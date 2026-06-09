Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať

Druhý pilier je zjavne jednou z najpopulárnejších tém medzi politikmi naprieč celým spektrom a aktuálna vláda ho spomína takmer na dennej báze. Rôzne väčšie či menšie zmeny sa plánujú takmer neustále, hoci ľudia sú na svoje peniaze v dôchodkovom sporení mimoriadne citliví. Jedna zmena, podľa analytika nie veľmi dobrá, sa plánuje aj teraz.
Objem úspor v druhom pilieri pritom k 22. máju dosiahol 21,178 miliardy eur. V negarantovaných dôchodkových fondoch sa nachádza 83 percent objemu majetku. Ďalšia miliardová méta bola dosiahnutá približne mesiac po tom, ako úspory v druhom pilieri prekročili 20 miliárd eur. Koncom apríla 2026 bolo v druhom pilieri 2,089 milióna sporiteľov.
Lákavý návrh
Minister práce Erik Tomáš prišiel s nečakaným návrhom, aby sa ľudia predtým, než nastúpia na dôchodok, mohli rozhodnúť, či chcú mať penziu aj z druhého piliera, alebo sa chcú vrátiť do prvého piliera. Informáciu priniesol Denník N. Minister to obhajuje tým, že v prípade, ak by im vyšiel dvojpilierový dôchodok nižší, mohli by poberať nekrátený dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Podobné riešenie majú napríklad v Chorvátsku.
Aby zmien v druhom pilieri nebolo málo, Tomáš navrhuje aj to, aby výška minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera bola ukotvená v ústave. Štyri percentá, ktoré doň idú dnes, to je podľa neho úroveň, pod ktorú by on ako minister práce už nechcel ísť.
Odborníci však upozornili, že návrh ministra o tom, aby sa mohli ľudia rozhodnúť, je len spôsob, akým štát hľadá peniaze a pre ľudí je to „pasca“. „Princíp novinky je, že keď vám Sociálna poisťovňa ukáže výšku vášho dôchodku, môžete sa rozhodnúť, či chcete kombináciu kráteného dôchodku od štátu a dôchodku z druhého piliera, alebo len čisto štátny dôchodok, ktorý však nebude krátený,“ vysvetľuje účet Financopedia na sociálnej sieti, ktorý sa venuje práve financiám.
Podľa odborníkov by tak človek odovzdal všetky peniaze v II. pilieri výmenou za dôchodok od štátu (I. pilier), ktorý už nemá peniaze na dôchodky a „horí mu pod zadkom.“
O tom, prečo to tak je, ale aj o iných témach ohľadom dôchodkov sme sa porozprávali so zakladateľom webu Financopedia Filipom Schlosserom.
Vysvetlite bežnému človeku, čo sa chystá vláda urobiť a ako im chce „zobrať“ peniaze z druhého piliera.
Je dôležité povedať, že nejde o priame zobratie peňazí z osobných účtov sporiteľov. Diskusia sa týka najmä toho, aby sa časť úspor z druhého piliera využila na financovanie štátnych projektov alebo štátneho dlhu. Problém je v tom, že peniaze v druhom pilieri sú súkromným majetkom sporiteľov a ich hlavnou úlohou je zarábať na dôchodok. Ak by štát začal výraznejšie ovplyvňovať, kam sa tieto peniaze investujú, môže sa stať, že prioritou už nebude čo najvyšší výnos pre sporiteľa, ale potreby štátu.
Čo sa týka samotných sporiteľov, minister práce avizoval, že možno dovolí ľuďom opustiť druhý pilier krátko pred odchodom do dôchodku. Argumentom je, že sú v druhom pilieri príliš krátko a ich dôchodok z oboch pilierov môže byť v súčte nižší ako dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností považuje takéto riešenie za lepší kompromis ako umožniť vystúpiť z druhého piliera všetkým sporiteľom.
Ak by to prešlo, ako by sa mal človek následne rozhodnúť? V čom spočíva tá pasca?
Najväčšou pascou býva, že ľudia reagujú emotívne. Keď sa objaví neistota okolo druhého piliera, mnohí začnú uvažovať o odchode alebo o presune úspor do konzervatívnych fondov. Práve to často býva najväčšia chyba. Ak má človek 20, 30 alebo 40 rokov do dôchodku, najväčším rizikom nie sú výkyvy na trhoch, ale príliš nízke zhodnotenie úspor.
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