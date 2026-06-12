Rodina smerujúca do Chorvátska autom zaplatí o 30 eur viac. Letecká doprava pociťuje ešte väčší tlak

Chorvátsky ostrov Rab

Ostrov Rab v Chorvátsku, foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
SITA
Letná dovolenka
Dovolenka v roku 2026 nebude lacnou záležitosťou.

Doba nie je jednoduchá, a to sa odzrkadľuje aj na dovolenkových plánoch Slovákov. Nový prieskum ukázal, že si plánujú kratšie dovolenky a hľadajú lacnejšie alternatívy. Zlou správou je, že nás vyjde drahšie cesta autom aj letecky. 

Rast cien energií, geopolitické napätie a drahšia doprava výrazne menia dovolenkové plány Slovákov. Najnovší prieskum spoločnosti XTB, realizovaný agentúrou Ipsos, ukázal, že len približne štvrtina ľudí plánuje dovolenku bez ohľadu na zdražovanie. Naopak, približne polovica Slovákov už svoje plány prispôsobila vyšším nákladom a hľadá spôsoby, ako ušetriť.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Obľúbená pláž na Sardínii nahnevala turistov. Zaviedla zákaz slnečníkov pre ľudí od 10 do 65 rokov
2.
Poznáme najlepšie európske pláže roka 2026. Väčšina z nich sa nachádza v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov
3.
Tlačí sa tu hlava na hlave: Ak chcete dovolenku bez ľudí, vieme, ktorým miestam sa vyhnúť
Zobraziť všetky články (102)

Slováci hľadajú lacnejšie dovolenkové alternatívy

Výsledky prieskumu naznačujú, že zdražovanie zasahuje do rozhodovania domácností viac než v minulých rokoch. Takmer 23 percent respondentov uviedlo, že si vyberie kratšiu dovolenku alebo bližšiu destináciu, ďalších 26 percent sa rozhodlo pre lacnejšie miesto oddychu. Len 26 percent opýtaných tvrdí, že rast cien ich plány nijako neovplyvnil. Približne štvrtina Slovákov zároveň uviedla, že počas leta vôbec neplánuje dovolenkovať.

Najväčšiu odolnosť voči rastúcim cenám vykazujú obyvatelia Bratislavy. Viac ako tretina z nich deklarovala, že zdražovanie ich dovolenkové plány nemení. Bratislavčania sú zároveň ochotnejší minúť na dovolenku viac peňazí ako vlani. Na opačnom konci rebríčka sa ocitol Trnavský kraj, kde až štvrtina respondentov tento rok neplánuje žiadne cestovanie.

Za zmenou správania dovolenkárov stojí najmä prudký rast cien energií, ktorý súvisí s napätím na Blízkom východe. Eskalácia konfliktov v regióne zasiahla globálne trhy s ropou a palivami, čo sa následne premieta do cien dopravy. Analytici XTB upozorňujú, že veľkoobchodné ceny benzínu a nafty v Európe sú aktuálne približne o dve tretiny vyššie než pred začiatkom krízy.

Predraží sa aj cesta autom do Chorvátska

Na Slovensku benzín medziročne zdražel o 15,4 percenta a nafta o 18,3 percenta. Napriek tomu Slovensko stále patrí medzi krajiny s relatívne priaznivými cenami pohonných hmôt. Pri cestách autom sa však zdražovanie prejaví. Rodina smerujúca do Chorvátska zaplatí za palivo približne o 24 až 30 eur viac ako vlani. Pri cestách do Talianska alebo Španielska môže byť rozdiel ešte výraznejší a dodatočné náklady sa môžu vyšplhať až na takmer sto eur.

Pláž v Chorvátsku
Foto: interez.sk

Podstatne väčší tlak však tento rok pociťuje letecká doprava

Veľkoobchodné ceny leteckého paliva sa v porovnaní s obdobím pred vypuknutím krízy približne zdvojnásobili. Hoci letecké spoločnosti využívajú rôzne formy zabezpečenia cien palív a časť nákladov majú zafixovanú vopred, vyššie náklady sa postupne dostávajú aj do cien leteniek.

Podľa analytikov môže štvorčlenná rodina smerujúca letecky do Grécka, Turecka alebo Egypta zaplatiť za letenky o 120 až 200 eur viac len v dôsledku zdraženia kerozínu. Pri cestovaní autom pritom predstavuje priemerné zvýšenie nákladov na dopravu približne 5 až 15 eur na osobu.

Slováci pritom naďalej preferujú predovšetkým európske destinácie. Takmer 41 percent respondentov plánuje letnú dovolenku v zahraničí v rámci Európy, približne 23 percent chce dovolenkovať na Slovensku. Do Ameriky alebo Afriky smeruje šesť percent opýtaných a do Ázie tri percentá.

Dovolenkári nezohľadňujú infláciu ani vývoj výmenného kurzu

Pri výbere destinácie však väčšina dovolenkárov stále nevenuje pozornosť ekonomickým ukazovateľom. Až 60 percent respondentov uviedlo, že pri plánovaní dovolenky nezohľadňuje infláciu ani vývoj výmenného kurzu v cieľovej krajine. Práve kurzové pohyby pritom môžu výrazne ovplyvniť výslednú cenu pobytu.

Eurové bankovky
Ilustračná foto: pxhere

Najvýhodnejšie z pohľadu Slovákov platiacich eurom vychádzajú tento rok Japonsko a Južná Kórea. V oboch krajinách sa vďaka oslabeniu miestnych mien voči euru a vývoju cien znížili náklady na spotrebný kôš o viac než desať percent. Výhodnejšie než vlani vychádzajú aj Nový Zéland, Taiwan či Kanada.

Naopak, výrazne drahšie sú tento rok Maďarsko, Brazília alebo Austrália. Zaujímavým príkladom zostáva Turecko. Hoci turecká líra voči euru výrazne oslabila, vysoká domáca inflácia tento efekt úplne vymazala. Výsledkom je, že dovolenka v Turecku je podľa analýzy medziročne drahšia o viac ako desať percent.

Analytici zároveň upozorňujú, že slabšia mena automaticky neznamená lacnejšiu dovolenku. Hotely, letenky či organizované výlety bývajú často oceňované v eurách alebo dolároch a vysoký dopyt môže ceny tlačiť nahor bez ohľadu na vývoj miestnej meny. Platí to najmä pri populárnych letoviskách a all inclusive pobytoch, kde cenu vo veľkej miere ovplyvňujú cestovné kancelárie a náklady na dopravu.

Prieskum ukázal aj zmenu v spôsobe platenia počas dovoleniek

Takmer 60 percent Slovákov sa spolieha predovšetkým na platobnú kartu. Približne 22 percent si peniaze mení vopred v banke a takmer 13 percent vyberá hotovosť z bankomatov priamo v zahraničí, čo môže byť pri niektorých bankách spojené s vyššími poplatkami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Grécke letisko, kam lietajú aj Slováci, patrí medzi najhoršie v Európe. Ľudia kritizujú toalety aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac