Málokto vie, ako sa skončil, diváci najviac hejtujú jednu vec: Toto ste o obľúbenom sitkome Krok za krokom nevedeli

Sedem sérií, 160 epizód, dve televízne stanice a nespočet príbehov jednej veľkej rodiny. Aj tak by sa dal zhrnúť aj dnes obľúbený sitkom Krok za krokom. Možno ale aj vás prekvapí, že aj po x-tej repríze by vám len málokto vedel povedať, ako sa tento seriál vlastne skončil.

Prvú epizódu sitkomu Krok za krokom (Step by Step) uviedla americká televízna stanica ABC 20. septembra 1991 a už vtedy sa dalo predpokladať, že na obrazovkách sa zrodil nový hit. V ten deň si totiž pred obrazovky sadlo až 24,6 milióna Američanov. A približne rovnaké množstvo si ich pred televízne prijímače sadalo aj nasledujúce týždne vždy pri každej novej časti. Ale všetko má svoju trvácnosť.

Úspech nikdy netrvá večne

Seriál si sledovanosť okolo 20 miliónov divákov držal po dobu prakticky troch sezón, no aj keď mu diváci postupne ubúdali, stále to bolo nad 15 miliónov. Šiesta séria ale priniesla najväčší odliv divákov, kedy sa v polovici jej vysielania zrazu z približne 12 miliónov k obrazovkám vracalo stále menej a menej divákov. Stanica ABC tak chcela seriál ukončiť, pretože vycítila, že už je ten správny čas (alebo si to, ako sa dočítate nižšie, spôsobila sama).

Za pokles sledovanosti mohli najmä machinácie v programe. ABC sa rozhodla, že premiéru šiestej série posunie až na marec 1997 z plánovanej jesene 1996. Priestor totiž dávala lákavým novinkám Sabrina – mladá čarodejnica (Sabrina the Teenage Witch) a Clueless. Pokles sledovanosti ale značil: Krok za krokom sa s divákmi zrejme rozlúči.

Posledná záchrana

ABC sa seriálu napokon naozaj zbavila, no konkurenčná stanica CBS v ňom aj napriek poklesu v sledovanosti videla potenciál. Napokon, chcela si vo svojom programe vytvoriť stabilný blok televíznych programov zložených z rodinných sitkomov a seriálov a Krok za krokom mal byť jedným z ťahúňov.

Ani CBS Block Party ale Krok za krokom nezachránil. Sitkomu aj naďalej sledovanosť klesala, pričom posledné epizódy pravidelne sledovalo len 8 miliónov divákov. 19. epizóda 7. série sa tak stala pre seriál definitívne poslednou.

Ako sa Krok za krokom skončil?

To je otázka, na ktorú odpoveď vám vie dať len veľmi málo fanúšikov sitkomu, ktorí ho videli naozaj do konca. Tvorcovia totiž, samozrejme, nepredpokladali, že sitkom ich nový domov v podobe televíznej stanice CBS zruší a v pláne bola ešte minimálne jedna ďalšia séria. Tá sa mala skončiť svadbou Dany (stvárnila ju Staci Keanan) a Richiho (hral ho Jason Mardsen) v dome Foster-Lambertovcov. Náhly koniec ale tento plán napokon skazil, povedala dávnejšie predstaviteľka Dany v podcaste svojej hereckej kolegyne Christine Lakin (v sitkome hrala Al).

Skutočné finále má ale predsa aspoň nejaký nádych uspokojivého konca. Tí, ktorí si poslednú sériu pamätajú, vedia, že tesne pred koncom sa do deja opäť vrátila postava Codyho (Sasha Mitchell). Ten dostal zo stikomu padáka po viacerých škandáloch súvisiacich s mlátením manželky.

Cody sa k svojmu strýkovi Frankovi a jeho žene Carol vracia po tom, ako bol niekoľko rokov na turné a svojim bratrancom a sesterniciam priváža naozaj divné darčeky. Frankovi a Carol ale odovzdáva tučný finančný šek a dvojica sa nevie rozhodnúť, na čo peniaze minú.