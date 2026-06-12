Hana Gregorová odhalila slová zosnulého Radka Brzobohatého: Jeho prianie sa nečakane splnilo do bodky

Herečka Hana Gregorová patrí medzi výrazné osobnosti česko-slovenskej umeleckej scény, ktoré si diváci spájajú nielen s filmom a divadlom, ale aj s jej otvorenosťou a neprehliadnuteľným životným nadhľadom. V najnovšom rozhovore prehovorila bez príkras o svojom súkromí a zaspomínala si na svojho bývalého manžela.
Najprv žila v Bratislave, potom v Prahe a v súčasnosti je v maďarskej Rajke. Zatiaľ čo iným by robilo vrásky neustále sťahovanie, Hane Gregorovej, ktorá sa považuje za atypickú dôchodkyňu, to nerobí žiadny problém. “Ja to práveže milujem,” priznala herečka v rozhovore pre Svetevity.sk.
Aké vzťahy mala so susedmi?
Doteraz si umelkyňa pamätá na susedov, ktorých mala. “V Bratislave sme bývali s rodičmi v širšom centre v dome, kde sme sa všetci poznali, a mama ma niekedy poslala k tete Helenke požičať vajíčka alebo susedka si niečo prišla požičať od nás a bolo samozrejmosťou nahlas pozdraviť. Keď som prišla do Prahy, spočiatku sme bývali na Václaváku a mala som poriedko známych,” uviedla.
Po čase si tam našla priateľov, s ktorými mala pekné vzťahy. Keď sa presťahovala do Říčan, spoznala susedov, s ktorými je dokonca dodnes v kontakte. “A v Rajke mám vedľa domu fajn Maďara, za domom tiež a oproti je príjemný Slovák,” doplnila Hana, ktorá si je istá, že Rajka bude jej posledným bydliskom, hoci býva v druhom dome.
“Prvý som kúpila ešte v roku 2014 v radovej zástavbe. A tento som si už dala postaviť podľa svojho gusta. Som spokojná. Mám záhradku, malý bazén i mladého záhradníka,” zasmiala sa herečka, ktorej spoločnosť robia dvaja malí psíkovia. Ako sama prezradila, v Říčanoch mali na veľkom pozemku dokonca 10 psov, pričom prvého si zaobstarala, keď mal jej syn Ondrej rok a pol.
Láska k psom napokon zvíťazila
V súvislosti s tým nadviazala na vtipnú príhodu, v ktorej hlavnú úlohu zahral jej nebohý manžel a herec Radek Brzobohatý. “Radek bol na zájazde a tušila som, že sa domov vráti veselý. Išla som s deťmi do tržnice v Prahe, zbadala som slečnu s boxerom a na druhý deň sme išli od nej takého istého kúpiť. Keď sa muž vrátil v noci zo zájazdu, nahnevane sa pýtal, čo to má znamenať,” prezradila Hana Gregorová.
Ako ďalej na Radka bonzla, najskôr bol antipsíčkar, no potom ich miloval. “Rozprával sa s nimi, zo skúšky pred predstavením sa vždy ponáhľal domov ich nakŕmiť, hoci hrozila zápcha na diaľnici,” zaspomínala si herečka, ktorá sa zaprisahala, že po smrti jej 13-ročného Pepíčka už žiadneho psa nechce. “Odchádzanie je totiž veľmi smutné. No nakoniec prišiel covid, stretla som na ulici pani s malým psíkom, a tak som si postupne dvoch kúpila,” priznala.
Radkove listy jej dokážu vyčariť úsmev na tvári
O štvornohých miláčikov bolo dozaista dobre postarané. O Hane Gregorovej je totiž známe, že je veľmi starostlivá a rada varí a pečie. Začala s tým v období, keď sa vydala za Radka. “V Česku to nebolo vo zvyku, preto sa ma neraz pýtal: „Prídu Alexandrovci?“ U nás bol stále plný stôl. Tak je to doteraz. Vždy mám navarené,” ozrejmila.
Rada sa vracia do minulosti a, ako sama potvrdila, vraj jej to pomôže, keď má zlú náladu. Reč padla aj na listy od Radka, v ktorých jej vyznával lásku. “Od Radka mám veľa listov. Niekedy si sadnem a náhodne z nich vyberiem, čítam si a usmievam sa. Som šťastná za všetky spomienky. Jedno z vyznaní mám aj zarámované. Napísal mi ho raz pred odchodom na zájazd a podpísal sa: „Místní popelář, který tě miluje,” poznamenala Hana, ktorá mu taktiež písala listy.
Čo hovorieval herečke?
Radek mal podľa jej slov veľký zmysel pre humor. “Opakoval mi: “Keď tu už nebudem, nájdi si nejakého mladého, čo by si robila so starým?“ Neznášala som tieto reči. A stalo sa. Je to môj život. Ja mám v rukách opraty a vždy to tak bolo. Nikdy som voči žiadnemu partnerovi nebola submisívna. Dokonca ani vydávať som sa nechcela. Ale mňa všetci chceli,” zasmiala sa herečka, ktorá je vydatá za mladšieho Jordánca.
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