Ján Bakala prehovoril o kariére. Fanúšikom priznal, prečo ho v seriáloch vídať menej

Životné priority sa vekom menia a neraz práve to, čo kedysi človek naháňal, začne strácať svoju naliehavosť. Čas s rodinou, zdravie a vnútorný pokoj sa potom dostávajú na miesto, kde predtým stáli ambície, práca či spoločenský ruch.
Herec Ján Bakala, ktorého sme mali možnosť vidieť aj v seriáli Dunaj, k vašim službám, prezradil na Instagrame viac zo svojho súkromia. V krátkom videu naznačil, ako dnes vyzerá jeho bežný život, čo mu robí radosť a prečo sa už neženie za tým, čo preňho bolo dôležité v mladosti. Jeho slová zaujali fanúšikov nielen pre úprimnosť, ale aj preto, že sa v komentároch otvorila téma jeho návratu do seriálov.
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Rodina a pokojný život sú dnes preňho dôležitejšie
Ján Bakala zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré poňal s humorom a nadhľadom. Na zábere vytrhával burinu zo záhona a popritom naznačil, ako sa zmenil jeho každodenný život. Namiesto večierkov, výrazného spoločenského tempa či neustáleho pracovného kolotoča dnes hovorí najmä o rodine, pohybe, zdraví a pokojnejšom rytme.
Vo videu si sám položil otázku, akoby sa ho pýtal kamarát: „Takže ty už len dvíhaš váhy, záhradkárčiš, pozeráš hudbu z 90tych a von chodíš so svojou ženou a dieťaťom?“ Na to si zároveň odpovedal jednoducho a výstižne: „Je to jednoduchý, zároveň však pokojný život.“
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Za vtipným videom sa dalo čítať aj niečo viac. Bakala ukázal, že pokojnejšie tempo mu dnes vyhovuje a v rodine, zdraví či obyčajných dňoch našiel to, čo mu dáva najväčší zmysel.
Mladší vek si užil naplno, teraz nechce ľutovať
K príspevku pridal aj osobnejšie slová. Napísal, že je rád, že si mladšie roky užil naplno, a preto dnes nemá pocit, že mu niečo ušlo. Teraz si viac váži rodinu, zdravie a pokojnejší život.
„Som rád, že som mal možnosti sa “vybúriť” za mlada a teraz sa môžem sústrediť na rodinku a svoje mentálne a fyzické zdravie, bez toho aby som niečoho ľutoval, že som nezažil a moja rodina by pre to dnes trpela. Užite si, keď je na to správny čas a potom nerobte blbosti,“ napísal.
Fanúšička jeho rozhodnutie ocenila, Bakala reagoval jasne
Pod príspevkom sa rýchlo objavili reakcie od sledovateľov. Jedna z fanúšičiek označila jeho postoj za veľkú vzácnosť. Bakala jej odpovedal slovami, ktoré ukázali, že svoje aktuálne životné nastavenie nevníma ako kompromis, ale ako vedomé a správne rozhodnutie. „To najlepšie rozhodnutie môjho života,“ napísal jej.
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Návrat do seriálov zatiaľ neprišiel. Dôvod povedal bez okolkov
Diskusia sa však nestočila iba k jeho súkromiu. Viacerí fanúšikovia si všimli aj to, že im Bakala chýba na televíznych obrazovkách. Jedna zo sledovateliek mu napísala: „Ale chýbaš v seriáloch.“ Herec na jej odkaz reagoval úprimne: „Ďakujem pekne, aj mne chýbajú.“
Do konverzácie sa následne zapojil ďalší sledujúci, ktorý sa spýtal, prečo v nich teda nepokračuje. Bakala odpovedal stručne a bez zbytočného obchádzania: „Nedostal som ziadnu rolu.“ K odpovedi pripojil aj emotikon s rozhodenými rukami, čím naznačil, že nejde o jeho nezáujem. Skôr to vyzerá tak, že vhodná ponuka zatiaľ jednoducho neprišla.
Dunaj mu priniesol výraznú úlohu, jeho postava však skončila rýchlo
Ján Bakala sa divákom roky spájal najmä s televíznym prostredím a šoubiznisom. Ako moderátor relácie Top Star patril medzi známe tváre JOJ-ky, neskôr však urobil pracovný krok, ktorý mnohých prekvapil. Z moderátorskej pozície sa presunul pred kamery ako herec a prijal ponuku v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám.
V dobovom príbehu stvárnil Horsta Grabeho, postavu, ktorá nebola divákom príjemná ani sympatická. Práve v tom však bola jej sila. Bakala sa ukázal v omnoho temnejšej polohe, než v akej ho verejnosť dovtedy bežne vídala, a svojím prejavom dokázal do deja priniesť napätie.
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Jeho pôsobenie v seriáli však nemohlo pokračovať donekonečna. Osud Horsta Grabeho bol v príbehu uzavretý a s ním sa skončila aj Bakalova najvýraznejšia seriálová úloha posledných rokov. Odvtedy sa na obrazovkách objavuje už len zriedkavejšie, hoci diváci ho mohli zahliadnuť aj v ďalších projektoch, napríklad v seriáloch Sľub či Pán profesor.
Práve preto sa pod jeho príspevkom objavili aj odkazy od ľudí, ktorým na obrazovkách chýba. Bakala síce dnes otvorene hovorí o pokojnejšom živote, rodine a zdraví, no záujem fanúšikov naznačuje, že ako herecká tvár ešte nepovedal posledné slovo.
Diváci ho stále vnímajú ako televíznu tvár
Reakcie fanúšikov ukazujú, že Ján Bakala z obrazoviek nezmizol z pamäti divákov. Hoci dnes hovorí najmä o rodine, zdraví a pokojnejšom živote, časť jeho publika by ho rada videla opäť v seriálovej úlohe. On sám pritom nepôsobí ako človek, ktorý by túto možnosť odmietal.
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Z jeho odpovedí skôr vyplýva, že sa život momentálne vyvíja iným smerom. Nehrá sa na veľké vyhlásenia, nesľubuje návrat za každú cenu a zároveň priznáva, že herecká práca mu chýba. Otvorenosť, s akou o tom prehovoril, zrejme oslovila viacerých fanúšikov.
Video zo záhrady tak nebolo len vtipnou poznámkou k tomu, ako sa mení život po rokoch. Bakala ním ukázal, že pokojnejšie obdobie nemusí znamenať koniec ambícií, ale vedomú voľbu. Dnes dáva prednosť rodine, zdraviu a obyčajným dňom, no reakcie ľudí jasne ukázali, že na obrazovkách im stále chýba.
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