Lesklé ružové nechty sú hitom leta. Jemný trend pristane krátkym aj dlhým

Ružová manikúra

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Jemné ružové nechty patria k najväčším trendom leta.

Letná manikúra nemusí byť výrazná, aby zaujala na prvý pohľad. Tento rok sa do popredia dostávajú jemné ružové nechty s lesklým efektom, ktoré pôsobia upravene, sviežo a mimoriadne žensky.

Ako píše magazín Cosmopolitan, po období chrómových, perleťových a glazovaných nechtov prichádza trend, ktorý osloví najmä milovníčky minimalistickej krásy. Manikúra „rose water“ je inšpirovaná jemným odtieňom ružovej vody a spája prirodzený vzhľad nechtov s priesvitnou ružovou farbou. Výsledkom je efekt, ktorý nepôsobí prehnane, no rukám okamžite dodá upravený a elegantný vzhľad.

Manikérka robí nechty
Foto: Pexels

Jemný ružový lesk nahrádza výrazné manikúry

Nie každá letná manikúra musí stáť na neónových farbách, trblietkach či výrazných vzoroch. Práve naopak. V posledných sezónach sa čoraz viac ukazuje, že veľký efekt dokáže urobiť aj niečo na prvý pohľad nenápadné. Rose water nechty sú presne tým prípadom.

Ich základom je priesvitný ružový odtieň, ktorý necháva prirodzený necht jemne presvitať. Nejde teda o klasickú kryciu ružovú, ktorá vytvorí jednoliatu farbu, ale o ľahký farebný závoj. V kombinácii s vysokým leskom vzniká manikúra, ktorá pôsobí čisto, sviežo a veľmi prirodzene. „Rose water nails“ dostali názov podľa ružovej vody, ktorá vzniká destiláciou lupeňov ruží.

Jej jemný ružový nádych sa stal inšpiráciou pre manikúru, ktorá má pôsobiť nežne, sviežo a takmer ako priesvitný farebný závoj. Nechty vďaka tomu nevyzerajú ťažko ani prehnane upravene, ale stále majú elegantný a premyslený vzhľad.

Tento trend môže zaujať najmä ženy, ktoré chcú mať ruky upravené, ale nepotrebujú, aby manikúra kričala na prvý pohľad. Hodí sa do práce, na dovolenku, na svadbu aj na bežné dni, keď chcete vyzerať upravene bez toho, aby nechty pôsobili neprirodzene.

Výsledok je čistý, priesvitný a veľmi ženský

Rose water manikúra nie je úplne odtrhnutá od trendov, ktoré sme videli v posledných mesiacoch. Nadväzuje najmä na takzvané soap nails, teda mydlové nechty, ktoré stavili na dokonale čistý a upravený vzhľad.

Ten pripomína ruky po čerstvej starostlivosti, bez výraznej farby či zložitých detailov. Nový ružový trend k tomuto efektu pridáva jemný nádych farby. Zároveň má blízko aj k jelly nechtom, ktoré sú známe svojou priesvitnosťou a ľahkosťou.

Rose water nechty tak stoja niekde medzi prirodzenou manikúrou a jemným letným detailom.Veľkou výhodou je aj to, že tento štýl lichotí rôznym tvarom aj dĺžkam nechtov. Krátke nechty vďaka nemu vyzerajú upravenejšie a zdravšie, dlhším dodá jemnosť. Pekne vynikne na mandľovom tvare, mäkkom ovále aj na prirodzene zaoblených nechtoch.

 

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V salóne stačí požiadať o priesvitný ružový gél. Dôležitý je mokrý efekt

Ak si chcete takéto nechty dopriať v salóne, povedzte, že nechcete sýtu kryciu ružovú, ale jemný priesvitný ružový gél. Prirodzený necht má cez farbu stále trochu presvitať, vďaka čomu vznikne efekt ľahkého ružového závoja.

Dôležitý je aj záverečný lesk, vďaka ktorému nechty vyzerajú hladko, sviežo a upravene. Do salónu si pokojne vezmite aj inšpiračnú fotku, aby bolo hneď jasné, či chcete skôr mliečny ružový tón, alebo úplne jemný priesvitný odtieň.

Domáca verzia je jednoduchá

Dobrou správou je, že rose water nechty si nemusíte nechať spraviť iba v salóne. Prirodzený efekt sa dá vytvoriť aj doma, najmä keď máte rady jednoduchú manikúru bez náročného zdobenia. Stačí siahnuť po priesvitnom ružovom laku alebo po takzvanom jelly laku.

Jedna vrstva vytvorí veľmi jemný efekt, dve vrstvy už dodajú nechtom viditeľnejší ružový nádych. Stále by však mala zostať zachovaná priesvitnosť, aby manikúra nepôsobila ako klasický krycí lak. Naneste jednu alebo dve vrstvy podľa toho, aký výrazný ružový nádych chcete dosiahnuť.

Na záver pridajte lesklý vrchný lak, ktorý nechtom dodá hladký, svieži a upravený vzhľad. Rýchlou alternatívou môžu byť aj nalepovacie nechty. Tie oceníte najmä vtedy, keď nemáte čas na salón alebo si chcete trend vyskúšať len na pár dní. Dôležité je vybrať si čo najprirodzenejší tvar a jemný ružový odtieň, aby výsledok nepôsobil príliš umelo.

Najkrajšie vyzerá na upravených nechtoch

Rose water nechty pôsobia najlepšie na upravených rukách. Keďže jemná farba veľa neschová, vynikne čistý tvar, hladký povrch nechtov a upravená kožtička. Hodia sa ženám, ktoré majú rady nenápadnú eleganciu.

Nepôsobia nudne ani prehnane, skôr sviežo, žensky a prirodzene. Ich čaro je v tom, že si ich človek všimne až pri bližšom pohľade. Veľkým plusom je aj praktickosť. Jemná ružová odrastá menej nápadne než tmavé alebo sýte farby a drobné ošúchanie na nej nebýva také viditeľné.

 

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Preto sa hodia na leto, dovolenku aj dni, keď nechcete riešiť manikúru príliš často. Rose water nechty ukazujú, že elegantný vzhľad nemusí byť komplikovaný. Stačí jemná farba, výrazný lesk a pekne upravený tvar. Výsledkom je manikúra, ktorá pôsobí jednoducho, čisto a premyslene.

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