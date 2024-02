Hviezda Beverly Hills 90210 mlátila mužov i kolegyne. Dnes slávna Brenda čaká na smrť, pohreb si už naplánovala

Kedysi bola hviezdou televíznych obrazoviek v dvoch úspešných seriálových projektoch. S tým, samozrejme, prišli aj nedorozumenia na pľacoch, škandály, niekoľko zlých rozhodnutí a celé to zavŕšila smrteľná diagnóza. Dnes svetoznáma herečka prakticky len čaká v bolestiach na smrť, aj keď, ako sama priznala, ešte umrieť nechce. A celé to dokumentuje na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Najznámejšie seriálové poštové smerovacie číslo pozná azda aj ten, čo žiadnu epizódu kultového tínedžerského seriálu Beverly Hills 90210 nikdy nevidel. Seriál z tvorcovskej dielne muža menom Darren Star (Sex and the City, Melrose Place, Emily In Paris) a producenta Aarona Spellinga bol pre ústrednú skupinu hlavných hrdinov vstupnou bránou do veľkého Hollywoodu a za 10 rokov jeho vysielania sa v ňom objavilo aj nespočet hosťujúcich hercov, ktorí sa neskôr tiež preslávili v iných projektoch. To je príklad nie tak dávno zosnulého herca Matthewa Perryho, pre ktorého bolo účinkovanie v niekoľkých epizódach Beverly Hills 90210 prelomovým. Aj vďaka tomu si ho totiž všimli producenti Priateľov (Friends).

Najviac to ale pomohlo ústrednej sedmičke hlavných hrdinov, ktorí dnes už kultovému seriálu môžu ďakovať za veľa. Podobne je na tom aj herečka Shannen Doherty, ktorá v Beverly Hills stvárnila postavu Brendy Walshovej. No aj keď podľa mnohých bola hnacou silou seriálu, z celkovo desiatich odvysielaných sérií v ňom vydržala len prvé štyri. Tak ako mnohým iným pred ňou v iných projektoch, aj jej trošku sláva stúpla do hlavy a postupne začala vystrkovať rožky.

Detská hviezda

Shannen Doherty sa narodila 12. apríla 1971 v americkom Memphise v štáte Tennessee a dalo by sa povedať, že od útleho detstva ašpirovala na hereckú kariéru. Tak ako každý iný, aj ona skúšala šťastie kade-tade. Najskôr to bolo v hosťujúcich rolách v televíznych filmoch a seriáloch, neskôr sa jej podarilo získať aj dlhšie angažmány. Napríklad, už v jedenástich rokoch bola vracajúcou sa postavou v seriáli Domček v prérii (Little House on the Prairie). Neskôr sa vďaka tomuto objavila po boku hviezd ako Helen Hunt či Sarah Jessica Parker v komédii Girls Just Want to Have Fun, až sa z nej napokon stala hlavná hviezda v čiernej komédii Heathers (1988).

Odvtedy jej hviezda začala stúpať na vrchol, no najväčšiu slávu a pozornosť všetkých zožala až po tom, ako sa začal vysielať seriál Beverly Hills 90210. Už po prvej odvysielanej časti sa o ňu médiá začali vo veľkom zaujímať. Napokon, bola jednou z jeho hlavných hviezd, čo si aj veľmi dobre uvedomovala. Tak ako mnohým iným pred ňou, aj Shannen sláva trošičku stúpla do hlavy, čo si vyberalo svoju daň.

Rozmaznaná slávou

Po pár mesiacoch od začiatku vysielania sa začala najmä na pľaci prejavovať jej trochu sebecká povaha, ktorá zaujímala, celkom pochopiteľne, aj médiá. Na povrch sa totiž dostávali informácie o nie príliš peknom správaní novopečenej hviezdy. Spočiatku ale všetko vyzeralo úplne v poriadku.

Počas prvých štyroch rokov ale nezhody Dohertyovej s ostatnými vyústili do nepekného konca. Herečku totiž mala sláva opantať natoľko, až nadobudla dojem, že pre ňu žiadne pravidlá pri nakrúcaní neplatia. Na filmovanie svojich scén v Beverly Hills 90210 chodila pravidelne neskoro, veľa žúrovala a dokonca malo dôjsť aj k fyzickým konfliktom. Najmä medzi ňou a niektorými členmi štábu, či s jej hereckou kolegyňou Jennie Garth, ktorá paradoxne v 90210 stvárňovala jej najlepšiu kamošku.

Práve tento konflikt bol lákadlom najmä pre paparazzov a bulvárne médiá, ktoré boli ochotné platiť za nevraživosť medzi hereckými kolegyňami. Po akýchkoľvek informáciách doslova bažili, mnohé pikošky, ktoré sa na titulných stránkach objavili, mali byť dokonca aj výplodom neznámych svedkov, ktorí chceli zažiť svojich 15 minút slávy.

To, že sa s Dohertyovou ťažšie nielen vychádzalo, ale aj pracovalo, potvrdil v rozhovore dávnejšie aj tvorca seriálu. Konflikty vyústili do toho, že Shannen z Beverly Hills 90210 napokon po štvrtej sérii odišla.

Samozrejme, nepočítala, že by k niečomu takému mohlo vôbec dôjsť – veď bola hviezdou úspešného seriálu, ktorý sledovali milióny divákov po celom svete. No mýlila sa. Nasledujúce roky tak strávila len účinkovaním v televíznych projektoch a filmoch, ktoré putovali rovno do videodistribúcie.

Seriálový pokus č. 2: Čarodejnice

Až dokým sa nad ňou producent Aaron Spelling opäť nezľutoval a neponúkol jej hlavnú rolu v ďalšom populárnom seriáli – o troch sestrách-čarodejniciach. Postava Prue Halliwellovej bola pre ňu ako uliata. No aj v prípade tohto projektu herečka akosi nadobudla maniere, že sa to celé točí okolo nej a bez jej účasti seriál nemôže byť úspešný. Dokonca sa zopakoval aj scenár nevraživosti s hereckou kolegyňou, tentoraz to bola Alyssa Milano, ktorá v Čarodejniciach (Charmed) stvárnila jej sestru Phoebe. Hádky s ňou boli na dennom poriadku a dvojica sa nedokázala vystáť. V kombinácii s Dohertyovej nedochvíľnosťou to dopadlo tak, ako naposledy. Zo seriálu dostala padáka po tretej sérii, tentoraz si ale tvorcovia nenechali žiadne zadné vrátka a postavu Prue rovno zabili.

Shannen si myslela, že seriál sa týmto pochová, bola predsa hnacou silou celého príbehu. Na prekvapenie všetkých to ale Čarodejnice dokázali potiahnuť na televíznych obrazovkách bez Dohertyovej ešte ďalších 5 rokov. Dnes tvrdí, že zo seriálu ju nechala vyhodiť samotná Milano.

Fyzicky napádala svojich partnerov

Pre svoju povahu a správanie Shannen bývala pravidelne témou číslo jeden v bulvárnych médiách. Vyslúžila si vďaka nim rôzne prezývky, najčastejšie dominovali „hollywoodska mrcha“ či „zlé dievča deväťdesiatok“. Mohla si za to ale sama a dalo by sa povedať, že na to bola viac-menej aj hrdá.