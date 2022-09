Ako 11-ročná uniesla a zastrelila chlapca, jej pes sa volal Hitler. Griselda Blanco bola skutočnou kráľovnou drog a podsvetia

Vo svete mafie a drogových kartelov sa s vedúcimi pozíciami oveľa častejšie spájajú muži než ženy. To však neplatilo v 70. a 80. rokoch minulého storočia, kedy obchodu s kokaínom a kriminálu velila neľútostná a tvrdá Griselda Blanco, prezývaná Čierna vdova.

V článku o Griselde Blanco sa dočítate aj: kedy začala s kriminálom;

prečo ako 11-ročná zastrelila dieťa;

prečo musela utekať z domu;

ako vybudovala biznis s kokaínom;

aké praktiky patrili medzi jej najobľúbenejšie.

Joaquín „El Chapo“ Guzmán, Pablo Escobar či Frank Lucas boli šéfovia multimiliardových drogových kartelov, no ani jeden z nich sa v kombinácii krutosti, vplyvu a dĺžky vládnutia nerovná Griselde Blanco. Vo veku 11 rokov uniesla, vydierala, mučila a napokon zastrelila svoju prvú obeť, čím si otvorila dvere do sveta kriminálu, drog a nemilosrdného prístupu k životu ako takému.

Zo slumu na vrchol

Griselda Blanco sa narodila 15. februára 1943 v kolumbijskom meste Cartagena. Na jej ďalšom životnom formovaní sa určite v istej miere podpísal aj fakt, že do troch rokov bývala s matkou v slumoch, ktoré sú známe svojou extrémne nízkou úrovňou základných životných potrieb, no zároveň extrémne vysokou kriminalitou a chudobou.

Keď mala tri roky, presťahovali sa s matkou do druhého najväčšieho mesta Kolumbie, Medellínu, ktorý je okrem uvedeného veľkostného rekordu známy aj pre rozsiahly vplyv drogových kartelov. Tam sa s prvým kriminálom, ktorý bol v 50. rokoch 20. storočia podporovaný nízkou vzdelanosťou, stretla aj Griselda.

Ako uvádza Daily Mail, už ako 11-ročná sa údajne rozhodla uniesť o rok mladšieho chlapca z neďalekej, podstatne bohatšej štvrti. Po neúspešnej snahe o zisk výkupného mala vytiahnuť zbraň a svoju obeť zastreliť. A z tohto životného štýlu sa už nikdy nevymotala.

Počas dospievania boli jej primárnym zdrojom zárobku malé krádeže a prostitúcia. Keď mala 19 rokov, musela pre neustále sexuálne útoky zo strany matkinho priateľa odísť nadobro z domu. Predtým sa stretla so svojím prvým manželom, Carlosom Trujillom. Narodili sa im tri deti, pričom všetky boli veľmi chabo vzdelané.

Manželstvo sa skončilo už po pár rokoch. Pár mesiacov po rozvode ho Blanco ho kvôli obchodnému nedorozumeniu nechala zabiť.

Kokaín bol v móde

Tesne po tridsiatke sa vydala druhýkrát. S manželom, drogovým dílerom Albertom Bravom odišla z Kolumbie do Spojených štátov amerických, kam sa dostali pomocou falošného pasu aj dokumentov. Usadili sa v New Yorku, kde začali postupne budovať svoje drogovo-kriminálne impérium.

Výrobu a distribúciu drog maskovali firmou na spodnú bielizeň a oblečenie, pričom korzety či podprsenky vypchávali balíčkami kokaínu. V New Yorku mafiánske praktiky kontrolovali aj Taliani, ktorých však Griselda s manželom rýchlo predbehli. Vďaka kontaktom v Kolumbii začali po krátkej dobe zamestnávať asi 1 500 dílerov a zarábali milióny dolárov, píše Vice.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Noemi Harley Blanco (@queenestefaniavalerio_)

Drogová kráľovná, ako sa začala Griselda Blanco v spoločnosti označovať, bola v tej dobe veľmi paranoidná. K tomu neprispievalo ani pravidelné užívanie kokaínu. Ako spomína Daily Mail, Blanco sa tak bála o svoj „krk“, že celé mesiace neustále platila súkromné lietadlo s posádkou aj palivom, aby jej bolo v prípade problémov kedykoľvek k dispozícii.

A neboli to len predtuchy. V roku 1975 prišiel koniec jej prvej „americkej vlny“. Spolu s približne 30 ďalšími dílermi bola obvinená z výroby a predaja kokaínu, ktorý sa v tej dobe pašoval v USA viac než marihuana. V poslednú možnú chvíľu pred dolapením sa jej podarilo utiecť späť do Kolumbie, ktorá do Spojených štátov nevydávala zločincov.

Zbavila sa aj ďalšieho manžela

Po návrate do Kolumbie sa Blanco dozvedela, že ju manžel podvádza a k tomu jej aj kradne milióny z drogového biznisu. Na jednom z parkovísk v Medellíne ho zastrelila, pričom v prestrelke ju Bravo trafil do brucha a nebolo isté, či vôbec prežije.

