dostupnosti samoobslužných pokladníc pre niektoré skupiny zákazníkov alebo s ich dočasným vypínaním v určitých hodinách.

Firma uviedla, že ide o testovanie rôznych modelov na zlepšenie plynulosti nákupov, nie o trvalé obmedzenia. V retailovom sektore zároveň prebiehajú širšie zmeny, keďže obchodníci hľadajú spôsoby, ako skrátiť čas pri pokladnici a zároveň znížiť chybovosť či straty. Podobné experimenty s automatizáciou a umelou inteligenciou sa tak objavujú aj pri ďalších veľkých reťazcoch.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci už nakupujú v novej predajni. Tesco sa rozširuje, dobré správy má aj pre východ…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac