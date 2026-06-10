Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí

Regál v obchode s proteínmi

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Doplnenie proteínov sa stáva čoraz drahšou záležitosťou.

Cvičenie a zdravá životospráva sú u ľudí čoraz populárnejšie, no polená im pod nohy neraz hádže práve cena takéhoto životného štýlu. Situácii momentálne nepomáha ani cena produktov s vysokým obsahom proteínu, ktorá išla pre cenu srvátky výrazne hore.

Kilogram srvátkového proteínu vystrelil za posledné dva mesiace pri niektorých produktoch aj o 10 eur a je možné, že pôjde ešte vyššie. Balenie populárneho proteínu, ktoré v marci stálo ešte 28 eur, kúpite teraz v niektorých obchodoch až za 38 eur. Pre ľudí tak ide o významný zásah do ich rozpočtu. Môže za to cena srvátky na svetových trhoch.

Srvátka je žltkastá tekutina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe syra alebo tvarohu. Po tom, čo sa mlieko zrazí, oddelí sa pevná zložka a zostane práve srvátka. Tá sa následne filtruje a suší, aby sa zbavila vody, väčšiny tuku a sacharidov. Výsledkom je prášok s vysokou koncentráciou rýchlo stráviteľných bielkovín. Ten je absolútnym základom väčšiny moderných proteínových práškov.

Bleskový nárast ceny

Ak teda ide hore cena srvátky, ide hore aj cena proteínových práškov. Tá pritom za posledné mesiace doslova vystrelila. Veľkoobchodná cena srvátky na západoeurópskom trhu stúpla z približne 1 100 eur za tonu z januára 2026 na súčasných viac ako 1 700 eur za tonu.

Graf s cenami srvátky
Foto: CLAL

Ide o bezprecedentnú situáciu a interez preto oslovil Ondreja Greguša, finančného analytika XTB, aby situáciu viac priblížil, vysvetlil dôvody takéhoto vývoja a prezradil, čo od trhu očakáva. V rozhovore nám potvrdil výrazne vyššie tempo rastu a taktiež aj to, že aktuálne vysoké ceny ešte nemusia byť konečné.

“Podľa dát USDA sledovaných cez Bloomberg vzrástla veľkoobchodná cena srvátky na západoeurópskom trhu od apríla 2025 do marca 2026 o viac ako 30 percent. Pri spracovanejších formách, koncentráte WPC80 a izoláte WPI, ktoré sa používajú v proteínových doplnkoch, sú čísla ešte výraznejšie,” povedal Greguš pre interez.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo spôsobuje rast cien
  • kedy zdražovanie udrie naplno
  • či môžu nastať výpadky
  • či má zmysel robiť si zásoby
  • prečo cena zrejme neklesne
  • aká je budúcnosť srvátky
  • čo ešte zdraželo

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