Heroín pašoval v rakvách mŕtvych vojakov, denne zarobil milión. Najväčší drogový kráľ New Yorku zomrel na slobode

Svet si z 20. storočia pamätá množstvo veľkých drogových dílerov, ktorí na práci s omamnými látkami zarábali milióny a porušovali mnohé zákony. Jednou z popredných postáv tohto odvetvia bol Frank Lucas, ktorý na trase Ázia- USA pašoval v 60. a 70. rokoch nepredstaviteľné množstvo heroínu a v New Yorku mal neotrasiteľnú pozíciu bossa.

Pašovanie a následná aplikácia drog je dlhodobou metlou ľudstva. Dnes sa zodpovedné orgány a vlády snažia minimalizovať, respektíve úplne zničiť tento biznis, no v minulosti to bolo úplne inak. História sa otáča najmä na Spojené štáty americké, kde rôzne organizované zločinecké skupiny, respektíve mafia, zarábali najmä z distribúcie drog.

V článku o Frankovi Lucasovi sa dočítate aj: Ako sa stal kriminálnikom

Akej brutálnej vraždy bol v detstve svedkom

Akú metódu na prepravu drog využil

Koľko denne zarábal

Ako sa z gangstra stal informátor

Podobnú „kariéru“ mal v živote aj Frank Lucas, najväčší drogový kráľ prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia, ktorý ovládal najmä New Yorskú štvrť Harlem. Do New Yorku sa Lucas dostal po viacerých nepríjemných incidentoch. Najprv ako dvanásťročný na vlastné oči videl, ako členovia Ku Klux Klanu zabili jeho bratranca brutálnym vybitím zubov pomocou brokovnice, ktorou ho neskôr strelili do hlavy.

Jeho dospievaniu nepomohol ani konflikt s vtedajším zamestnávateľom, s ktorého dcérou mal Frank pomer. Pri bitke udrel pätnásťročný Lucas chlapa do hlavy palicou, ten upadol do bezvedomia, Lucas zhrabol 400 dolárov a podnik podpálil. Na odporúčanie matky tak odišiel do New Yorku, kde mal nechať tento kriminálny život za sebou, píše NY Times.

Šofér, vymáhač a učeň od toho najlepšieho

Počas 60. rokov bol v Harleme aj gangster menom Bumpy Johnson. Ten navonok pôsobil ako najväčší filantrop, no jeho príjem taktiež tvoril hlavne predaj drog a iné zločiny. Lucas s ním trávil celé dni, pričom najmä v posledných rokoch Bumpyho života si boli blízki. Rovnako ako Johnson, aj Lucas však priťahoval pozornosť najmä tým, že ako černoch žil zámožným životom a jeho biznis prekvital, čo na tú dobu nebolo v USA bežné.

Po Johnsonovej smrti v roku 1968 sa tridsaťosemročný Frank Lucas postavil na čelo rozbehnutého biznisu, no neskôr sa začal obzerať po nových možnostiach. V New Yorku v tej dobe pôsobili talianske mafiánske gangy, skorumpované policajné jednotky a množstvo menších dílerov.

Situácia bola zlá, drogy ničili životy mnohým ľuďom, pričom aj samotné narkotiká boli mizernej kvality. Drogové kartely ich za pomoci podplatených policajtov vyrábali a riedili s pridanými látkami, aby toho vyprodukovali viac. Frank Lucas bol však iný. Cez bývalého manžela svojej sesternice, ktorý ako seržant americkej armády pôsobil počas Vietnamskej vojny v Thajsku, sa nakontaktoval na výrobcov prvotriedneho heroínu.

Najlepší tovar na uliciach a pod lampou je najväčšia tma

Pre porovnanie, heroín z newyorských ulíc bol čistý tak na 10-12 %, pričom Lucasov tovar z juhovýchodnej Ázie bol autentický na 98 %. Dokonca, Frankovi ľudia to predávali za nižšiu cenu ako konkurencia, čím sa „Blue magic“ stal v meste absolútnym hitom. Otázkou ostáva, ako sa Frankovi Lucasovi darilo pašovať stovky kilogramov heroínu z ázijskej džungle do ulíc Harlemu?

Jednoducho. Frank každého na trase nadštandardne podplatil, niekedy aj dvojnásobkom požadovanej sumy, a drogy tak do USA lietali priamo v armádnych lietadlách. Keďže Lucas nepoužíval žiadnych prostredníkov a menších dílerov, ale do kartelu zamestnal všetkých svojich päť bratov vrátane bratrancov, u úradov nespôsoboval výraznejšie podozrenia.

