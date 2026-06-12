Populárny obchod prichádza po 26 rokoch s veľkým krokom. Prvú predajňu by mohol otvoriť už čoskoro

Situácia v európskom maloobchode je v súčasnosti náročná. Zvyšujúca sa konkurencia, lacný tovar z Ázie, znižujúca sa kúpyschopnosť obyvateľstva, rastúce prevádzkové náklady či nálady spotrebiteľov – to všetko vplýva aj na tie najväčšie značky. Kým niektoré reťazce vo veľkom optimalizujú a stavajú na e-commerce, iní obchodníci zmýšľajú presne naopak. To je aj prípad spoločnosti Asos, ktorá sa má po 26 rokoch chystať práve do kamenného retailu.
Britská spoločnosť Asos je dobre známa aj pre mnohých slovenských zákazníkov, ktorí využívajú služby jej e-shopu už dlhé roky. Značka je na trhu už dlhých 26 rokov, no s výnimkou krátkych pop-up prevádzok do kamenného maloobchodu nevstúpila. To sa už čoskoro môže zmeniť, informoval o tom portál Drapers.
Hľadajú na lukratívnych adresách
Aj keď zástupcovia Asosu zatiaľ takéto plány oficiálne nepotvrdili, s myšlienkou prvého stáleho obchodu sa zahrávali už v roku 2022, keď prostredníctvom nej chceli predávať prebytočné zásoby tovaru. Najnovšie sa pre Drapers vyjadrili, že kamenná predajňa by mohla byť vhodným prostriedkom k priblíženiu sa zákazníkom.
„Stále hľadáme nové spôsoby, ako našim zákazníkom oživiť zážitok zo značky Asos. Veľa sme sa naučili z nedávnych pop-up predajní a partnerstiev. Hoci zatiaľ nie je čo zdieľať, veríme, že fyzický maloobchod môže zohrať úlohu v tom, ako budeme naďalej oslovovať zákazníkov tam, kde sa nachádzajú,” uviedol hovorca spoločnosti Asos.
Ako dodali ďalšie britské zdroje, úspešný predajca má hľadať priestory v lukratívnych londýnskych lokalitách ako Oxford Street, Regent Street či Long Acre v časti Soho. Veľkostne by malo ísť o predajne medzi 350 a 750 m². Ak by sa táto myšlienka pretavila do reality, Asos by otvoril prvú kamennú predajňu po neuveriteľných 26 rokoch fungovania výlučne v online priestore.
Viac o značke
Asos vznikol v roku 2000 v Londýne pod názvom „As Seen On Screen“, z ktorého vznikla skratka Asos. Pôvodnou myšlienkou zakladateľov bolo predávať oblečenie a doplnky inšpirované módou, ktorú diváci videli vo filmoch a v televíznych seriáloch.
Postupne sa však spoločnosť od tejto koncepcie vzdialila a premenila sa na jedného z najväčších online módnych predajcov na svete. Dnes ponúka vlastné kolekcie aj produkty stoviek partnerských značiek a svoje služby poskytuje zákazníkom vo viac než 150 krajinách.
Ako vyplýva z oficiálneho webu firmy, kľúčom k úspechu bolo skoré pochopenie potenciálu internetového nakupovania a zameranie sa na mladých zákazníkov, ktorí hľadajú aktuálne módne trendy za dostupné ceny.
Firma postupne rozšírila sortiment o pánsku módu, kozmetiku, obuv či športové oblečenie a investovala do moderných technológií personalizovaného nakupovania. Napriek rastúcej konkurencii zo strany novších online gigantov zostáva Asos jedným z najznámejších módnych e-shopov v Európe a patrí medzi priekopníkov digitálnej módnej revolúcie.
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