V roku 1978 sa vydala tretíkrát, tentokrát za nájomného vraha Daria Sepulvedu. Manželia aj so svojim jediným synom sa rozhodli presťahovať do Spojených štátov amerických, odkiaľ Griselda Blanco len pred pár rokmi narýchlo odišla.

Paradoxne, po príchode ju nik nespoznal a ani kamery neidentifikovali hľadanú tvár. Dôvodom bol kokaín, ktorý pravidelným užívaním zanechal na tvári drogovej mafiánky značné zmeny. Podľa Daily Mail sa usadili v Miami, ktoré bolo na prelome 70. a 80. rokov doslovným centrom kokaínovej závislosti, distribúcie a hlavne aj výroby.

Miami sa rýchlo na to stalo najkriminálnejším mestom v USA, v uliciach prebiehali prestrelky medzi dílermi a ozbrojenými skupinami a sila drogových bossov rástla. Priamoúmerne rástla aj pozícia Griseldy Blanco, ktorá využívala situáciu najlepšie, ako vedela. S kolumbijským kartelom Medellín, ktorého šéfom bol jej starý priateľ Pablo Escobar, pracovali mesačne s 1,5 tonami kokaínu, čo jej zarábalo približne 80 miliónov dolárov.

Zvrátená a nekompromisná bisexuálka

Prostredie drog a veľkého kriminálu vyprofilovalo Blanco do takej pozície, že bez mihnutia oka dávala zabíjať aj niekoľko ľudí denne. Napríklad, raz dala vystrieľať 8 prostitútok za podozrenie, že spia s jej manželom. Inokedy nechala zabiť otca dievčaťa, ktoré sa rozišlo s jej synom.

Ako šéfka kartelu a rozsiahleho biznisu mala, prirodzene, aj množstvo nepriateľov. Pokiaľ sa rozhodla, že sa niekoho potrebuje zbaviť, nájomným vrahom dávala inštrukcie, aby nezabili len vybranú osobu, ale úplne každého, kto s obeťou bude. A to vrátane detí či dokonca domácich zvieratiek.

Mimo biznisu s drogami mala Griselda veľmi „pestrý“ život. Vo svojej vile na Miami si ako priznaná bisexuálka užívala divoké orgie plné drog a zvráteností. Nikomu príliš nedôverovala, najradšej mala svojho posledného syna Michala, alebo nemeckého ovčiaka menom Hitler.

Vypísali na ňu tučnú odmenu, obvinili ju len z troch vrážd

V roku 1983 ju opustil aj Dario Sepulveda, pričom do Kolumbie so sebou nedobrovoľne vzal aj ich syna Michaela. Nie je tak žiadnym prekvapením, že Sepulveda skončil o pár dní s guľkou v hlave.

V polovici 80. rokov bola situácia s drogami alarmujúca. Závislosť rástla, díleri a šéfovia kartelov bohatli a úrady si nevedeli rady. Pomohlo až spojenie viacerých inštitúcií, ktoré rozbehli veľkú vlnu razií. Na zozname bola aj Blanco, za ktorej dolapenie sľubovali federálni agenti v prepočte až 4 milióny eur.

Majsterka kostýmov a skrývania sa usadila v prízemnom bungalove v Kalifornii, kde ju však agenti z protidrogového oddelenia našli vo februári 1985. Aj keď sa v súvislosti s ňou hovorilo o približne 40 vraždách, paradoxne ju súdili „len“ za tri a dostala 10 rokov väzenia. Svoj biznis však riadila aj spoza mreží, odkiaľ dávala presné inštrukcie svojim synom a najbližším spolupracovníkom, dodáva Business Insider.

Počas odpykávania si trestu jej súd pripísal vinu za ďalšie tri vraždy, distribúciu drog a porušovanie všetkých exportných zákonov, aké Spojené štáty v tej dobe mali. Uvedené okolnosti jej pridali ďalších 20 rokov vo väzení.

Spokojných 8 rokov života

Celý trest si však neodsedela, keďže v roku 2002 dostala infarkt a o dva roky na to ju prepustili pod podmienkou, že bude nasledovať priama deportácia do Kolumbie. Za ten čas jej dvaja synovia zomreli v pouličných prestrelkách nepriateľských gangov a očakávalo sa, že podobný „rýchly proces“ čaká aj na niekdajšiu krutú šéfku kartelu, ktorá mala v Medellíne mnoho nepriateľov.

Griselda Blanco však žila ešte 8 rokov bežný život v tichom predmestí Medellínu. V septembri 2012 ju pred mäsiarstvom ako 69-ročnú zastrelil vrah na motorke, ktorý vypálil dve strely, jednu do ramena a následne priamo do hlavy. The Hollywood Reporter píše, že zabijak bol objednaný profesionál a takmer určite išlo o pomstu z minulosti.

Aj napriek tomu, že stála za jednou z najsilnejších drogových vĺn v histórii Spojených štátov a podieľala sa na vražde stoviek ľudí vrátane svojich manželov, sa našli skupiny ľudí, ktorí ju obdivovali pre jej odvahu a kariéru, akú si dokázala vybudovať aj cez nepriazeň osudu.