Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom

Láska hory prenáša. V prípade tohto páru z Dunaja, k vašim službám by sa však dalo hovoriť, že láska zhadzuje z mosta. Tereza a Anton si totiž prešli rôznymi vzostupmi a pádmi, a hoci sa jej veľakrát snažil zbaviť, či už jedom v čaji alebo rovno drastickejšími riešeniami, stále sú spolu a vychovávajú spoločnú dcérku.
Barbora Chlebcová sa k osadenstvu Dunaja, k vašim službám pridala v piatej sérii. Vtedy ešte vystupovala s menom za slobodna a predstavovala sa ako Tereza Lapšanská. Od začiatku si pritom šla tvrdo za svojím a získala nielen pozíciu vedúcej na oddelení módy v Dunaji a predsedníctvo v ženskom spolku, no úspešne sa jej podarilo aj vydať za Antona Holubca, ktorého stvárňuje Filip Tůma.
Presviedča samu seba, že ju má rád
Ako je možné, že sú stále spolu, je otázka, ktorú si položil už, hádam, každý. Tereza totiž spravila všetko pre to, aby si svojho Tonka, ako ho nazýva, udržala, a on robil presný opak. Nakoniec ho však presvedčila po tom, ako prežila pád z mosta a do jeho života sa nevrátila sama, ale aj s dcérou Antóniou, ktorú pomenovala po svojom milovanom.
„Myslím si, že Tereza, tak ako každá iná žena, túži, aby ju mal niekto rád. Presviedča samu seba, že o ňu stojí aj Anton a že ju v kútiku duše predsa len má rád. Inak si naozaj neviem vysvetliť, prečo s ním ostáva. Už to hraničí až s takým štokholmským syndrómom,“ opísala ich vzťah pre interez herečka, ktorá Terezu stvárňuje.
Uvedomuje si však aj to, že si ľudáčka užíva aj to, že náhle má väčšiu moc, vyššie postavenie a neustále spomína svoje známe, ktoré sú manželkami známych mužov. „Určite je to z jej strany aj drobná vypočítavosť, ona totiž robí všetko pre svoj prospech a myslí v prvom rade na seba,“ priznáva Chlebcová.
Kamaráti sa vlastne so všetkými
