Samoobslužné pokladnice čaká veľká zmena. Známy reťazec nasadzuje umelú inteligenciu

Samoobslužné pokladnice sa za posledné roky stali bežnou súčasťou väčšiny supermarketov. Hoci dokážu urýchliť nákup a skrátiť čakanie v radoch, mnohých zákazníkov dodnes zdržuje najmä vyhľadávanie ovocia, zeleniny či pečiva v databáze produktov. Práve tento problém by však mohla vyriešiť umelá inteligencia, ktorá sa postupne presadzuje aj pri nakupovaní.
Obchodný reťazec Albert totiž ako prvý v Česku zavádza v samoobslužných pokladniach umelú inteligenciu. Jej úlohou je pomôcť zákazníkom pri platení tým, že automaticky rozpozná vybrané druhy tovaru. Ide najmä o produkty, ktoré nemajú čiarový kód, ako je ovocie, zelenina alebo pečivo.
Reťazec o tejto novinke informoval na svojej webovej stránke. Podľa jeho vyjadrenia umelú inteligenciu už využívajú aj pokladníci v klasických pokladniciach vo všetkých 350 predajniach v Česku. Teraz sa táto technológia presúva aj do samoobslužných pokladníc.
Koniec vyhľadávaniu
Systém má zákazníkom uľahčiť vyhľadávanie položiek a zrýchliť celý proces nákupu. Zároveň má pomáhať znižovať chyby, ktoré vznikajú pri ručnom zadávaní tovaru. Podľa spoločnosti bude mať nasadenie umelej inteligencie v samoobslužných pokladniciach rovnaký prínos ako v klasických pokladniciach.
„Rozširovanie umelej inteligencie do samoobslužných pokladníc je pokračovaním našich investícií do moderných technológií. Len v tomto roku investujeme do modernizácie našich predajní viac ako 2,5 miliardy korún, aby sme zákazníkom čo najviac spríjemnili a zjednodušili ich každodenné nákupy,“ uviedol riaditeľ komunikácie obchodov Albert Jiří Mareček.
„V Alberte veríme v inovácie, ktoré dávajú zmysel, a neustále pracujeme na ich rozvoji tak, aby uľahčili a zjednodušili každodenné pracovné činnosti zamestnancov v predajniach aj v centrále. Umelá inteligencia u nás nachádza uplatnenie v množstve oblastí, vrátane zlepšenia zákazníckeho servisu v pokladniciach prostredníctvom automatického rozpoznávania nebalených produktov. Tieto riešenia prinášajú reálny prínos ako pre našich zákazníkov, tak aj pre našich zamestnancov,“ vyjadril sa Jiří Mareček minulý rok pri zavedení technológie pre zamestnancov v klasických pokladniciach.
Znamená to rýchlejšie odbavenie a jednoduchšie používanie pre zákazníkov. V oficiálnom oznámení sa taktiež uvádza, že Albert je prvým maloobchodným reťazcom na českom trhu, ktorý takúto technológiu zavádza. Už dlhšie ju používajú pokladníci vo všetkých 350 predajniach.
Experimenty skúšajú aj v zahraničí
Podobným smerom sa vydávajú aj niektoré veľké zahraničné reťazce, ktoré testujú využitie umelej inteligencie pri samoobslužných pokladniciach. Napríklad Walmart v USA skúša systém, ktorý dokáže rozpoznať ovocie a zeleninu bez čiarových kódov. Informoval o tom portál The Sun.
Po novom systém pri váženom tovare zákazníka vyzve, aby iba potvrdil, o aký produkt ide, namiesto klasického ručného zadávania. Podľa informácií z vedenia spoločnosti je táto technológia už dostupná približne v 30 percentách predajní Walmartu a v najbližšom období sa má rozšíriť do polovice siete. Cieľom je podľa firmy zrýchliť proces samoobslužného platenia a zjednodušiť prácu pri položkách, ktoré sa bežne zadávajú ručne, ako je napríklad kusové ovocie alebo zelenina.
Okrem toho Walmart rozširuje aj ďalšie digitálne technológie v predajniach. Ide napríklad o elektronické cenovky na regáloch, ktoré zobrazujú aktuálne ceny a dokážu sa aktualizovať v reálnom čase. Spoločnosť plánuje ich nasadenie do tisícok predajní v nasledujúcom období.
Zmeny v oblasti samoobslužných pokladníc sa však netýkajú len technológií. Walmart v poslednom období experimentoval aj s rôznymi úpravami fungovania týchto zón, napríklad s obmedzením dostupnosti samoobslužných pokladníc pre niektoré skupiny zákazníkov alebo s ich dočasným vypínaním v určitých hodinách.
Firma uviedla, že ide o testovanie rôznych modelov na zlepšenie plynulosti nákupov, nie o trvalé obmedzenia. V retailovom sektore zároveň prebiehajú širšie zmeny, keďže obchodníci hľadajú spôsoby, ako skrátiť čas pri pokladnici a zároveň znížiť chybovosť či straty. Podobné experimenty s automatizáciou a umelou inteligenciou sa tak objavujú aj pri ďalších veľkých reťazcoch.
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