Život snov a pašovanie v truhlách mŕtvych vojakov

Frank Lucas žil na vysokej, no zároveň opatrnej nohe. Dni trávil plánovaním biznisu a noci v jednom zo svojich klubov alebo reštaurácií, väčšinou v spoločnosti manželky Julie. Stretával sa so športovcami, politikmi, biznismenmi, chudobným rozdával jedlo a v spoločnosti mal silné postavenie.

To bolo však v dobe, kedy Lucas mohol denne zarobiť aj milión dolárov. Špekulácie o tejto cifre potvrdili viacerí zainteresovaní svedkovia, no sám Lucas ju ohodnotil ako nadhodnotenú. „Chcel som byť bohatý ako Donald Trump a, vďaka Bohu, podarilo sa mi to,“ povedal Lucas.

Na vrchole kariéry pred rokom 1975 sa celková hodnota Lucasovho majetku odhadovala na 250 miliónov dolárov. Hotovosť, drogy, veľký ranč v Severnej Karolíne, budovy po viacerých mestách v USA a vklady na Kajmanských ostrovoch.

S narastajúcim vplyvom drog na New York a veľkej časti skorumpovaných policajtov sa však zvýšili aj opatrenia na kontrolu a reguláciu. Špeciálny oddiel, ktorý vznikol aj za pomoci policajta Richieho Robertsa, začal postupne pátrať po zdroji drog „Blue magic“, čo ho doviedlo až k Lucasovi.

V kritickej situácii, kedy sa americké vojská sťahovali z Ázie domov, si bol drogový kráľ a násilník vedomý toho, že mu ide o biznis. S pomocou seržanta Atkinsona však vymyslel morálne odporný, no preňho bravúrny spôsob dopravy drog do štátov.

„Zvládli sme to, dobre… Ha, ha, ha… Kto by sa, do pekla, pozeral do truhly mŕtveho vojaka? Ha ha ha. Dali sme mu zložiť 28 kópií vládnych rakiev, až na to, že sme ich upevnili falošnými dnami, dostatočne veľkými na to, aby sme do nich naložili šesť, možno osem kíl. Nemohli by ste sa pos*ať. Atkinson bol veľmi šikovný, pretože sa postaral o to, aby sme použili ťažké chlapské rakvy. Nedával ich do žiadneho vychudnutého chlapa,“ povedal Frank Lucas o bizarnom spôsobe poslednej dodávky drog.

Samotný Atkinson neskôr ozrejmil, že drogy boli v nábytku, nie pri mŕtvych vojakoch. To je však považované len za trik na zmiernenie kritiky, ktorá naňho za tento čin padala.

Zadržanie a z drogového kráľa bol informátor

V januári 1975 bol rozprávkovému príbehu peňazí, zámožného života a vplyvu Franka Lucasa koniec, teda aspoň dočasu. Richie Roberts a jeho tím dokázali rozobrať Lucasovu štruktúru a napokon posadili za mreže aj samotného šéfa. Frank Lucas dostal trest 70 rokov za mrežami, no pristúpil k dohode o spolupráci.

On aj jeho celá rodina boli zaradení do programu na ochranu svedkov, pričom Lucasova kooperácia s protidrogovou zásahovou jednotkou priniesla za rok viac než 100 obvinených policajtov, ktorí priamo spolupracovali na drogovom biznise s ostatnými mafiánskymi rodinami v New Yorku.

Lucas bol vďaka pomoci úradom prepustený, no v roku 1984 ho znova zavreli za obchod s kokaínom. Zavreli ho na sedem rokov, pričom tentokrát ho už právne zastupoval Richie Roberts, presne ten, ktorý velil akcii na jeho zatknutie. Frank Lucas sa neskôr stiahol do úzadia, no v roku 2007 sa znovu dal dokopy so svojou ženou a žil viac verejným životom.

Tento miestami až neuveriteľný príbeh sa dočkal aj hollywoodskeho spracovania. Lucasa hral Denzel Washington a Richieho Robertsa Russel Crowe. Ako však uviedol sudca z Lucasovho prípadu, vo filme to bolo tak 1 % skutočnosti, aký bol Lucas a ako prebiehala jeho kariéra.

Posledné roky strávil na vozíku, keďže mal z autonehody trvalo poranené nohy. Niekdajší drogový kráľ a jeden z najprísnejších bossov zomrel 29. mája 2019 vo veku 88 rokov v New Jersey.