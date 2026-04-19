Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur

Hory ponúkajú krásu a slobodu, no zároveň neodpúšťajú ani najmenšiu chybu. Rozprávali sme sa so skúseným horským vodcom, ktorý nám odhalil zákulisie svojho povolania a zároveň prezradil, čo turisti v horách často podceňujú. Ponúkol nám návod, ako sa pripraviť do hôr, ako si naplánovať túru a čo si zbaliť, aby ste sa z turistiky vrátili domov s úsmevom a nepotrebovali pomoc záchranárov. Zároveň odhalil, koľko stojí výstup na ikonické tatranské štíty.
Skúsený horský vodca Michal Gerčák, ktorého môžete nájsť aj na sociálnych sieťach, pracoval 11 rokov ako horský záchranár. V súčasnosti sprevádza ľudí v horách na Slovensku aj v zahraničí a zároveň stojí na čele technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov.
V našom rozhovore nám prezradil, aké chyby robia ľudia v horách najčastejšie, čo robiť, keď sa náhle zmení počasie, stratíme sa alebo stretneme divú zver, ako správne privolať pomoc, ale aj to, koľko stojí výstup na Gerlachovský či Lomnický štít.
Najčastejšie chyby sú podcenenie hôr a precenenie vlastných schopností. A, samozrejme, nedostatočné plánovanie.
Ako ste sa dostali k práci horského vodcu a čo všetko takáto práca zahŕňa?
Moja vášeň pre hory začala v čase dospievania, odvtedy som hľadal možnosti, ako byť v horách čo najčastejšie. Zároveň ma môj mentor priviedol k myšlienke stať sa horským vodcom.
V prvom rade je to o dlhodobých skúsenostiach v horách, o zvládaní všetkých disciplín alpinizmu, ako horolezectvo v lete aj v zime, lezenie ľadopádov, skialpinizmus a freeride.
Keď žiadateľ o oprávnenie vykonávať povolanie horského vodcu dosiahne určitú úroveň a má splnené požiadavky na zoznam horských aktivít (výstupy, zjazdy a podobne), musí zvládnuť vstupné testy do kurzu horských vodcov. Nasleduje 4-ročné vzdelávanie, ktoré je ukončené záverečnou skúškou. Vtedy sa stane medzinárodným horským vodcom UIAGM.
Odpovedať na to, čo všetko takáto práca zahŕňa, je náročné. No v krátkosti – vodíme našich klientov v letných a zimných horách, pri klasických, hrebeňových, horolezeckých, skialpinistických a freeride túrach na Slovensku a v zahraničí. Je to teda o plánovaní, vodení, zvládaní menej alebo viac náročných situácií v domácich, ale aj v nepoznaných horách.
Nájdu sa v tejto brandži aj podvodníci?
Tak ako v každej oblasti spoločnosti, aj v horách sa nájdu ľudia, ktorí vykonávajú činnosť, na ktorú nemajú ani oprávnenie, a ani vzdelanie.
Na ktoré konkrétne vrchy ľudí sprevádzate? Pôsobíte len na Slovensku, alebo aj v zahraničí?
