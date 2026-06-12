Na diaľnici horí kamión: Vodiči sa zdržia, doprava je ochromená. D1 museli v jednom smere uzavrieť

Diaľnica D1 je na 103,5 kilometri v smere na Žilinu uzavretá. Dôvodom je požiar nákladného motorového vozidla.
Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a polície. Vodiči musia počítať so zdržaním. Polícia ich žiada o rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.
Cez víkend čakajú vodičov ďalšie dopravné obmedzenia
Diaľnicu D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky v piatok večer od 20.00 h uzavrú. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (14. 6.) podvečer. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1. TASR o tom informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že ide o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky D1/D4. Polícia zároveň upozorňuje, že cez víkend bude obojsmerne uzavretý aj tunel Sitina.
Uzávera je potrebná pre dokončovacie práce
Uzávera D1 v smere do Bratislavy je nevyhnutná pre dokončovacie práce, ktoré nie je možné vykonávať počas živej premávky, uviedla NDS. Ako priblížila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vodiči môžu použiť obchádzkovú trasu po štátnej ceste II/127 od križovatky Bernolákovo smerom na starú Seneckú cestu I/61.
Diaľničiari zároveň upozornili, že v prípade zhoršenej dopravnej situácie môže byť cez víkend dočasne uzatvorená križovatka pri Metre v Ivanke pri Dunaji a aj križovanie cesty I/61 s Nádražnou ulicou. Prípadné uzatvorenie sa podľa nich nebude týkať autobusovej dopravy.
Cez víkend uzavrú aj tunel Sitina
Tunel Sitina podľa polície uzavrú od soboty (13. 6.) od 22.00 h do nedele do 10.00 h. Dôvodom je taktické cvičenie záchranných zložiek. Po víkendovej uzávere dôjde aj k zmene režimu dopravy pri Vajnorskom jazere. Ako spresnila NDS, odbočenie na Vajnory z D1 v smere od Trnavy bude možné najneskôr v križovatke Ivanka sever. Preto apeluje na motoristov, aby po uzávere pozorne sledovali trvalé dopravné značenia a nejazdili takzvane po pamäti.
Druhá uzávera sa dotkne len vetvy z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Ako priblížila NDS, pokiaľ to počasie dovolí, uskutoční sa budúci týždeň – od štvrtkovej (18. 6.) polnoci do nedele (21. 6.) popoludnia. Uzatvorí sa podľa nej aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4.
Na D1 došlo tento týždeň aj k tragickej nehode
Dopravu na diaľnici D1 tento týždeň neovplyvnil len požiar nákladného vozidla. V stredu sa na nej stala aj tragická dopravná nehoda pri Liptovskom Mikuláši, pri ktorej zahynula 44-ročná vodička a jej 39-ročný spolujazdec utrpel vážne zranenia.
Podľa polície vodička osobného vozidla značky Škoda Superb jazdiaca v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu z doposiaľ nezistených príčin narazila do zvodidiel na pravej strane vozovky. Okolnosti a presnú príčinu nehody vyšetrujú policajti aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Podľa informácií išlo o vozidlo ministerstva vnútra. Obe osoby mali byť zamestnancami rezortu a v čase nehody sa nachádzali na služobnej ceste.
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