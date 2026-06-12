Grécke letisko, kam lietajú aj Slováci, patrí medzi najhoršie v Európe. Ľudia kritizujú toalety aj čakanie

Ak cestujete letecky pravidelne, vyznať sa na letiskách vám pravdepodobne nerobí žiadny problém. Pre mnohých však predstavuje táto forma dopravy stresovú situáciu. Cestujúci majú obavy, či trafia na správny gate alebo či ich batožina bez problémov prejde kontrolou. V Európe nájdeme letiská, na ktorých všetko klape ako hodinky a nemusíte sa ničoho obávať, a to ani v prípade, že letíte prvýkrát. A potom sú tu také, o ktorých sa šíria nepekné správy. Nový rebríček určil najlepšie a najhoršie letiská v Európe a možno sa na nich ocitnete v lete aj vy.
Spomedzi 279 letísk v 76 krajinách spoločnosť AirHelp zostavila rebríček najlepších a najhorších letísk, informoval Euronews. Vychádzala z hodnotenia cestujúcich, ktorí mali vyjadriť svoj názor na čistotu, personál, ponuku reštaurácií či obchodov a na to najdôležitejšie – čakacie lehoty.
Najlepším letiskom v Európe na rok 2026 sa stalo letisko Bodø, ktoré sa nachádza v Nórsku a v celosvetovom meradle sa umiestnilo na krásnej deviatej priečke.
Úspech zožalo aj letisko Billund v Dánku a tiež španielske letisko Bilbao. Keď sme sa pozreli na letiská, ktoré získali nálepku tých najhorších v Európe, zistili sme, že mnohé sa nachádzajú v populárnych dovolenkových destináciách, kam sa v lete chystajú aj Slováci.
Najhoršie letiská Európy sa nachádzajú aj v Grécku
Medzinárodné letisko v Grécku, letisko Rodos Diagoras, obsadilo nelichotivé 271. miesto. Nájdete ho pri dedine Paradisi na ostrove Rodos a pohorelo najmä v dôsledku nedochvíľnosti letov.
Ďalej 268. priečka patrí letisku Heraklion, ktoré sa nachádza na Kréte a po letisku v Aténach je druhým najväčším v Grécku. Na googli mu svieti slabučké hodnotenie 2,6 z 5 hviezdičiek, ktoré vychádza z takmer 30-tisíc recenzií, takže ho už je možné považovať za relevantné.
Striekajúca voda po spláchnutí aj dvojhodinové čakanie na schodoch
Cestujúci uvádzajú, že toalety na tomto letisku sú absolútna hanba, podelili sa o svoje skúsenosti, ako po spláchnutí z nich striekala voda a kabínky sa nedali zamknúť. “Hygienické podmienky na toaletách sú veľmi nízke,” dodal jeden z nich.
V recenziách sa objavuje kritika na dlhé čakacie rady a na to, že ich cestujúci vlastne nemajú kde prečkať. Ľudia opísali, ako museli čakať dve hodiny na schodoch, že správanie personálu bolo hrubé a viacerí zhodnotili, že je najhorším letiskom, na akom kedy boli.
Ak ste už do Grécka cestovali, možno ste sa aj vy ocitli na malom miestnom letisku, ktoré odbavuje cestujúcich ďaleko nad svoje kapacity, a vyzerá to tak, že toto je kameňom úrazu aj pri tomto.
Svet pomaly zavádza kroky proti nadmernému turizmus
Žiaľ, aj toto je jedným z dosahov masového turizmu, ktorý na niektorých miestach zašiel priďaleko. Správ o tom, ako sa ho snaží regulovať, pribúda. Napríklad, ako sme vás informovali, takémuto problému čelí aj malý odľahlý škótsky ostrovček Ulva, na ktorý sa odrazu začali hrnúť turisti. Situácia zašla tak ďaleko, že na jeden deň v týždni sa rozhodol uzavrieť prístup, aby miestni obyvatelia mohli načerpať nové sily.
Táto situácia nenastala len tak náhodou. Ulva sa totiž objavila v relácii na BBC v televíznom programe Banjo and Ro’s Grand Island Hotel, čo zapríčinilo, že sa na ňu začali hrnúť ľudia, ktorí možno predtým o tomto mieste nikdy ani len nepočuli.
Cesta na Ulvu vedie z ostrova Mull a počas hlavnej turistickej sezóny bude trajektové spojenie medzi nimi pozastavené. Keďže je to jediná možnosť, ako sa peší turisti môžu na Ulvu dostať, stáva sa pre nich uzavretým miestom. A to je pre miestnych obyvateľov dobrá správa, pretože nápor turistov ich prekvapil.
Jedno je isté – predstavy o trávení dovolenky v nedotknutom raji sú pre ľudí mimoriadne lákavé. Avšak nezabúdajme, že tieto miesta sú v prvom rade niekoho domovom. Nech sa vyberiete na dovolenku kamkoľvek, pristupujte s rešpektom k domácim aj k prírode.
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