V EÚ začal platiť nový migračný pakt: Slovensku hrozí pokuta za každého neprijatého človeka

Do platnosti dnes vstúpil migračný a azylový pakt EÚ. Ide o súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém. Prijatý bol v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko.
Súčasťou paktu je mechanizmus povinnej solidarity, ktorý nariaďuje buď presídľovanie migrantov, pokutu vo výške 20 000 eur za každého neprijatého migranta alebo poskytnutie operatívnej a technickej podpory pre štáty, ktoré sú najviac vystavené migračnému tlaku.
Šutaj Eštok je proti
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa obáva, že migračný pakt EÚ nedokáže zabrániť problémom s migráciou. Pri pakte má problém s formou „falošnej“ povinnej solidarity. Nesúhlasí s povinnými kvótami ani s platbami za nelegálnych migrantov. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii, kde reagoval na to, že v piatok začal migračný pakt platiť.
„Pri tomto migračnom pakte máme problém najmä s formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Nechce, aby sa na Slovensku diali tragédie spôsobené migrantami. „Toto na Slovensku nechceme, a práve preto sme sa voči tomuto jasne postavili. Nie sme ani ochotní platiť za týchto nelegálnych migrantov,“ povedal minister s tým, že je zvedavý na to, ako k tejto problematike pristúpi Írsko, ktoré od júla preberá predsedníctvo v Rade EÚ.
„Volal som už s írskym ministrom vnútra, ktorý považuje výkon tohto migračného paktu za jednu zo svojich priorít počas írskeho predsedníctva, ktoré sa začne v budúcom mesiaci. Ale Slovensko má jasnú pozíciu, kým tu bude táto vláda, náš postoj proti nelegálnej migrácii platí,“ skonštatoval.
Problém s paktom má aj Fidesz
Skupina poslancov maďarského opozičného bloku Fidesz-KDNP v Európskom parlamente tvrdí, že migračný pakt Európskej únie predstavuje pre Maďarsko nové migračné riziká. Vládu v Budapešti vyzvali, aby jasne uviedla, či bude toto nariadenie implementovať. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa opozičných poslancov EP skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že migračná politika Bruselu zlyhala. O tom podľa ich názoru svedčí nárast nelegálneho prisťahovalectva, problémy s verejnou bezpečnosťou a sociálne napätie vo viacerých európskych krajinách.
Podľa viacerých maďarských médií nová maďarská vláda strany Tisza vedená premiérom Péterom Magyarom v stanovenom termíne nepredložila povinný Národný implementačný plán. Blok Fidesz-KDNP prešiel do otvoreného politického útoku a podal v parlamente návrh uznesenia na odmietnutie tejto európskej reformy.
Opozícia obviňuje vládnu stranu Tisza, že výmenou za politickú dohodu s Bruselom o postupnom uvoľňovaní zmrazených eurofondov ticho akceptovala európsku migračnú líniu, čím podľa nich zradila doterajšiu prísnu protimigračnú politiku Maďarska
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