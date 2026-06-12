Rodina smerujúca do Chorvátska autom zaplatí o 30 eur viac. Letecká doprava pociťuje ešte väčší tlak

Doba nie je jednoduchá, a to sa odzrkadľuje aj na dovolenkových plánoch Slovákov. Nový prieskum ukázal, že si plánujú kratšie dovolenky a hľadajú lacnejšie alternatívy. Zlou správou je, že nás vyjde drahšie cesta autom aj letecky.
Rast cien energií, geopolitické napätie a drahšia doprava výrazne menia dovolenkové plány Slovákov. Najnovší prieskum spoločnosti XTB, realizovaný agentúrou Ipsos, ukázal, že len približne štvrtina ľudí plánuje dovolenku bez ohľadu na zdražovanie. Naopak, približne polovica Slovákov už svoje plány prispôsobila vyšším nákladom a hľadá spôsoby, ako ušetriť.
Slováci hľadajú lacnejšie dovolenkové alternatívy
Výsledky prieskumu naznačujú, že zdražovanie zasahuje do rozhodovania domácností viac než v minulých rokoch. Takmer 23 percent respondentov uviedlo, že si vyberie kratšiu dovolenku alebo bližšiu destináciu, ďalších 26 percent sa rozhodlo pre lacnejšie miesto oddychu. Len 26 percent opýtaných tvrdí, že rast cien ich plány nijako neovplyvnil. Približne štvrtina Slovákov zároveň uviedla, že počas leta vôbec neplánuje dovolenkovať.
Najväčšiu odolnosť voči rastúcim cenám vykazujú obyvatelia Bratislavy. Viac ako tretina z nich deklarovala, že zdražovanie ich dovolenkové plány nemení. Bratislavčania sú zároveň ochotnejší minúť na dovolenku viac peňazí ako vlani. Na opačnom konci rebríčka sa ocitol Trnavský kraj, kde až štvrtina respondentov tento rok neplánuje žiadne cestovanie.
Za zmenou správania dovolenkárov stojí najmä prudký rast cien energií, ktorý súvisí s napätím na Blízkom východe. Eskalácia konfliktov v regióne zasiahla globálne trhy s ropou a palivami, čo sa následne premieta do cien dopravy. Analytici XTB upozorňujú, že veľkoobchodné ceny benzínu a nafty v Európe sú aktuálne približne o dve tretiny vyššie než pred začiatkom krízy.
Predraží sa aj cesta autom do Chorvátska
Na Slovensku benzín medziročne zdražel o 15,4 percenta a nafta o 18,3 percenta. Napriek tomu Slovensko stále patrí medzi krajiny s relatívne priaznivými cenami pohonných hmôt. Pri cestách autom sa však zdražovanie prejaví. Rodina smerujúca do Chorvátska zaplatí za palivo približne o 24 až 30 eur viac ako vlani. Pri cestách do Talianska alebo Španielska môže byť rozdiel ešte výraznejší a dodatočné náklady sa môžu vyšplhať až na takmer sto eur.
Podstatne väčší tlak však tento rok pociťuje letecká doprava
Veľkoobchodné ceny leteckého paliva sa v porovnaní s obdobím pred vypuknutím krízy približne zdvojnásobili. Hoci letecké spoločnosti využívajú rôzne formy zabezpečenia cien palív a časť nákladov majú zafixovanú vopred, vyššie náklady sa postupne dostávajú aj do cien leteniek.
Podľa analytikov môže štvorčlenná rodina smerujúca letecky do Grécka, Turecka alebo Egypta zaplatiť za letenky o 120 až 200 eur viac len v dôsledku zdraženia kerozínu. Pri cestovaní autom pritom predstavuje priemerné zvýšenie nákladov na dopravu približne 5 až 15 eur na osobu.
Slováci pritom naďalej preferujú predovšetkým európske destinácie. Takmer 41 percent respondentov plánuje letnú dovolenku v zahraničí v rámci Európy, približne 23 percent chce dovolenkovať na Slovensku. Do Ameriky alebo Afriky smeruje šesť percent opýtaných a do Ázie tri percentá.
Dovolenkári nezohľadňujú infláciu ani vývoj výmenného kurzu
Pri výbere destinácie však väčšina dovolenkárov stále nevenuje pozornosť ekonomickým ukazovateľom. Až 60 percent respondentov uviedlo, že pri plánovaní dovolenky nezohľadňuje infláciu ani vývoj výmenného kurzu v cieľovej krajine. Práve kurzové pohyby pritom môžu výrazne ovplyvniť výslednú cenu pobytu.
Najvýhodnejšie z pohľadu Slovákov platiacich eurom vychádzajú tento rok Japonsko a Južná Kórea. V oboch krajinách sa vďaka oslabeniu miestnych mien voči euru a vývoju cien znížili náklady na spotrebný kôš o viac než desať percent. Výhodnejšie než vlani vychádzajú aj Nový Zéland, Taiwan či Kanada.
Naopak, výrazne drahšie sú tento rok Maďarsko, Brazília alebo Austrália. Zaujímavým príkladom zostáva Turecko. Hoci turecká líra voči euru výrazne oslabila, vysoká domáca inflácia tento efekt úplne vymazala. Výsledkom je, že dovolenka v Turecku je podľa analýzy medziročne drahšia o viac ako desať percent.
Analytici zároveň upozorňujú, že slabšia mena automaticky neznamená lacnejšiu dovolenku. Hotely, letenky či organizované výlety bývajú často oceňované v eurách alebo dolároch a vysoký dopyt môže ceny tlačiť nahor bez ohľadu na vývoj miestnej meny. Platí to najmä pri populárnych letoviskách a all inclusive pobytoch, kde cenu vo veľkej miere ovplyvňujú cestovné kancelárie a náklady na dopravu.
Prieskum ukázal aj zmenu v spôsobe platenia počas dovoleniek
Takmer 60 percent Slovákov sa spolieha predovšetkým na platobnú kartu. Približne 22 percent si peniaze mení vopred v banke a takmer 13 percent vyberá hotovosť z bankomatov priamo v zahraničí, čo môže byť pri niektorých bankách spojené s vyššími poplatkami.
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