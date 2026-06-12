Kráľovná Slovenska ukázala “svoju” zámockú záhradu. Naša krajina ju neprestáva fascinovať

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú slovenskí fanúšikovia prezývajú „kráľovná Slovenska“, zostáva počas svojej návštevy Slovenska mimoriadne aktívna na Instagrame. Napriek nabitému programu a pravdepodobnému jet lagu po ceste zo Spojených štátov pravidelne zverejňuje fotografie a videá zo svojho pobytu. Najnovšie fanúšikom ukázala areál hotela v Pezinku, kde je počas návštevy krajiny ubytovaná.
Vo videu zachytila zámocký park s rozľahlými trávnatými plochami a stromami. K príspevku pridala text: „The grounds of my castle are beautiful“, teda „Pozemky môjho zámku sú nádherné.“
Na videu sa objavili aj pávy
McMullen od svojho príchodu na Slovensko pravidelne zverejňuje nové zážitky. Medzi prvými príspevkami bola ochutnávka horaliek, ktorú slovenskí fanúšikovia sledovali s veľkým záujmom. Neskôr vyskúšala aj kofolu a o svoju reakciu sa taktiež podelila na sociálnych sieťach.
Počas návštevy Bratislavy zverejnila aj fotografiu pred budovou Hlavnej stanice. K záberu pridala stručný odkaz, že si železničnú stanicu prišla pozrieť osobne.
O návšteve Slovenska hovorila už mesiace
Popularita Gwen McMullen na Slovensku vznikla po tom, ako si používatelia sociálnych sietí začali všímať jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z internetového žartu sa postupne stal fenomén, ktorý jej priniesol tisíce slovenských fanúšikov. O návšteve Slovenska pritom hovorila už niekoľko mesiacov. Vo februári zverejnila video, v ktorom sa prihovorila slovenským sledovateľom a naznačila, že by ich chcela navštíviť osobne.
„Ahoj Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen,“ odkázala vtedy fanúšikom. Zároveň uviedla, že robí všetko pre to, aby sa na Slovensko dostala a stretla sa s ľuďmi, ktorí ju podporujú. Do Bratislavy napokon pricestovala v stredu večer a odvtedy na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje momenty zo svojho pobytu.
Fanúšikov čaká módna šou aj stretnutie
Vyvrcholením jej pobytu v našich končinách bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa uskutoční aj premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej sa McMullen podieľala. Návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a oficiálnu afterparty. Cena vstupenky je 45 eur.
„Dámsku kolekciu sme s Gwen nevytvárali preto, aby niekoho napodobňovala. Má slušať žene, ktorá vie, kto je,“ uviedol módny návrhár Jozef Grondžák. Bratislavské podujatie nebude jedinou zastávkou projektu. Organizátori pripravujú aj ďalšie akcie vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe. Súčasťou plánov je aj dokumentárny film, ktorý sa bude venovať nielen virálnej popularite Gwen McMullen, ale aj témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí.
O návšteve Slovenska hovorila už niekoľko mesiacov
Návšteva Slovenska pritom nebola spontánnym rozhodnutím. Gwen McMullen o nej hovorila už vo februári, keď sa vo videu prihovorila slovenským fanúšikom. Začala slovami „Ahoj Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen“ a poďakovala sa za podporu, ktorú od Slovákov dostáva. Už vtedy naznačila, že by sa s fanúšikmi chcela stretnúť aj osobne.
„Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala. A s vašou podporou si naozaj myslím, že sa mi podarí prísť za mojimi novými priateľmi do Slovenskej republiky,“ odkázala. O tom, že sa jej plán konečne podarí zrealizovať, informovali organizátori v utorok. Do Bratislavy následne dorazila v stredu večer a odvtedy na sociálnych sieťach šíri zážitky zo svojho pobytu.
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